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Бизнес готовится к пику продаж: каких специалистов активно ищут работодатели осенью
С началом осени украинский бизнес начал подготовку к сезону продаж и искал новых работников. Однако кандидаты не успевали отвечать взаимностью, поэтому у работодателей хлопоты: где взять людей?
По данным Work.ua, в сентябре 2023 года работодатели опубликовали 105 809 предложений работы. Это самое большое количество вакансий на рынке труда с начала полномасштабного вторжения. По сравнению с августом вакансий увеличилось на 3%.
Такой рост был прогнозируемым, ведь осень – высокий бизнес-сезон. В этот период предприниматели ужесточают команды, а работники изучают актуальные предложения на рынке. К примеру, в сентябре 2021 года рынок труда вырос на 8%, в 2022-м во время активного восстановления — на 16%.
География рынка труда также стабильна: в пятерку областей с наибольшим количеством вакансий снова вошли:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Киевская (34574);
- Днепропетровская (10153);
- Львовская (9994);
- Одесская (7092);
- Харьковская (3852).
В лидеры по темпам роста количества предложений работы на этот раз есть:
- Черновицкая область (+6%, как сравнить с августом, 1905 вакансий);
- Ровенская (+5%, 2275);
- Кировоградская (+4%, 1237);
- Полтавская (+4%, 2741);
- Киевская области (+4%, 34574).
Категории, в которых соискателям предлагают больше вакансий, и дальше наращивают количество предложений
В сентябре удалось пересечь отметку в 20 000 вакансий категории "Сфера обслуживания" (прирост +4% по сравнению с августом 20 172 вакансий). Также среди лидеров следующие категории:
- "Рабочие специальности, производство" (+4%, 19685);
- "Продажа, закупка" (+2%, 13 768);
- "Розничная торговля" (+3%, 12 836);
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300);
- "Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944).
Замыкает десятку категорий с наибольшим количеством предложений "Медицина, фармацевтика", где открыто 6 672 вакансий.
Подготовка к сезону продаж стартовала
Как отмечают аналитики Work.ua, бизнес готовится к пику продаж, традиционно приходящимся на конец года. В частности, это Черная пятница, Рождество и Новый год. Поэтому сейчас работодатели активно ищут специалистов по маркетингу: количество вакансий в категории "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5% против августа (5745 вакансий).
Также возросло количество предложений работы в следующих категориях:
- "СМИ, издательство, полиграфия" (+8%, 1911);
- "Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944);
- "Рабочие специальности, производство" (+4%, 19685);
- "Бухгалтерия, аудит" (+4%, 6788).
Эта же тенденция наблюдается и за конкретными должностями. В настоящее время растет спрос на таких специалистов:
- SMM-специалист (+22% к августу, 240 вакансий);
- мастер шиномонтажа (+22%, 132);
- моторист (+20%, 139);
- составитель (+18%, 180);
- копирайтер (+17%, 202);
- сервисный инженер (+17%, 322);
- упаковщик (+17%, 874);
- управляющий магазином (+16%, 170);
- промоутер (+16%, 178);
- комплектовщик (+15%, 2933).
Чтобы покрыть дефицит кадров, работодатели открыты для сотрудничества с кандидатами без опыта (+5% по сравнению с августом, 38 012 вакансий) и предлагают дистанционную работу (+4%, 6 348). Возросло также количество предложений работы для ветеранов (+8%, 5323), пенсионеров (+8%, 3798), студентов (+7%, 20867), людей с инвалидностью (+5%, 8378).
Зарплаты медленно, но уверенно растут
В сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+725 грн. до 20 000 грн.), Днепропетровской (+500 грн. до 17 000 грн.) и Харьковской области (+1 000 грн. до 17 000 грн.). С начала 2023 года средняя зарплата в этих областях выросла на 13%.
Наибольший рост оплаты труда в категориях:
- с 23 500 грн до 25 000 грн - "Транспорт, автобизнес";
- с 18 950 грн до 20000 грн - "Страхование";
- с 18 500 грн до 19 500 грн - "Красота, фитнес, спорт";
- с 18 800 грн до 19 500 грн - "Администрация, руководство среднего звена";
- с 18 000 грн до 19 000 грн - "Дизайн, творчество";
- с 16 000 грн до 17 000 грн - "Логистика, склад, ВЭД".
Должности с высокими зарплатами (не руководящие, не IТ):
- 52 500 грн - медиабаер;
- 45 000 – водитель-международник;
- 40 000 – бизнес-аналитик;
- 40 000 – эндодонтист;
- 37 500 - рихтовщик;
- 35 000 – риелтор.
Традиционно, самый маленький доход (до 10 000 грн) имеют консьерж, уборщик, санитар.