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Рынок труда: подборка вакансий в Украине
Delo.ua совместно с GRC.ua создали подборку вакансий. Читайте в еженедельном дайджесте вакансий, каких специалистов ищут работодатели.
Коммерческий директор (Retail/HoReCa), г. Днепр
Украинская сеть пиццерий, которая уже насчитывает около 140 торговых точек по всей Украине, в поисках коммерческого директора.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931603
Менеджер по продаже быстровозводимых зданий, г. Киев
Требуется менеджер по продажам быстровозводимых зданий для склада.
Зарплата: от 20 до 150 000 грн.
График работы: не указан.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931572
Маркетолог CRM, г. Киев (удаленный формат)
VAV Synergy ищет маркетолога CRM.
Зарплата: от 17 000 грн.
График работы: с 9:00 до 17:00
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932672
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+380 67 223 0178
[email protected]
Конверсиолог, г. Киев
ALSER приглашает в команду ронверсиолога для дистанционной работы.
Зарплата: от 27 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930168
Network Administrator, г. Киев
OS.ECO предоставляет ІТ-услуги полного цикла, начиная с задач DevOps, Service Desk и NOC и заканчивая хостингом, обслуживанием серверов, доменов и SIP. В настоящее время компания ищет NOC-инженера.
Зарплата: от 25 000 до 60 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931177
Главный бухгалтер, г. Киев
Химагромаркетинг ищет главного бухгалтера.
Зарплата: от 45 000 до 55 000 грн.
График работы: 5/2, 8:30 – 18:00, Сб-Вс-выходные.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932790
Маркетолог, PPC-специалист, г. Киев
Компания Лоран более 7 лет импортирует медицинскую продукцию из Европы, США, Кореи, Китая и других стран и оснащает коммунальные больницы, частные клиники по всей территории Украины. В настоящее время компания ищет маркетолога, PPC-специалиста.
Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:30 до 18:00 (возможен гибридный график).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929672
Специалист/Специалист по коммуникациям, г. Киев
Mercy Corps ищет специалиста по коммуникациям.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69929843
Менеджер по продажам (B2B), г. Днепр
Компания Опендатабот в поиске менеджера по продажам для работы с крупным украинским бизнесом, банками, холдингами, телекоммуникационными компаниями.
Зарплата: не указано.
График работы: 9:30 –18:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931938
Территориальный менеджер по развитию дистрибуции, г. Житомир
Компания "OLYMP Alcohol Company" является производителем и поставщиком алкогольных напитков на территории Украины. В настоящее время компания ищет территориального менеджера по развитию дистрибуции.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932671
Инженер-программист 1С, г. Киев
Компания "OLYMP Alcohol Company" ищет инженера-программиста 1С.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932383
Личный ассистент владельца компании, г. Киев
itop1000 ищет личного ассистента владельца компании.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932607
Бизнес-тренер T&D, г. Киев
МВМ в связи с развитием компании приглашает на работу менеджера по обучению персонала, который положил начало T&D.
Заработная плата: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932186
Бухгалтер по взаиморасчетам, г. Киев
Компания "OLYMP Alcohol Company" ищет бухгалтера по взаиморасчетам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932191
Менеджер по продажам бухгалтерских, юридических услуг, г. Киев
"Элма-Консалтинг" – компания, предоставляющая бухгалтерские, юридические и кадровые услуги для юридических и физических лиц-предпринимателей уже более 15 лет. Нарахи компания ищет менеджера по продажам.
Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932296
Экономист, г. Киев
DOMINION BUSINESS PARK объявляет конкурс на замещение вакантной должности "экономист".
Зарплата: от 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932132
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