Сколько зарабатывают разработчики игр в Украине

Зарплата у специалистов, работающих в сфере разработки игр (GameDev), после стабильного показателя в 2022 году за последние полгода уменьшилась на $50 до $1950. Тестировщики являются одной из наименее оплачиваемых специализаций, а у разработчиков самые высокие зарплаты в геймдеве, хотя они несколько ниже, чем в других сферах ИТ.

Об этом пишет gamedev.dou.ua.

Портрет украинского разработчика игр

Отмечается, что 92% украинских ИТ-специалистов, работающих в GameDev, живут в Украине. Еще 8% сейчас за границей, но планируют вернуться. Почти половина – 44% – живут в Киеве. В других городах GameDev-специалистов заметно меньше: во Львове 14%, в Днепре – 7%, в Харькове – 5%, в Одессе – 4%.

Женщины составляют 27% специалистов в геймдеве – это средний для украинского ИТ показатель. Больше женщин среди специалистов по HR, рекрутингу и обучению (85%) и маркетингу (73%), меньше всего — среди разработчиков: женщины составляют только 9%.

Медианный возраст специалистов в украинском геймдеве, как и год назад, 28 лет. Это несколько меньше, чем в украинском ИТ в целом (29 лет).

30% айтовцев в GameDev составляют разработчики. На втором месте – тестировщики (22%), на третьем – дизайнеры и художники (16%). Геймдизайнеры составляют 7% профессионалов. Еще 6% - это менеджмент проектов, а 5% - специалисты по HR, рекрутингу и обучению.

58% геймдев-специалистов работают в продуктовых компаниях, около 30% — в аутсорсинговых компаниях. Это преимущественно компании среднего и большого размера – 61% специалистов работают в компаниях от 50 до 1000 специалистов.

Как и в целом в украинском ИТ, подавляющее большинство специалистов в геймдеве оформлены как ФЛП (75%).

69% специалистов в геймдеве работают полный рабочий день: от 35 до 45 часов в неделю. 18% работают более 45 часов в неделю.

Большинство специалистов в геймдеве удовлетворены своей работой: 39% считают свою работу интересной, а еще 21% очень интересной. Только 11% назвали свою работу неинтересной.

Какие зарплаты в геймдеве

Размер вознаграждения преимущественно тоже удовлетворяет специалистов, работающих в GameDev. 28% работающих в геймдеве удовлетворены своим доходом, а еще 53% скорее удовлетворены, а 19% не удовлетворены.

Свое финансовое состояние специалисты в геймдеве тоже оценивают несколько хуже, чем специалисты в других областях ИТ. 59% работающих в геймдеве назвали свое финансовое положение положительным (тратят меньше, чем зарабатывают).

Медианная зарплата геймдев-специалистов после стабильного показателя в 2022 году за последние полгода уменьшилась на $50 до $1950.

Разработчики имеют самые высокие зарплаты в геймдеве, хотя они несколько ниже, чем в других сферах ИТ — самая большая разница в зарплатах опытных специалистов уровня Middle ($2300 в геймдеве против $2600 в целом по ИТ) и Senior ($4725 против $4900). Зарплаты начинающих уровня Junior в геймдеве такие же, как в ИТ — $1000.

Специалисты по менеджменту проектов на втором месте по уровню зарплат, и, как и у разработчиков, в геймдеве их зарплаты несколько ниже, чем в других областях ИТ. Медианная зарплата РМ уровня Junior в геймдеве составляет $1000 против $1100 в целом по ИТ, Middle — $2000 против $2400, Senior — $3800 против $4100.

Зарплаты аналитиков в геймдеве не отличаются от среднего уровня в ИТ ($2000).

Медианные зарплаты специалистов по маркетингу и PR, а также по HR, рекрутингу и обучению, наоборот, в геймде несколько выше, чем в других сферах ИТ. Медианная зарплата HR-специалиста уровня Junior в геймдеве составляет $800 против $700 в целом по ИТ, Middle — $1500 против $1165, Senior — $2250 против $1900. У специалистов по маркетингу и PR в геймдеве медиана составляет $1620 против $1500 в ИТ в целом.

Медианная зарплата дизайнеров/художников в геймдеве за полгода снизилась на $100 до $1500. Сходные тенденции наблюдаются также в других сферах ИТ.

Тестировщики в геймдеве являются одной из наименее оплачиваемых специализаций (медианная зарплата $1300), в первую очередь из-за высокой доли новичков и специалистов из Manual QA.

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