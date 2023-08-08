Скільки заробляють розробники ігор в Україні

Зарплата у фахівців, які працюють у сфері розробки ігор (GameDev), після стабільного показника в 2022 році за останні півроку зменшилась на $50 до $1950. Тестувальники є однією з найменш оплачуваних спеціалізацій, а розробники мають найвищі зарплати в геймдеві, хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ.

Про це пише gamedev.dou.ua.

Портрет українського розробника ігор

Зазначається, що 92% українських ІТ-фахівців, які працюють в GameDev, зараз живуть в Україні. Ще 8% — нині за кордоном, але планують повернутися. Майже половина — 44% — живуть в Києві. В інших містах GameDev-фахівців помітно менше: у Львові 14%, в Дніпрі — 7%, в Харкові — 5%, в Одесі — 4%.

Жінки складають 27% фахівців в геймдеві — це середній для українського ІТ показник. Найбільше жінок серед фахівців з HR, рекрутингу та навчання (85%) та маркетингу (73%), найменше — серед розробників: жінки складають тільки 9%.

Медіанний вік фахівців в українському геймдеві, як і рік тому, 28 років. Це дещо менше, ніж в українському ІТ загалом (29 років).

30% айтівців в GameDev складають розробники. На другому місці — тестувальники (22%), на третьому — дизайнери та художники (16%). Геймдизайнери складають 7% фахівців. Ще 6% — це менеджмент проєктів, а 5% — фахівці з HR, рекрутингу та навчання.

58% геймдев-фахівців працюють в продуктових компаніях, а біля 30% — в аутсорсингових компаніях. Це переважно компанії середнього та великого розміру — 61% фахівців працюють в компаніях від 50 до 1000 фахівців.

Як і загалом в українському ІТ, переважна більшість фахівців в геймдеві оформлені як ФОП (75%).

69% фахівців в геймдеві працюють повний робочий день: від 35 до 45 годин на тиждень. 18% працюють більше 45 годин на тиждень.

Більшість фахівців в геймдеві задовлені своєю роботою: 39% вважають свою роботу цікавою, а ще 21% — дуже цікавою. Тільки 11% назвали свою роботу не цікавою.

Які зарплати в геймдеві

Розмір винагороди переважно теж задовольняє фахівців, які працюють в GameDev. 28% тих, хто працює в геймдеві, задоволені своїм доходом , а ще 53% швидше задоволені, а 19% не задоволені.

Своє фінансове становище фахівці в геймдеві теж оцінюють дещо гірше, ніж фахівці в інших сферах ІТ. 59% тих, хто працює в геймдеві назвали своє фінансове становище позитивним (витрачають менше, ніж заробляють).

Медіанна зарплата геймдев-фахівців, після стабільного показника в 2022 році, за останні півроку зменшилась на $50 до $1950.

Розробники мають найвищі зарплати в геймдеві, хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ — найбільша різниця в зарплатах досвідчених фахівців рівня Middle ($2300 в геймдеві проти $2600 загалом в ІТ) та Senior ($4725 проти $4900). Зарплати початківців рівня Junior в геймдеві такі ж, як загалом в ІТ — $1000.

Фахівці з менеджменту проєктів на другому місці за рівнем зарплат, і, як і у розробників, в геймдеві їх зарплати дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата РМ рівня Junior в геймдеві складає $1000 проти $1100 загалом в ІТ, Middle — $2000 проти $2400, Senior — $3800 проти $4100.

Зарплати аналітиків в геймдеві не відрізняються від середнього рівня в ІТ ($2000).

Медіанні зарплати фахівців з маркетингу та PR, а також з HR, рекрутингу та навчання, навпаки, в геймдеві дещо вищі, ніж в інших сферах ІТ. Медіанна зарплата HR-фахівця рівня Junior в геймдеві складає $800 проти $700 загалом в ІТ, Middle — $1500 проти $1165, Senior — $2250 проти $1900. У фахівців з маркетингу та PR в геймдеві медіана складає $1620 проти $1500 в ІТ загалом.

Медіанна зарплата дизайнерів/художників в геймдеві за півроку знизилась на $100 до $1500. Схожі тенденції спостерігаються також в інших сферах ІТ.

Тестувальники в геймдеві є однією з найменш оплачуваних спеціалізацій (медіанна зарплата $1300), в першу чергу через високу частку новачків та фахівців з Manual QA.

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