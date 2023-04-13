ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України

Чому цей рейтинг важливий?

З початком повномасштабної війни з України виїхало близько 8 млн людей. Частина з них — у більшості своїй цінні спеціалісти — вже ніколи не повернуться. Український бізнес вперше за всю історію незалежної України стикнувся з такою масштабною трудовою міграцією. Врятувати можна тільки своїми силами — повертати тих, кого можна — з окопів та з-за кордону. Вчити тих, хто має потенцію стати новою корпоративною елітою. Впроваджувати передові інновації та вірити у перемогу.

Про кого розкажемо?

У цьому спецпроєкті ми розкажемо про найкращих роботодавців України. Редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найкращих» та спеціальне експертне журі обере 50 компаній, які є відповідальними роботодавцями й попри війну інвестують у людей, у свій головний актив.

Які критерії?

Враховуватиметься цілий список умов яким ці компанії мають відповідати. Зокрема, вони стосуватимуться ресоціалізації ветеранів, політики винагород та зарплат, інвестицій у корпоративну освіту, поліпшення добробуту персоналу та інновації, які застосовуються компаніями у реалізації своєї кадрової політики.

Коли будуть результати?

Результати рейтингування та список фіналістів буде опубліковано на сайті delo.ua та шпальтах щоквартального журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» у липні-серпні 2023 року.

Хто складе основу списку?

Основу lohg list складуть найбільші по виторгу компанії країни та визнані галузеві лідери. У фінал рейтингу — short list — увійдуть ті, хто отримає найбільше балів від експертного журі. Також редколегією буде врахований ступінь впізнаваності бренду роботодавця під час онлайн-голосування.

Окремі компанії отримають спеціальні номінації від редакції журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Спеціальні номінації

Кращий досвід релокації: Номінацію отримають компанії, які ефективно здійснили регіональне переміщення свого бізнесу з початком війни та змогли відновити виробництво на новому місці.

Кращі корпоративні освітні програми: Номінації отримають компанії, які активно впроваджують корпоративні освітні технології та таким чином формують внутрішній резерв менеджерів та ключових працівників.

Кращі програми по збереженню ментального здоров’я: Номінацію отримають компанії, які допомагають своїм працівникам пережити усі жахи воєнного часу та уникнути психологічних проблем.

Кращі програми по ресоціалізації ветеранів: Номінацію отримають компанії, які допомагають своїм працівникам, які були на війні, повернутися до мирного життя та продовжувати роботу.

Робочі місця та зарплати: Номінацію отримають компанії, які попри війну змогли зберегти або ж розширити кількість працівників, об’єм виплат зарплат та бонусів.