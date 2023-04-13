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ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України

ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України

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Чому цей рейтинг важливий?

З початком повномасштабної війни з України виїхало близько 8 млн людей. Частина з них — у більшості своїй цінні спеціалісти — вже ніколи не повернуться. Український бізнес вперше за всю історію незалежної України стикнувся з такою масштабною трудовою міграцією. Врятувати можна тільки своїми силами — повертати тих, кого можна — з окопів та з-за кордону. Вчити тих, хто має потенцію стати новою корпоративною елітою. Впроваджувати передові інновації та вірити у перемогу.

Про кого розкажемо?

У цьому спецпроєкті ми розкажемо про найкращих роботодавців України. Редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найкращих» та спеціальне експертне журі обере 50 компаній, які є відповідальними роботодавцями й попри війну інвестують у людей, у свій головний актив.

Які критерії?

Враховуватиметься цілий список умов яким ці компанії мають відповідати. Зокрема, вони стосуватимуться ресоціалізації ветеранів, політики винагород та зарплат, інвестицій у корпоративну освіту, поліпшення добробуту персоналу та інновації, які застосовуються компаніями у реалізації своєї кадрової політики.   

Коли будуть результати?

Результати рейтингування та список фіналістів буде опубліковано на сайті delo.ua та шпальтах щоквартального журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» у липні-серпні 2023 року. 

Хто складе основу списку?

Основу lohg list складуть найбільші по виторгу компанії країни та визнані галузеві лідери. У фінал рейтингу — short list — увійдуть ті, хто отримає найбільше балів від експертного журі. Також редколегією буде врахований ступінь впізнаваності бренду роботодавця під час онлайн-голосування.

Окремі компанії отримають спеціальні номінації від редакції журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».      

Спеціальні номінації

  • Кращий досвід релокації: Номінацію отримають компанії, які ефективно здійснили регіональне переміщення свого бізнесу з початком війни та змогли відновити виробництво на новому місці.
  • Кращі корпоративні освітні програми: Номінації отримають компанії, які активно впроваджують корпоративні освітні технології та таким чином формують внутрішній резерв менеджерів та ключових працівників.
  • Кращі програми по збереженню ментального здоров’я: Номінацію отримають компанії, які допомагають своїм працівникам пережити усі жахи воєнного часу та уникнути психологічних проблем.
  • Кращі програми по ресоціалізації ветеранів: Номінацію отримають компанії, які допомагають своїм працівникам, які були на війні, повернутися до мирного життя та продовжувати роботу.
  • Робочі місця та зарплати: Номінацію отримають компанії, які попри війну змогли зберегти або ж розширити кількість працівників, об’єм виплат зарплат та бонусів.
  • Краща практика автоматизації HR-функції: Номінацію отримають компанії, які успішно впроваджують інноваційні технології управління персоналом.
Запропонувати нового учасника
Склад експертного жюрі
  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Association HRPro, Director of Prof-Consulting

  • Анна Кузенкова
    Анна Кузенкова

    керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

  • Андрій Кривокоритов
    Андрій Кривокоритов

    СЕО Brain Source International

  • Максим Біроваш
    Максим Біроваш

    Головний редактор журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»»

  • Анна Дерев’янко
    Анна Дерев’янко

    виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

  • Володимир Коломоєць
    Володимир Коломоєць

    Керівний партнер Pedersen & Partners

  • Олена Семіч
    Олена Семіч

    директор з персоналу, соціального розвитку та екології ДТЕК

  • Олексій Долгіх
    Олексій Долгіх

    керівний партнер Boyden Ukraine

Номінант
1
«Фармак»
«Фармак»
  • 2941
  • Фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 1
2
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
  • понад 6000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
3
Ощадбанк
Ощадбанк
  • близько 29000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
4
Укрсіббанк
Укрсіббанк
  • близько 5000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
5
Астарта-Київ
Астарта-Київ
  • 7000
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
6
Автомагістраль-Південь
Автомагістраль-Південь
  • 6500
  • дорожнє будівництво
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
7
JTI в Україні
JTI в Україні
  • около 10000
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
8
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
Кондитерська корпорація «РОШЕН»
  • близько 8500
  • харчова промисловість
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
9
Самсунг Електронікс Україна Компані
Самсунг Електронікс Україна Компані
  • близько 1400
  • IT, ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
10
РОЗЕТКА. УА
РОЗЕТКА. УА
  • більше 5000
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
11
Євроенерготрейд
Євроенерготрейд
  • н/д
  • Постачання газу, електрики та зерна
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
12
Бритіш Американ Тобакко Україна
Бритіш Американ Тобакко Україна
  • близько 500
  • виробництво тютюнових продуктів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
13
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
МЕТРО Кеш енд Керрі Україна
  • Близько 12 000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
14
WOG
WOG
  • н/д
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
15
Приватбанк
Приватбанк
  • Більше 50000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
16
Адм Юкрейн
Адм Юкрейн
  • н/д
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
17
Сантрейд
дочірня компанія Bunge
Сантрейд
  • близько 600
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
18
Метінвест Холдинг
Метінвест Холдинг
  • 85000+
  • металургія
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
19
ЙЕ Енергія
ЙЕ Енергія
  • н/д
  • постачання газу та електроенергії
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
20
Юнайтед енерджі
Юнайтед енерджі
  • н/д
  • торгівля електроенергією
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
21
ОККО
ОККО
  • близько 10000
  • паливний ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
22
AB InBev Efes
AB InBev Efes
  • близько 2000
  • виробництво пива
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
23
Nemiroff
Nemiroff
  • н/д
  • виробництво алкоголю
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
24
Прогрестех-Україна
Прогрестех-Україна
  • понад 1100
  • авіабудування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
25
Фрезеніус Медикал
Фрезеніус Медикал
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
26
Діла
Діла
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
27
ARX
ARX
  • н/д
  • страхування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
28
Інтерхім
Інтерхім
  • Понад 900
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
29
Bayer
Bayer
  • близько 700
  • фармацевтика, АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
30
Добробут
Добробут
  • н/д
  • медицина
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
31
Ferrexpo
Ferrexpo
  • близько 100000
  • видобуток корисних копалин
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
32
Biopharma
Biopharma
  • н/д
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
33
РГК
РГК
  • н/д
  • Газорозподіл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
34
ОТП Банк
ОТП Банк
  • н/д
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
35
Eldorado.ua
Eldorado.ua
  • близько 5000
  • ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
36
Корпорація «Біосфера»
Корпорація «Біосфера»
  • понад 3000
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
37
Укргазбанк
Укргазбанк
  • 3500
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
38
Укрексі́мбанк
Укрексі́мбанк
  • н/д
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
39
Sense Bank
Sense Bank
  • 5000
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
40
Кока-Кола Беверіджиз Україна
Кока-Кола Беверіджиз Україна
  • 1500
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
41
TECHIIA Holding
TECHIIA Holding
  • 700+
  • ІТ, кіберспорт, легка промисловість, автомотів, будівельні технології, мала авіація
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
42
Fozzy Group
Fozzy Group
  • н/д
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
43
Modern Expo
Modern Expo
  • 2500
  • Modern Expo
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
44
Група ДТЕК
Група ДТЕК
  • 50000
  • енергетика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
45
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine
  • 1300
  • виробництво напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
46
airSlate
airSlate
  • 900+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
47
Київстар
Київстар
  • близько 3900
  • телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
48
Ardis Group
Ardis Group
  • понад 200
  • імпорт та виробництво молочної продукції
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
49
Sigma Software
Sigma Software
  • 2000+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
50
Kernel
Kernel
  • 11000
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
51
«Дарниця»
«Дарниця»
  • 1109
  • фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
52
Нова пошта
Нова пошта
  • 32000
  • поштові послуги
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
53
ЕPАМ Україна
ЕPАМ Україна
  • 12600
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
54
Данон в Україні
Данон в Україні
  • 1000
  • виробництво харчових продуктів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
55
Nestlé
Nestlé
  • 5800
  • виробництво продуктів харчування та напоїв
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
56
Acino
Acino
  • 880
  • Фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
57
Креді Агріколь Банк
Креді Агріколь Банк
  • 2000
  • банківський ринок
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
58
МакДональдз Юкрейн
МакДональдз Юкрейн
  • 10000
  • громадське харчування
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
59
Imperial Tobacco в Україні
Imperial Tobacco в Україні
  • 622
  • виробництво тютюнових виробів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
60
Укрнафта
Укрнафта
  • близько 30000
  • паливний рітейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
61
МХП
МХП
  • 30000
  • АПК, ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
62
Хім-трейд
Хім-трейд
  • н/д
  • постачальник природного газу
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
63
Оптіма-фарм
Оптіма-фарм
  • н/д
  • дистрибуція фармацевтики
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
64
БаДМ
БаДМ
  • 2800+
  • дистрибуція та фармацевтика
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
65
TEDIS Ukraine
TEDIS Ukraine
  • 2300
  • логістика та дистрибуція
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
66
АрселорМіттал Кривий Ріг
АрселорМіттал Кривий Ріг
  • 19500+
  • металургія
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
67
АТБ-маркет
АТБ-маркет
  • Понад 68 000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
68
Comfy
Comfy
  • 4000
  • Ритейл
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
69
Укртатнафта
Укртатнафта
  • близько 4000
  • переробка нафти
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
70
ПУМБ
ПУМБ
  • 8500
  • банківська справа
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
71
Ciklum
Ciklum
  • понад 1500
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
72
Vodafone Ukraine
Vodafone Ukraine
  • 2700+
  • Телеком
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
73
SoftServe
SoftServe
  • 13 000
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
74
Syngenta
Syngenta
  • 300
  • АПК
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
75
Intellias
Intellias
  • 3000+
  • IT
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
76
Лантманнен Акса
Лантманнен Акса
  • 205
  • FMCG
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0
77
Філіп Морріс в Україні
Філіп Морріс в Україні
  • близько 1300
  • виробництво та продаж тютюнових виробів
Ви зможете проголосувати ще раз через 7 днів 0