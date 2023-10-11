Бізнес готується до піку продажів: яких фахівців активно шукають роботодавці восени

З початком осені український бізнес почав підготовку до сезону продажів і шукав нових працівників. Проте кандидати не встигали відповідати взаємністю, тож у роботодавців клопіт: де взяти людей?

За даними Work.ua у вересні 2023 року роботодавці опублікували 105 809 пропозицій роботи. Це найбільша кількість вакансій на ринку праці від початку повномасштабного вторгнення. Порівняно з серпнем, вакансій побільшало на 3%.

Таке зростання було прогнозованим, адже осінь — високий бізнес-сезон. У цей період підприємці посилюють команди, а працівники вивчають актуальні пропозиції на ринку. Наприклад, у вересні 2021 року ринок праці виріс на 8%, у 2022-му під час активного відновлення — аж на 16%.

Географія ринку праці також стабільна: до пʼятірки областей з найбільшою кількістю вакансій знову увійшли:

Київська (34 574);

Дніпропетровська (10 153);

Львівська (9 994);

Одеська (7 092);

Харківська (3 852).

У лідери за темпами зростання кількості пропозицій роботи цього разу є:

Чернівецька область (+6%, як порівняти з серпнем, 1 905 вакансій);

Рівненська (+5%, 2 275);

Кіровоградська (+4%, 1 237);

Полтавська (+4%, 2 741);

Київська області (+4%, 34 574).

Категорії, у яких шукачам пропонують найбільше вакансій, і далі нарощують кількість пропозицій

У вересні вдалося перетнути позначку у 20 000 вакансій категорії "Сфера обслуговування" (приріст +4%, як порівняти з серпнем, 20 172 вакансій). Також серед лідерів такі категорії:

"Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685);

"Продаж, закупівля" (+2%, 13 768);

"Роздрібна торгівля" (+3%, 12 836);

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+4%, 11 300);

"Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944).

Замикає десятку категорій з найбільшою кількістю пропозицій роботи "Медицина, фармацевтика", де відкрито 6 672 вакансій.

Підготовка до сезону продажів стартувала

Як зазначають аналітики Work.ua, бізнес готується до піку продажів, які традиційно припадають на кінець року. Зокрема, це Чорна пʼятниця, Різдво та Новий рік. Тому зараз роботодавці активно шукають фахівців з маркетингу: кількість вакансій у категорії "Маркетинг, реклама, PR" збільшилась на 5% проти серпня (5 745 вакансій).

Також зросла кількість пропозицій роботи в таких категоріях:

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" (+8%, 1 911);

"Логістика, склад, ЗЕД" (+8%, 10 944);

"Робочі спеціальності, виробництво" (+4%, 19 685);

"Бухгалтерія, аудит" (+4%, 6788).

Ця ж тенденція простежується і за конкретними посадами. Наразі зростає попит на таких фахівців:

SMM-спеціаліст (+ 22% до серпня, 240 вакансій);

майстер шиномонтажу (+22%, 132);

моторист (+20%, 139);

укладальник (+18%, 180);

копірайтер (+17%, 202);

сервісний інженер (+17%, 322);

пакувальник (+17%, 874);

керуючий магазином (+16%, 170);

промоутер (+16%, 178);

комплектувальник (+15%, 2 933).

Щоб покрити дефіцит кадрів, роботодавці відкриті до співпраці з кандидатами без досвіду (+5% порівняно з серпнем, 38 012 вакансій) та пропонують дистанційну роботу (+4%, 6 348). Зросла також кількість пропозицій роботи для ветеранів (+8%, 5 323), пенсіонерів (+8%, 3 798), студентів (+7%, 20 867), людей з інвалідністю (+5%, 8 378).

Зарплати повільно, але впевнено зростають

У вересні середня зарплата в Україні не змінилась і складає 17 500 грн. Серед областей-лідерів зросли зарплати у Київській (+725 грн до 20 000 грн), Дніпропетровській (+500 грн до 17 000 грн) та Харківській області (+1 000 грн до 17 000 грн). Від початку 2023 року середня зарплата в цих областях зросла на 13%.

Найбільше зростання оплати праці в категоріях:

з 23 500 грн до 25 000 грн — "Транспорт, автобізнес";

з 18 950 грн до 20000 грн — "Страхування";

з 18 500 грн до 19 500 грн — "Краса, фітнес, спорт";

з 18 800 грн до 19 500 грн — "Адміністрація, керівництво середньої ланки";

з 18 000 грн до 19 000 грн — "Дизайн, творчість";

з 16 000 грн до 17 000 грн — "Логістика, склад, ЗЕД".

Посади із найвищими зарплатами (не керівні, не з ІТ):

52 500 грн — медіабаєр;

45 000 — водій-міжнародник;

40 000 — бізнес-аналітик;

40 000 — ендодонтист;

37 500 — рихтувальник;

35 000 — рієлтор.

Традиційно, найменший дохід (до 10 000 грн) мають консьєрж, прибиральник, санітар.