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Кого шукають роботодавці та скільки платять: ТОП-10 професій

робота
Кого шукають роботодавці та скільки платять. Фото: Delo.ua

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями. 

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій на сьогодні виглядає так:

  • продавець-консультант - 9379 вакансій;
  • менеджер з продажу - 7416;
  • кухар - 6057 ;
  • бухгалтер -  5962; 
  • вантажник -  4346;
  • лікар - 3385;
  • швачка - 2812;
  • бариста - 2382;
  • водій автотранспортних засобів - 2336;
  • машиніст - 2030.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій. У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями  для працевлаштування:

  • кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);
  •  робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник));
  •  працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник,  перукар);
  • професіоналів – 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);
  •  фахівців – 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).
  •  некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).    

Яку заробітну плату пропонують

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:

  • продавець-консультант  -  50 тис. грн; 
  • менеджер з продажу -  275 тис. грн; 
  • кухар - 55 тис. грн; 
  • бухгалтер – 80 тис. грн; 
  • вантажник - 40 тис. грн; 
  • лікар - 120 тис. грн; 
  • швачка - 50 тис. грн;  
  • бариста - 50 тис. грн;  
  • водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; 
  • машиніст  - 66 тис. грн.                                                                                                                                                              

При цьому, як зауважують у Державній службі зайнятості, високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до  служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

  • керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;
  • професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;
  • працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;
  • кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних вакансій

У базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

  • фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн,
  •  інженер-програміст – 90 тис. грн, 
  • ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн, 
  • слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, 
  • водій – 60 тис. грн, 
  • агроном – 52 тис. грн, 
  •  директор відділення – 49 тис. грн, 
  • лікар – 45 тис. грн, 
  • архітектор – 45 тис. грн, 
  • аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн.

З яких причин наразі звільняються фахівці або залишаються працювати на тому ж місці, а також скільки шукачі втрачають часу на пошук нової роботи - читайте у матеріалі Delo.ua. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько