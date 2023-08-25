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Бизнес
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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" определил лучших работодателей Украины

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" определил лучших работодателей Украины

Редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и специальное экспертное жюри определило 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей в свой главный актив.

Принять участие в рейтинге могла любая желающая компания, заполнив специальную анкету. Редколлегия журнала и экспертное жюри оценивали кандидатов по специальным критериям:

  • ресоциализация ветеранов,
  • политика вознаграждений и зарплат,
  • инвестиции в корпоративное образование,
  • улучшение благосостояния персонала
  • инновации, применяемые компаниями в реализации своей кадровой политики.

Основу longlist составили крупнейшие по выручке компании страны за прошлый и текущий год и признаные отраслевые лидеры. Среди них:

  1. Киевстар, телеком,
  2. Kernel, АПК,
  3. Филипп Моррис в Украине, производство и продажа табачных изделий,
  4. Новая почта, почтовые услуги,
  5. Метинвест Холдинг, металлургия,
  6. Группа ДТЭК, энергетика,
  7. Линия магазинов EVA, ритейл, FMCG,
  8. АрселорМиттал Кривой Рог, металлургия,
  9. ОККО, топливный ритейл,
  10. Imperial Tobacco в Украине, производство табачных изделий.

В финал рейтинга - shortlist - вошли те, кто получил больше баллов от экспертного жюри и от редколлегии. Также редколлегией учитывалась степень узнаваемости бренда работодателя во время онлайн-голосования.

Ознакомиться с полным список победителей можно в новом номере журнала «ТОП-100. Рейтинги самых крупных» и на странице рейтинга сайта Delo.ua.

Некоторые компании получили специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших»:

  • Лучший опыт релокации.
  • Лучшие корпоративные образовательные программы.
  • Лучшие программы по сохранению ментального здоровья.
  • Лучшие программы по ресоциализации ветеранов.
  • Рабочие места и заработная плата.
  • Лучшая практика автоматизации HR-функции.

Победители по специальным номинациям будут опубликованы в следующем номере журнала и на сайте Delo.ua.