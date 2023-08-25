Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" определил лучших работодателей Украины

Редколлегия журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» и специальное экспертное жюри определило 50 компаний, которые являются ответственными работодателями и, несмотря на войну, инвестируют в людей в свой главный актив.

Принять участие в рейтинге могла любая желающая компания, заполнив специальную анкету. Редколлегия журнала и экспертное жюри оценивали кандидатов по специальным критериям:

ресоциализация ветеранов,

политика вознаграждений и зарплат,

инвестиции в корпоративное образование,

улучшение благосостояния персонала

инновации, применяемые компаниями в реализации своей кадровой политики.

Основу longlist составили крупнейшие по выручке компании страны за прошлый и текущий год и признаные отраслевые лидеры. Среди них:

Киевстар, телеком, Kernel, АПК, Филипп Моррис в Украине, производство и продажа табачных изделий, Новая почта, почтовые услуги, Метинвест Холдинг, металлургия, Группа ДТЭК, энергетика, Линия магазинов EVA, ритейл, FMCG, АрселорМиттал Кривой Рог, металлургия, ОККО, топливный ритейл, Imperial Tobacco в Украине, производство табачных изделий.

В финал рейтинга - shortlist - вошли те, кто получил больше баллов от экспертного жюри и от редколлегии. Также редколлегией учитывалась степень узнаваемости бренда работодателя во время онлайн-голосования.

Ознакомиться с полным список победителей можно в новом номере журнала «ТОП-100. Рейтинги самых крупных» и на странице рейтинга сайта Delo.ua.

Некоторые компании получили специальные номинации от редакции журнала «ТОП-100. Рейтинги самых больших»:

Лучший опыт релокации.

Лучшие корпоративные образовательные программы.

Лучшие программы по сохранению ментального здоровья.

Лучшие программы по ресоциализации ветеранов.

Рабочие места и заработная плата.

Лучшая практика автоматизации HR-функции.

Победители по специальным номинациям будут опубликованы в следующем номере журнала и на сайте Delo.ua.