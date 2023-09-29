Кого шукають роботодавці та скільки платять: ТОП-10 професій

Найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Кого найчастіше шукають роботодавці

Топ-10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій на сьогодні виглядає так:

продавець-консультант - 9379 вакансій;

менеджер з продажу - 7416;

кухар - 6057 ;

бухгалтер - 5962;

вантажник - 4346;

лікар - 3385;

швачка - 2812;

бариста - 2382;

водій автотранспортних засобів - 2336;

машиніст - 2030.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій. У професійному розрізі, найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр);

– 21% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пекар, маляр); робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник));

– 16% (водій, токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана (кранівник)); працівників сфери торгівлі та послуг – 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар);

– 15% (кухар, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, охоронник, офіціант, молодша медична сестра, бармен, соціальний робітник, перукар); професіоналів – 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог);

– 14% (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог); фахівців – 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці).

– 11% (асистент вчителя, бухгалтер, сестра медична, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці). некваліфікованих працівників – 11% (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож).

Яку заробітну плату пропонують

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:

продавець-консультант - 50 тис. грн;

менеджер з продажу - 275 тис. грн;

кухар - 55 тис. грн;

бухгалтер – 80 тис. грн;

вантажник - 40 тис. грн;

лікар - 120 тис. грн;

швачка - 50 тис. грн;

бариста - 50 тис. грн;

водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн;

машиніст - 66 тис. грн.

При цьому, як зауважують у Державній службі зайнятості, високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

керівників, менеджерів – 13 тис. гривень;

професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень;

працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тис. гривень;

кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

ТОП-10 найбільш високооплачуваних вакансій

У базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн,

інженер-програміст – 90 тис. грн,

ливарник металів та сплавів – 70 тис. грн,

слюсар-інструментальник – 60 тис. грн,

водій – 60 тис. грн,

агроном – 52 тис. грн,

директор відділення – 49 тис. грн,

лікар – 45 тис. грн,

архітектор – 45 тис. грн,

аналітик (банківська діяльність) – 42 тис. грн.

З яких причин наразі звільняються фахівці або залишаються працювати на тому ж місці, а також скільки шукачі втрачають часу на пошук нової роботи - читайте у матеріалі Delo.ua.

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