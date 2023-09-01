Рынок труда: подборка вакансий в Украине

Delo.ua совместно с GRC.ua создали подборку вакансий. Читайте в еженедельном дайджесте вакансий, каких специалистов ищут работодатели.

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Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр

Украинская сеть пиццерий, которая уже насчитывает около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931603

Менеджер по продаже быстровозводимых зданий, г. Киев

Требуется менеджер по продажам быстровозводимых зданий для склада.

Зарплата: от 20 до 150 000 грн.

График работы: не указан.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931572

Маркетолог CRM, г. Киев (удаленный формат)

VAV Synergy ищет маркетолога CRM.

Зарплата: от 17 000 грн.

График работы: с 9:00 до 17:00

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932672

Конверсиолог, г. Киев

ALSER приглашает в команду ронверсиолога для дистанционной работы.

Зарплата: от 27 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930168

Network Administrator, г. Киев

OS.ECO предоставляет ІТ-услуги полного цикла, начиная с задач DevOps, Service Desk и NOC и заканчивая хостингом, обслуживанием серверов, доменов и SIP. В настоящее время компания ищет NOC-инженера.

Зарплата: от 25 000 до 60 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931177

Главный бухгалтер, г. Киев

Химагромаркетинг ищет главного бухгалтера.

Зарплата: от 45 000 до 55 000 грн.

График работы: 5/2, 8:30 – 18:00, Сб-Вс-выходные.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932790

Маркетолог, PPC-специалист, г. Киев

Компания Лоран более 7 лет импортирует медицинскую продукцию из Европы, США, Кореи, Китая и других стран и оснащает коммунальные больницы, частные клиники по всей территории Украины. В настоящее время компания ищет маркетолога, PPC-специалиста.

Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:30 до 18:00 (возможен гибридный график).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929672

Специалист/Специалист по коммуникациям, г. Киев

Mercy Corps ищет специалиста по коммуникациям.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929843

Менеджер по продажам (B2B), г. Днепр

Компания Опендатабот в поиске менеджера по продажам для работы с крупным украинским бизнесом, банками, холдингами, телекоммуникационными компаниями.

Зарплата: не указано.

График работы: 9:30 –18:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931938

Территориальный менеджер по развитию дистрибуции, г. Житомир

Компания "OLYMP Alcohol Company" является производителем и поставщиком алкогольных напитков на территории Украины. В настоящее время компания ищет территориального менеджера по развитию дистрибуции.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932671

Инженер-программист 1С, г. Киев

Компания "OLYMP Alcohol Company" ищет инженера-программиста 1С.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932383

Личный ассистент владельца компании, г. Киев

itop1000 ищет личного ассистента владельца компании.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932607

Бизнес-тренер T&D, г. Киев

МВМ в связи с развитием компании приглашает на работу менеджера по обучению персонала, который положил начало T&D.

Заработная плата: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932186

Бухгалтер по взаиморасчетам, г. Киев

Компания "OLYMP Alcohol Company" ищет бухгалтера по взаиморасчетам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932191

Менеджер по продажам бухгалтерских, юридических услуг, г. Киев

"Элма-Консалтинг" – компания, предоставляющая бухгалтерские, юридические и кадровые услуги для юридических и физических лиц-предпринимателей уже более 15 лет. Нарахи компания ищет менеджера по продажам.

Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932296

Экономист, г. Киев

DOMINION BUSINESS PARK объявляет конкурс на замещение вакантной должности "экономист".

Зарплата: от 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932132