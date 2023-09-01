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Ринок праці: добірка вакансій в Україні
Delo.ua спільно з GRC.ua створили добірку вакансій. Читайте у щотижневому дайджесті вакансій, яких фахівців шукають роботодавці.
Комерційний директор (Retail/HoReCa), м. Дніпро
Українська мережа піцерій, що вже налічує майже 140 торгових точок по всій Україні, в пошуках комерційного директора.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931603
Менеджер з продажу швидкомонтованих будівель, м. Київ
Потрібен менеджер з продажів швидкомонтованих будівель для складу.
Заробітна плата: від 20 до 150 000 грн.
Графік робои: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931572
Маркетолог CRM, м. Київ (віддалений формат)
VAV Synergy шукає маркетолога CRM.
Заробітна плата: від 17 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 17:00
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932672
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Конверсіолог, м. Київ
ALSER pапрошує до команди rонверсіолога для дистанційної роботи.
Заробітна плата: від 27 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69930168
Network Administrator, м. Київ
OS.ECO надає ІТ-послуги повного циклу, починаючи з завдань DevOps, Service Desk та NOC і закінчуючи хостингом, обслуговуванням серверів, доменів та SIP. Наразі компанія шукає NOC-інженера.
Заробітна плата: від 25 000 до 60 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 10:00 до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931177
Головний бухгалтер, м. Київ
Хімагромаркетинг шукає головного бухгалтера.
Заробітна плата: від 45 000 до 55 000 грн.
Графік роботи: 5/2, 8:30 - 18:00, Сб-Нд-вихідні.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932790
Маркетолог, PPC-спеціаліст, м. Київ
Компанія "Лоран" понад 7 років імпортує медичну продукцію з Європи, США, Кореї, Китаю та інших країн і оснащує комунальні лікарні, приватні клініки по всій території України. Наразі компанія шукає маркетолога, PPC-спеціаліста.
Заробітна плата: від 25 000 до 35 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:30 до 18:00 (можливий гібридний графік).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929672
Фахівець / Фахівчиня з комунікацій, м. Київ
Mercy Corps шукає фахівця з комунікацій.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69929843
Менеджер з продажу (B2B), м. Дніпро
Компанія Опендатабот у пошуку менеджера з продажу для роботи з крупним українським бізнесом, банками, холдінгами, телекомунікаційними компаніями.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 9:30 -18:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69931938
Територіальний менеджер з розвитку дистрибуції, м. Житомир
Компанія "OLYMP Alcohol Company" є виробником та постачальником алкогольних напоїв на території України. Наразі компанія шукає територіального менеджера з розвитку дистрибуції.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932671
Інженер-програміст 1С, м. Київ
Компанія "OLYMP Alcohol Company" шукає інженера-програміста 1С.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932383
Особистий асистент власника компанії, м. Київ
itop1000 шукає особистого асистента власника компанії.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932607
Бізнес-тренер T&D, м. Київ
МВМ у зв’язку з розвитком компанії запрошує на роботу менеджера з навчання персоналу, який започаткує напрямок T&D.
Заробітна плата: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932186
Бухгалтер із взаєморозрахунків, м. Київ
Компанія "OLYMP Alcohol Company" шукає бухгалтера із взаєморозрахунків.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932191
Менеджер з продажу бухгалтерських, юридичних послуг, м. Київ
"Елма-Консалтинг" - компанія, що надає бухгалтерські, юридичні та кадрові послуги для юридичних та фізичних осіб-підприємців вже понад 15 років. Нарахі компанія шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: від 20 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 - 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932296
Економіст, м. Київ
DOMINION BUSINESS PARK оголошує конкурс на заміщення вакантної посади "економіст".
Заробітна плата: від 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69932132
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]