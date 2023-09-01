Ринок праці: добірка вакансій в Україні

Delo.ua спільно з GRC.ua створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро

Українська мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931603

Менеджер з продажу швидкомонтованих будівель, м. Київ

Потрібен менеджер з продажів швидкомонтованих будівель для складу.

Заробітна плата: від 20 до 150 000 грн.

Графік робои: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931572

Маркетолог CRM, м. Київ (віддалений формат)

VAV Synergy шукає маркетолога CRM.

Заробітна плата: від 17 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 17:00

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932672

Конверсіолог, м. Київ

ALSER pапрошує до команди rонверсіолога для дистанційної роботи.

Заробітна плата: від 27 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930168

Network Administrator, м. Київ

OS.ECO надає ІТ-послуги повного циклу, починаючи з завдань DevOps, Service Desk та NOC і закінчуючи хостингом, обслуговуванням серверів, доменів та SIP. Наразі компанія шукає NOC-інженера.

Заробітна плата: від 25 000 до 60 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931177

Головний бухгалтер, м. Київ

Хімагромаркетинг шукає головного бухгалтера.

Заробітна плата: від 45 000 до 55 000 грн.

Графік роботи: 5/2, 8:30 - 18:00, Сб-Нд-вихідні.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932790

Маркетолог, PPC-спеціаліст, м. Київ

Компанія "Лоран" понад 7 років імпортує медичну продукцію з Європи, США, Кореї, Китаю та інших країн і оснащує комунальні лікарні, приватні клініки по всій території України. Наразі компанія шукає маркетолога, PPC-спеціаліста.

Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:30 до 18:00 (можливий гібридний графік).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929672

Фахівець / Фахівчиня з комунікацій, м. Київ

Mercy Corps шукає фахівця з комунікацій.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929843

Менеджер з продажу (B2B), м. Дніпро

Компанія Опендатабот у пошуку менеджера з продажу для роботи з крупним українським бізнесом, банками, холдінгами, телекомунікаційними компаніями.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 9:30 -18:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931938

Територіальний менеджер з розвитку дистрибуції, м. Житомир

Компанія "OLYMP Alcohol Company" є виробником та постачальником алкогольних напоїв на території України. Наразі компанія шукає територіального менеджера з розвитку дистрибуції.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932671

Інженер-програміст 1С, м. Київ

Компанія "OLYMP Alcohol Company" шукає інженера-програміста 1С.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932383

Особистий асистент власника компанії, м. Київ

itop1000 шукає особистого асистента власника компанії.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932607

Бізнес-тренер T&D, м. Київ

МВМ у зв’язку з розвитком компанії запрошує на роботу менеджера з навчання персоналу, який започаткує напрямок T&D.

Заробітна плата: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932186

Бухгалтер із взаєморозрахунків, м. Київ

Компанія "OLYMP Alcohol Company" шукає бухгалтера із взаєморозрахунків.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932191

Менеджер з продажу бухгалтерських, юридичних послуг, м. Київ

"Елма-Консалтинг" - компанія, що надає бухгалтерські, юридичні та кадрові послуги для юридичних та фізичних осіб-підприємців вже понад 15 років. Нарахі компанія шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 - 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932296

Економіст, м. Київ

DOMINION BUSINESS PARK оголошує конкурс на заміщення вакантної посади "економіст".

Заробітна плата: від 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932132