Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" визначив найкращих роботодавців України

Редколегія журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та спеціальне експертне журі визначило 50 компаній, які є відповідальними роботодавцями й попри війну інвестують у людей, у свій головний актив.

Взяти участь у рейтингу могла кожна охоча компанія, заповнивши спеціальну анкету. Редколегія журналу та експертне журі оцінювали кандидатів за спеціальними критеріями:

ресоціалізація ветеранів,

політика винагород та зарплат,

інвестиції у корпоративну освіту,

поліпшення добробуту персоналу

інновації, які застосовуються компаніями у реалізації своєї кадрової політики.

Основу longlist склали найбільші по виторгу компанії країни за минулий та поточний рік, та визнані галузеві лідери. Серед них:

Київстар, телеком, Kernel, АПК, Філіп Морріс в Україні, виробництво та продаж тютюнових виробів, Нова пошта, поштові послуги, Метінвест Холдинг, металургія, Група ДТЕК, енергетика, Лінія магазинів EVA, ритейл, FMCG, АрселорМіттал Кривий Ріг, металургія, ОККО, паливний ритейл, Imperial Tobacco в Україні, виробництво тютюнових виробів.

У фінал рейтингу — shortlist — увійшли ті, хто отримав найбільше балів від експертного журі та від редколегії. Також редколегією враховувався ступінь впізнаваності бренду роботодавця під час онлайн-голосування.

Ознайомитися з повним переліком переможців можна у новому номері журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та на сторінці рейтингу сайту Delo.ua.

Окремі компанії отримали спеціальні номінації від редакції журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших»:

Кращий досвід релокації.

Кращі корпоративні освітні програми.

Кращі програми зі збереження ментального здоров’я.

Кращі програми по ресоціалізації ветеранів.

Робочі місця та зарплати.

Краща практика автоматизації HR-функції.

Переможці у спеціальних номінаціях будуть опубліковані в наступному номері журналу та на сайті Delo.ua.