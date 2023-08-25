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Бізнес
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Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" визначив найкращих роботодавців України

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" визначив найкращих роботодавців України

Редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та спеціальне експертне журі визначило 50 компаній, які є відповідальними роботодавцями й попри війну інвестують у людей, у свій головний актив.

Взяти участь у рейтингу могла кожна охоча компанія, заповнивши спеціальну анкету. Редколегія журналу та експертне журі оцінювали кандидатів за спеціальними критеріями:

  • ресоціалізація ветеранів, 
  • політика винагород та зарплат, 
  • інвестиції у корпоративну освіту, 
  • поліпшення добробуту персоналу
  • інновації, які застосовуються компаніями у реалізації своєї кадрової політики. 

Основу longlist склали найбільші по виторгу компанії країни за минулий та поточний рік, та визнані галузеві лідери. Серед них:

  1. Київстар, телеком,
  2. Kernel, АПК,
  3. Філіп Морріс в Україні, виробництво та продаж тютюнових виробів,
  4. Нова пошта, поштові послуги,
  5. Метінвест Холдинг, металургія,
  6. Група ДТЕК, енергетика,
  7. Лінія магазинів EVA, ритейл, FMCG,
  8. АрселорМіттал Кривий Ріг, металургія,
  9. ОККО, паливний ритейл,
  10. Imperial Tobacco в Україні, виробництво тютюнових виробів.

У фінал рейтингу — shortlist — увійшли ті, хто отримав найбільше балів від експертного журі та від редколегії. Також редколегією враховувався ступінь впізнаваності бренду роботодавця під час онлайн-голосування.

Ознайомитися з повним переліком переможців можна у новому номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та на сторінці рейтингу сайту Delo.ua.

Окремі компанії отримали спеціальні номінації від редакції журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»:

  • Кращий досвід релокації.
  • Кращі корпоративні освітні програми.
  • Кращі програми зі збереження ментального здоров’я.
  • Кращі програми по ресоціалізації ветеранів.
  • Робочі місця та зарплати.
  • Краща практика автоматизації HR-функції.

Переможці у спеціальних номінаціях будуть опубліковані в наступному номері журналу та на сайті Delo.ua.