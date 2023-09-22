Добірка вакансій в Україні: щотижневий дайджест

Delo.ua спільно з Work.ua, GRC.ua та OLX.Робота створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.

Майстер манікюру, м. Київ

Lovely nails запрошує на роботу майстра манікюру.

Заробітна плата: 20 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: 2/2, 3/3 та інший.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5273742/

Кухар-універсал, м. Київ

Ресторан "SHEF" шукає кухаря-універсала.

Заробітна плата: 1 300 + % / щотижневі виплати.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5139437/

Менеджер з персоналу, м. Харків

Fortis Media шукає менеджера з персоналу.

Заробітна плата: 22 000 – 31 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5342447/

Адміністратор, регіональний координатор, директор магазину, м. Харків

bodo в пошуках менеджера, який буде адмініструвати роботу магазину в ТРЦ тощо.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4774091/

Технолог, м. Запоріжжя

Киссон - торгово-виробнича компанія, яка займається виробництвом, продажем та розповсюдженням товарів для аграрного ринку України та світу, шукає технолога.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 08:00 до 16:30, Сб та Нд — вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4843905/

Продавець-універсал, м. Запоріжжя

Rozetka шукає продавця-консультантта.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 8:30 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5332539/

Кухар, м. Одеса

Smilefood шукає кухаря з можливістю навчання з нуля.

Заробітна плата: 20 000 – 21 000 грн.

Графік роботи: 4/2 з 10:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5116610/

Менеджер з навчання та розвитку, м. Одеса

М32 - це маркетингова компанія, з основним напрямком у сфері перфоманс — та digital маркетингу, а також роботою з продуктовими IT-компаніями, шукає комунікабельного, ініціативного та активного менеджера з навчання.

Заробітна плата: 21 250 – 26 350 грн.

Графік роботи: 8 годин, з урахуванням перерви — 30 хвилин + 7 вихідних на місяць (дні на вибір).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5341689/

Швачка, м. Львів

Ролта - компанія у сфері виробництва та постачання сонцезахисних систем (жалюзі, тканинні ролети, штори плісе, римські штори) шукає швачку в цех пошиву римських штор.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4850306/

Бухгалтер, м. Львів

Компанія Феко запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5333047/

Технолог плодоовочевого напрямку, м. Бородянка

Компанія у сфері харчового виробництва, запрошує в команду технолога для розвитку нового плодоовочевого напрямку з розміщенням в м. Бородянка (Київська область).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936298

Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро

Українська компанія мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00, відрядження.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931603

Менеджер з продажу, м. Київ

GRC.ua шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930347

Проджект - менеджер, м. Дніпро

Група компаній "0112.group" (послуги в сфері пожежної безпеки) в зв’язку з розширенням запрошує в команду проджект-менеджера.

Заробітна плата: від 20 000 до 25 000 грн.

Графік роботи: 9:00-17:00, 5/2, Сб, Нд – вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935896

Фахівець з якості та сертифікації, м. Київ

Український Науковий Інститут Сертифікації шукає фахівця з якості та сертифікації (аудитор) – медицина.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936019

ESG Compliance аналітика, м. Київ

Компанія залізничних перевезень ТОВ "БГС РЕЙЛ" шукає у свою команду ESG Compliance аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69933318

Доцент кафедри менеджменту, м. Київ

Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" запрошує на посаду доцента кафедри менеджменту.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932673

Системний адміністратор, м. Київ

Watsons Україна - це роздрібна мережа товарів для краси та здоров'я, шукає системного адміністратора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: частково дистанційна робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936290

Менеджер по роботі з брендом роботодавця, м. Київ

Watsons Україна - це роздрібна мережа товарів для краси та здоров'я, шукає менеджера по роботі з брендом роботодавця.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: частково дистанційна робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936294

Старший менеджер відділу продажів, м. Київ

Експерт Клін шукає старшого менеджера відділу продажів.

Заробітна плата: від 25 000 до 50 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 -18:00 або 08:00 -17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69933084

Фахівець з публічних закупівель, м. Київ

Земпроект запрошує на роботу фахівця з публічних закупівель.

Заробітна плата: від 10 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936051

Координатор / Координаторка донорських проєктів, м. Київ

hromadske шукає у команду досвідченого координатора / ку донорських проєктів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69936242

Менеджер з продажу B2B, м. Київ

ICONOPT – міжнародна оптово-роздрібна компанія з продажу корейської косметики на території України, Молдови, Європи, шукає менеджера з продажу В2В (косметика).

Заробітна плата: від 20 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: 5-денний графік: з 9.00-18.00 (робота в офісі та віддалено).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935319

Account manager, м. Київ

MONAMI GROUP у пошуках Account manager.

Заробітна плата: від 20 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935752

Заступник головного бухгалтера, м. Одеса

Виробничо — торгівельна компанія Текстрейд ЛЛС шукає заступника головного бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт 8:30 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69935300

Співробітники у хімчістку, м. Київ

У хімчистку потрібні адміністратори, менеджери кол-центру та інші.

Заробітна плата: 18 000 - 23 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень, денна зміна з 9:00 до 19:00; нічна зміна з 20:00 до 6:00 (нічна зміна + 10% до ставки за зміну).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/spvrobtniki-v-hmchistku-IDT5HGb.html

Адміністратор в центр “Психолог онлайн”, м. Івано-Франківськ

Потрібен адміністратор на постійну роботу в онлайн-режимі. Психологічна освіта, можна незакінчена. Проживанні в Івано-Франківську чи передмісті обовʼязкове.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 9:00 до 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/admnstrator-v-tsentr-psiholog-onlayn-IDT5DLq.html

Адміністратор інтернет-магазину, м. Васильків, Київська обл

В Агромагазин "УРОЖАЙ" м. Васильків запрошується працівник для роботи у інтернет-магазині.

Заробітна плата: 8 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/admnstrator-nternet-magazinu-v-m-vasilkv-kivska-obl-IDSdZ3q.html

Вчитель початкової школи, м. Ніжин

На постійне місце роботи потрібні вчителі.

Заробітна плата: 8 000 - 12 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 19:00 3 дні в тиждень з перервами, та 2 дні з 13:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrbn-vchitel-pochatkovo-shkoli-IDT2CnY.html

Вихователь у дитячий садочок, м. Київ

Дитячий садок "Ірис" шукає вихователя.

Заробітна плата: 17 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/vihovatel-u-dityachiy-sadochok-IDT5HDV.html

Рієлтор, м. Івано-Франківськ

Агентство нерухомості CITY LIVE шукає ріелтора по оренді житла.

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт, з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/reltor-menedzher-z-orendi-zhitla-IDT58Hb.html

Асистент стоматолога, м. Бориспіль

Запрошується на роботу асистент стоматолога.

Заробітна плата: 15 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/asistent-stomatologa-IDSHhKf.html

Програміст, м. Івано-Франківськ

Потрібен програміст, який на постійній основі буде робити односторінкові сайти з готових макетів.

Заробітна плата: 15 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/shukayu-programsta-dlya-stvorennya-lendngv-IDT5n5o.html

Майстер монтажу інтернет мереж, м. Вінниця

На роботу запрошується майстер монтажу інтернет мереж.

Заробітна плата: 10 000 - 15 000 грн.

Графік роботи: 5-ти денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/mayster-montazhu-nternet-merezh-IDSK1Ij.html

Масажист, м. Київ

Потрібна відповідальна людина для спільної роботи в масажному кабінеті.

Заробітна плата: 300 - 350 грн / за годину.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/potrben-masazhist-IDT5H0g.html

Майстер манікюру, м. Київ

Терміново потрібен майстер манікюру.

Заробітна плата: 15 000 - 50 000 грн.

Графік роботи: 2/2, з 9:00-20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/mayster-mankyuru-troschina-IDRY3Bb.html