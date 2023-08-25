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Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" визначив найкращих роботодавців України
Редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та спеціальне експертне журі визначило 50 компаній, які є відповідальними роботодавцями й попри війну інвестують у людей, у свій головний актив.
Взяти участь у рейтингу могла кожна охоча компанія, заповнивши спеціальну анкету. Редколегія журналу та експертне журі оцінювали кандидатів за спеціальними критеріями:
- ресоціалізація ветеранів,
- політика винагород та зарплат,
- інвестиції у корпоративну освіту,
- поліпшення добробуту персоналу
- інновації, які застосовуються компаніями у реалізації своєї кадрової політики.
Основу longlist склали найбільші по виторгу компанії країни за минулий та поточний рік, та визнані галузеві лідери. Серед них:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Київстар, телеком,
- Kernel, АПК,
- Філіп Морріс в Україні, виробництво та продаж тютюнових виробів,
- Нова пошта, поштові послуги,
- Метінвест Холдинг, металургія,
- Група ДТЕК, енергетика,
- Лінія магазинів EVA, ритейл, FMCG,
- АрселорМіттал Кривий Ріг, металургія,
- ОККО, паливний ритейл,
- Imperial Tobacco в Україні, виробництво тютюнових виробів.
У фінал рейтингу — shortlist — увійшли ті, хто отримав найбільше балів від експертного журі та від редколегії. Також редколегією враховувався ступінь впізнаваності бренду роботодавця під час онлайн-голосування.
Ознайомитися з повним переліком переможців можна у новому номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та на сторінці рейтингу сайту Delo.ua.
Окремі компанії отримали спеціальні номінації від редакції журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»:
- Кращий досвід релокації.
- Кращі корпоративні освітні програми.
- Кращі програми зі збереження ментального здоров’я.
- Кращі програми по ресоціалізації ветеранів.
- Робочі місця та зарплати.
- Краща практика автоматизації HR-функції.
Переможці у спеціальних номінаціях будуть опубліковані в наступному номері журналу та на сайті Delo.ua.