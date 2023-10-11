Бизнес готовится к пику продаж: каких специалистов активно ищут работодатели осенью

С началом осени украинский бизнес начал подготовку к сезону продаж и искал новых работников. Однако кандидаты не успевали отвечать взаимностью, поэтому у работодателей хлопоты: где взять людей?

По данным Work.ua, в сентябре 2023 года работодатели опубликовали 105 809 предложений работы. Это самое большое количество вакансий на рынке труда с начала полномасштабного вторжения. По сравнению с августом вакансий увеличилось на 3%.

Такой рост был прогнозируемым, ведь осень – высокий бизнес-сезон. В этот период предприниматели ужесточают команды, а работники изучают актуальные предложения на рынке. К примеру, в сентябре 2021 года рынок труда вырос на 8%, в 2022-м во время активного восстановления — на 16%.

География рынка труда также стабильна: в пятерку областей с наибольшим количеством вакансий снова вошли:

Киевская (34574);

Днепропетровская (10153);

Львовская (9994);

Одесская (7092);

Харьковская (3852).

В лидеры по темпам роста количества предложений работы на этот раз есть:

Черновицкая область (+6%, как сравнить с августом, 1905 вакансий);

Ровенская (+5%, 2275);

Кировоградская (+4%, 1237);

Полтавская (+4%, 2741);

Киевская области (+4%, 34574).

Категории, в которых соискателям предлагают больше вакансий, и дальше наращивают количество предложений

В сентябре удалось пересечь отметку в 20 000 вакансий категории "Сфера обслуживания" (прирост +4% по сравнению с августом 20 172 вакансий). Также среди лидеров следующие категории:

"Рабочие специальности, производство" (+4%, 19685);

"Продажа, закупка" (+2%, 13 768);

"Розничная торговля" (+3%, 12 836);

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+4%, 11 300);

"Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944).

Замыкает десятку категорий с наибольшим количеством предложений "Медицина, фармацевтика", где открыто 6 672 вакансий.

Подготовка к сезону продаж стартовала

Как отмечают аналитики Work.ua, бизнес готовится к пику продаж, традиционно приходящимся на конец года. В частности, это Черная пятница, Рождество и Новый год. Поэтому сейчас работодатели активно ищут специалистов по маркетингу: количество вакансий в категории "Маркетинг, реклама, PR" увеличилось на 5% против августа (5745 вакансий).

Также возросло количество предложений работы в следующих категориях:

"СМИ, издательство, полиграфия" (+8%, 1911);

"Логистика, состав, ВЭД" (+8%, 10944);

"Рабочие специальности, производство" (+4%, 19685);

"Бухгалтерия, аудит" (+4%, 6788).

Эта же тенденция наблюдается и за конкретными должностями. В настоящее время растет спрос на таких специалистов:

SMM-специалист (+22% к августу, 240 вакансий);

мастер шиномонтажа (+22%, 132);

моторист (+20%, 139);

составитель (+18%, 180);

копирайтер (+17%, 202);

сервисный инженер (+17%, 322);

упаковщик (+17%, 874);

управляющий магазином (+16%, 170);

промоутер (+16%, 178);

комплектовщик (+15%, 2933).

Чтобы покрыть дефицит кадров, работодатели открыты для сотрудничества с кандидатами без опыта (+5% по сравнению с августом, 38 012 вакансий) и предлагают дистанционную работу (+4%, 6 348). Возросло также количество предложений работы для ветеранов (+8%, 5323), пенсионеров (+8%, 3798), студентов (+7%, 20867), людей с инвалидностью (+5%, 8378).

Зарплаты медленно, но уверенно растут

В сентябре средняя зарплата в Украине не изменилась и составляет 17500 грн. Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+725 грн. до 20 000 грн.), Днепропетровской (+500 грн. до 17 000 грн.) и Харьковской области (+1 000 грн. до 17 000 грн.). С начала 2023 года средняя зарплата в этих областях выросла на 13%.

Наибольший рост оплаты труда в категориях:

с 23 500 грн до 25 000 грн - "Транспорт, автобизнес";

с 18 950 грн до 20000 грн - "Страхование";

с 18 500 грн до 19 500 грн - "Красота, фитнес, спорт";

с 18 800 грн до 19 500 грн - "Администрация, руководство среднего звена";

с 18 000 грн до 19 000 грн - "Дизайн, творчество";

с 16 000 грн до 17 000 грн - "Логистика, склад, ВЭД".

Должности с высокими зарплатами (не руководящие, не IТ):

52 500 грн - медиабаер;

45 000 – водитель-международник;

40 000 – бизнес-аналитик;

40 000 – эндодонтист;

37 500 - рихтовщик;

35 000 – риелтор.

Традиционно, самый маленький доход (до 10 000 грн) имеют консьерж, уборщик, санитар.