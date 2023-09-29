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Кого шукають роботодавці та скільки платять: ТОП-10 професій
Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.
Кого найчастіше шукають роботодавці
Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій на сьогодні виглядає так:
- продавець-консультант - 9379 вакансій;
- менеджер з продажу - 7416;
- кухар - 6057 ;
- бухгалтер - 5962;
- вантажник - 4346;
- лікар - 3385;
- швачка - 2812;
- бариста - 2382;
- водій автотранспортних засобів - 2336;
- машиніст - 2030.
У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій. У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник));
- працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар);
- професіоналів – 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);
- фахівців – 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).
- некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).
Яку заробітну плату пропонують
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:
- продавець-консультант - 50 тис. грн;
- менеджер з продажу - 275 тис. грн;
- кухар - 55 тис. грн;
- бухгалтер – 80 тис. грн;
- вантажник - 40 тис. грн;
- лікар - 120 тис. грн;
- швачка - 50 тис. грн;
- бариста - 50 тис. грн;
- водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн;
- машиніст - 66 тис. грн.
При цьому, як зауважують у Державній службі зайнятості, високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
- керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;
- професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;
- працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;
- кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.
ТОП-10 найбільш високооплачуваних вакансій
У базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
- фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн,
- інженер-програміст – 90 тис. грн,
- ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн,
- слюсар-інструментальник – 60 тис. грн,
- водій – 60 тис. грн,
- агроном – 52 тис. грн,
- директор відділення – 49 тис. грн,
- лікар – 45 тис. грн,
- архітектор – 45 тис. грн,
- аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн.
З яких причин наразі звільняються фахівці або залишаються працювати на тому ж місці, а також скільки шукачі втрачають часу на пошук нової роботи - читайте у матеріалі Delo.ua.
Джерело фото: ua.depositphotos.com