Скільки відсотків українців віддають перевагу дистанційній роботі, - опитування

24% українців віддають перевагу роботі вдома. Натомість 17% відзначають, що натрапляють на труднощі, працюючи в онлайні.

Про це повідомляє Rakuten Viber, який провів опитування серед українців та дізнався, яке їхнє ставлення до дистанційної роботи.

Зазначається, що в опитуванні в офіційному каналі Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

"Результати опитування показали, що 24% українців віддають перевагу роботі вдома, адже це дозволяє їм краще зосередитись і налаштуватись на потрібний темп", - зауважують у Rakuten Viber.

Згідно з результатами дослідження, майже кожен пʼятий респондент постає перед труднощами, працюючи дистанційно: 2% опитаних справляються лише завдяки самодисципліні, 15% вдома завжди відволікаються на інші справи.

Також 9% українців зазначили, що їм зручно працювати в будь-якому режимі, адже змінювати місце комфортно для різних задач.

Крім того, для 4% респондентів не принципово звідки працювати. Решта опитаних (46%) не працюють віддалено.

На питання “Як вам працювати дистанційно?” відповіді розподілилися наступним чином:

Вдома легше зосередитись і налаштуватись на потрібний темп — 24% ;

Вдома буває важко, але я справляюся завдяки самодисципліні — 2% ;

Зручно і там, і там, бо змінювати місце комфортно для різних задач — 9% ;

Краще в офісі, вдома завжди відволікаюся — 15% ;

Мені не принципово звідки працювати — 4% ;

Не працюю віддалено — 46% .

У червні 2023 Rakuten Viber проводив опитування, щоб дізнатись, як змінилася ситуація з роботою в українців і в якому режимі вони працюють. Тоді частка респондентів, що працюють лише офлайн, була 59% (22% працювали в онлайн режимі, ще 19% — у гібридному).

Зазначимо, що у 40% працюючих українців за час повномасштабної війни суттєво зменшився дохід. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com