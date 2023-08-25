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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" определил лучших работодателей Украины
Редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и специальное экспертное жюри определило 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей в свой главный актив.
Принять участие в рейтинге могла любая желающая компания, заполнив специальную анкету. Редколлегия журнала и экспертное жюри оценивали кандидатов по специальным критериям:
- ресоциализация ветеранов,
- политика вознаграждений и зарплат,
- инвестиции в корпоративное образование,
- улучшение благосостояния персонала
- инновации, применяемые компаниями в реализации своей кадровой политики.
Основу longlist составили крупнейшие по выручке компании страны за прошлый и текущий год и признаные отраслевые лидеры. Среди них:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Киевстар, телеком,
- Kernel, АПК,
- Филипп Моррис в Украине, производство и продажа табачных изделий,
- Новая почта, почтовые услуги,
- Метинвест Холдинг, металлургия,
- Группа ДТЭК, энергетика,
- Линия магазинов EVA, ритейл, FMCG,
- АрселорМиттал Кривой Рог, металлургия,
- ОККО, топливный ритейл,
- Imperial Tobacco в Украине, производство табачных изделий.
В финал рейтинга - shortlist - вошли те, кто получил больше баллов от экспертного жюри и от редколлегии. Также редколлегией учитывалась степень узнаваемости бренда работодателя во время онлайн-голосования.
Ознакомиться с полным список победителей можно в новом номере журнала «ТОП-100. Рейтинги самых крупных» и на странице рейтинга сайта Delo.ua.
Некоторые компании получили специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших»:
- Лучший опыт релокации.
- Лучшие корпоративные образовательные программы.
- Лучшие программы по сохранению ментального здоровья.
- Лучшие программы по ресоциализации ветеранов.
- Рабочие места и заработная плата.
- Лучшая практика автоматизации HR-функции.
Победители по специальным номинациям будут опубликованы в следующем номере журнала и на сайте Delo.ua.