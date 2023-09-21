«ТОП-100. Рейтинги найбільших» визначив компанії, які отримали спеціальні номінації рейтингу «Найкращі роботодавці України»

Спеціальні номінації — це невіддільна частина традиційних рейтингів журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Визначати номінантів просто і водночас складно. Усі найбільші компанії країни, лідери різних ринків дбають про розвиток корпоративної культури, впроваджують програми з підвищення добробуту своїх працівників та ініціюють масштабні програми з корпоративної освіти.

З початком великої війни перелік спеціальних номінацій значно зріс. До списку мирного часу увійшли суто воєнні номінації, як-от «Ресоціалізація ветеранів», «Збереження ментального здоров’я» та «Корпоративне волонтерство». А деякі мирні номінації стали виглядати по-особливому саме під час війни, коли бізнес відчув її жахливі реалії. Справжніми героями виявилися, наприклад, ті компанії, які зберегли зарплати й бонуси тим, хто у перші дні війни ледве встиг виїхати з прифронтових міст. Це підтримало сотні сімей, тисячі українців, врятувало їм життя.

Спеціальні номінації отримали 36 українських та міжнародних компаній. Серед них такі, що не зрадили Україну за часів найбільшої скрути. Наприклад, український підрозділ легендарного «МакДональдсу» — McDonald's в Україні. Американський бренд показав себе як справжній український бізнес — залишився в Україні й швидко відновив роботу майже у повному обсязі. Працівники компанії активно волонтерять та роздають харчові набори у звільнених та прифронтових зонах.

Ефективно тримають свій галузевий фронт і такі гіганти українського ринку, як ДТЕК, «Нова пошта», ОККО, «Астарта», «Київстар», «Кернел» та МХП. У кожної з цих компаній є свої пріоритети у різних проєктах, але всі вони лідери не тільки бізнесові, але й репутаційні.

Такі самі здобутки є у компаній ПУМБ, «Ельдорадо», «Дарниця», «АрселорМітал Кривий Ріг», «Кормотех» та «Філіп Морріс Україна». Не відстають від них Carlsberg Ukraine, «Імперіал Тобакко», Acino та EVA. Своїми спеціальними проєктами можуть похвалитися «Метінвест», «Контінентал Фармерз Груп», Vega Telecom, «ІТ-Інтегратор», UNI-Laman Group та KNESS. Особливий підхід до нових ініціатив, які допомагають Україні перемогти, у «AB InBev Efes Україна», Райффайзен Банку, Delta Medical, ЦУМ, Lantmannen та Bayadera Group.

Вони переймаються своїми людьми більше, ніж матеріальними активами. Вони тримають стабільність бізнесу, коли інші терміново виводять свої капітали в інші країни.

У списку не лише піонери українського ринку — з енергетики, ритейлу, харчопрому, але й ті, хто з’явився нещодавно. Серед них, наприклад, учасники грального бізнесу — галузі, яка отримала право на існування в Україні три роки тому. Тепер це багатовекторні холдинги з командами розробників, торговими департаментами та HR-командами. Найактивніші з них стали учасниками нашого рейтингу — VBET, Favbet, Cosmolot, PIN-UP та Slots City.UA. Компанії активно волонтерять та виявляють притаманні традиційним IT-гравцям принципи керування талантами. Поява таких компаній на українському ринку — це точно більше добре, аніж погано.

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

Група ДТЕК — диверсифікований енергетичний холдинг, до складу якого входять 6 бізнесів та корпоративний університет Академія ДТЕК. В ДТЕК наголошують, що люди – основа та ключова цінність компанії. Тому сфокусовано розвивають проєкти, які пов'язані з підтримкою ресурсного стану працівників – фізичного та ментального здоров'я. Також компанія системно працює з ветеранами, які повертаються з війни. Це важливий напрямок, яким опікується велика команда HR-фахівців, кваліфікованих психологів та спеціалістів з соціальної політики та медицини. Допомога в адаптації на виробництві за підтримки наставника або ж перенавчання на іншу професію — ключові елементи програми реінтеграції в ДТЕК, яку почали будувати ще у 2015-му році. Наразі на робочі місця вже повернулося з фронту близько 250 людей. У компанії забезпечують додатковий медичний супровід поранених, а також організовують оздоровлення та реабілітацію для демобілізованих співробітників. Загалом в лавах Сил Оборони сьогодні служить майже 5000 співробітників ДТЕК. Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

Міжнародна група компаній, яка надає логістичні послуги в Україні та світі. Компанія продовжує розвивати мережу відділень у містах та селах, встановлює нові поштомати та будує нові сортувальні термінали. Також під час повномасштабної війни «Нова пошта» розпочала експансію на європейські ринки — Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини. 3200 її працівників мобілізовані до сил оборони та ЗСУ. Компанія виплачує їм кошти, а також допомагає із придбанням необхідного на фронті. Усі співробітники компанії мають медичне страхування та можуть отримати будь-яку допомогу через штаб SOS. Також компанія допомагає працівникам із навчанням, піклується про їхнє кар’єрне зростання. «Нова пошта» має власний корпоративний університет та формує кадровий резерв всередині компанії, зокрема на керівні посади. СЕО міжнародних підрозділів виросли всередині «Нової пошти». Візитівка (Приховати)

Найкраща автоматизація HR-функції

«Кернел» — провідний гравець на ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільгосппродукції на світові ринки. Компанія продовжує розбудовувати бізнес та інвестувати у підтримку й розвиток персоналу у воєнний час. «Кернел» нарощує кадровий резерв. Влітку 2023 року завершився перший сезон програми Kernel Growth із розвитку управлінських компетенцій та генерації нових лідерів компанії. Курс навчання пройшли понад 40 фахівців компанії. Ключові теми спрямовані на досягнення цілей компанії. Учасники захистили проєкти з розроблення ціннісної пропозиції та долучилися до панельної дискусії за участі топменеджерів. Запущено також Open Agro University, відновлено програми з підготовки кадрового резерву, професійного й особистісного навчання. Попри війну компанії вдалося зберегти робочі місця і програми визнання персоналу. Підвищено заробітні плати, виплачені бонуси. Функціонує проєкт із підтримки ЗСУ, запущені проєкти з допомоги ветеранам. Візитівка (Приховати)

Найкращі програми корпоративного волонтерства

Лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Попри те що ресторани були вимушено закриті 24 лютого з міркувань безпеки, McDonald’s продовжив виплату заробітної плати понад 10 тис. працівників і покриття медичного страхування, надавав психологічну допомогу та підтримував в інші способи, що стало важливим кроком для підтримки співробітників та їхніх сімей у часи невизначеності. Від вересня 2022 року почали відновлювати роботу ресторани, і люди стали повертатися до роботи. А від січня 2023 року всім працівникам закладів підняли зарплату на 20%. Одними з головних пріоритетів McDonald’s є піклування про працівників та підтримка громад. Завдяки їх дотриманню компанії вдалося в умовах війни зберегти команду і разом з Фундацією «Дім Рональда МакДональда» втілити масштабні гуманітарні проєкти. Понад 500 працівників McDonald’s долучилися як волонтери, щоб забезпечити державні лікарні сучасними медичними пристроями для оперування і лікування складних поранень. А за програмою «Продуктові набори» за півтора року потерпілі українські родини отримали більш ніж 225 тис. наборів з продуктами першої потреби на суму понад 86 млн грн. Нині відновлена робота понад 85% мережі. Водночас працівники продовжують волонтерити, поєднуючи цю активність з роботою, адже усвідомлюють, наскільки важливо допомагати тим, хто цього потребує. Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

«Київстар» — один із провідних операторів електронних комунікацій в Україні. Основні послуги та сервіси: 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси кіберзахисту, цифрове ТБ тощо. Соціально відповідальна компанія від початку великої війни виділила понад 1,162 млрд грн допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, суспільства, абонентів. Як роботодавець в умовах спричиненого війною дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку особливого значення надає підтримці штату. Тому фокусується на чотирьох основних HR-напрямах: психоемоційна підтримка, підтримка фізичної безпеки, матеріальна мотивація та корпоративне волонтерство. Зокрема, надає можливість працювати з-за кордону, офіси стали гуманітарними хабами для співробітників та їхніх сімей, облаштовані укриття, реалізуються програми з підтримки співробітників та їхніх рідних. Роботодавець зберіг рівень окладів для співробітників у 2022 році та підвищив у 2023-му. Нещодавнє опитування показало: 94% співробітників відзначили, що відчувають підтримку з боку компанії. Візитівка (Приховати)

Найкраща практика клієнтоорієнтованості

Найбільший банк з українським капіталом. Заснований у 1991 році. З початку військового вторгнення у сфері управління персоналом банк сфокусувався на розвитку репутаційного капіталу та інвестиціях у формування сучасних навичок та знань персоналу. Від початку війни банк скерував на підтримку ЗСУ понад 105 млн грн. Більш ніж 167 млн грн ПУМБ витратив на матеріальну допомогу співробітникам, які опинилися у складних обставинах. Фонд допомоги мобілізованим співробітникам підтримав колег-захисників на 2,7 млн грн. Банк реалізує програми з підтримки ментального та фізичного здоров’я працівників, допомагає повернутися додому співробітникам та облаштуватися, а також створює комфортні умови для повернення до роботи мобілізованих колег. Особлива увага банку спрямована на диджиталізацію та розвиток працівників. Цього року на навчання співробітників було виділено 10 млн грн. ПУМБ має понад 100 ботів, за допомогою яких автоматизовано 78 процесів задля ефективнішої та комфортнішої роботи. Дефіцит кадрів на ринку праці спонукає банк також до вивчення можливостей застосування штучного інтелекту та навчання працівників залучати ШІ у бізнес-процеси. Візитівка (Приховати)

Найкраща практика клієнтоорієнтованості

Мережа АЗК України. Від початку повномасштабної війни ОККО жодного дня не зупиняла роботу комплексів, забезпечуючи пальним військових, волонтерів та цивільних. Компанія від перших днів запровадила низку ініціатив допомоги захисникам України: разом із «Повернись живим» запустила ініціативу, у межах якої військові станом на середину серпня вже отримали 19 розвідкомплексів «ШАРК», загалом передадуть 25 «ШАРКів» на суму 325 млн грн. Наразі триває вже друга ініціатива «ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів», у межах якої військові вже отримали 200 великокаліберних кулеметів, на черзі — міномети та гранатомети. Загальна вартість — 400 млн грн. Від березня 2022 року мережа безплатно годує захисників на своїх АЗК у гарячих точках. Протягом всього часу компанія активно надавала пальне для евакуації населення та доставки гуманітарних вантажів, відбудовувала заклади освіти, допомогла пальним для відбудови інфраструктури Київщини та Чернігівщини, подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Компанія продовжує запроваджувати проєкти підтримки співробітників та інвестувати у їхнє навчання і розвиток. За кожним великим результатом ОККО стоять досягнення людей, які щодня добре працюють, вважають у компанії. Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

Лінія магазинів EVA — найбільша вітчизняна дрогері-мережа, яка налічує понад 1000 магазинів по всій Україні. Заснована у 2002 році Русланом Шостаком та Валерієм Кіптиком. Хоча внаслідок повномасштабного російського вторгнення частина магазинів мережі опинилась на окупованій території, понад 100 були зруйновані та пошкоджені, компанія ані на день не припиняла роботу. До кінця 2022 року відкрила 26 нових магазинів та відновила роботу майже 50 торгових точок. У 2023 році продовжила відновлювати магазини та відкрила 22 нові, створивши додаткові робочі місця. Прибуток компанія спрямовує на розвиток та соціальні проєкти. Першочергове завдання воєнного часу виконано — бізнес і людей збережено. Релокований персонал був працевлаштований у більш безпечних регіонах, працівникам надається соціальна і психологічна допомога. Відновлено корпоративне навчання. Планується подальший розвиток мережі, зокрема напрямів логістики і e-com. У планах на 2023 рік — відкрити 50 нових магазинів та відновити роботу всюди, де це буде можливо. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Вертикально інтегрований агропромисловий холдинг. Заснований у 1993 році. Зараз компанія впроваджує психологічні практики для управління емоційним станом та покращенням ментального здоров’я, програму адаптації та інтеграції ветеранів та підтримки членів їх родин. У сфері управління персоналом «Астарта» реалізує програми планування наступництва, розвитку внутрішнього кадрового резерву та посилює роботу зі статистами та молоддю. Таким чином компанія готує кадровий резерв та наступників для запобігання дефіциту кадрів. Водночас «Астарта» активно цифрує усі сегменти свого бізнесу завдяки платформі AgriChain. Особливу увагу компанія приділяє розвитку цифрової культури персоналу. Візитівка (Приховати)

Найпершим завданням від початку повномасштабного вторгнення для «Астарти» став пошук рішень, як допомогти людям: евакуація, облаштування місць для тимчасового проживання, матеріальна підтримка.

Найкращі корпоративні освітні програми

Протягом 2022 року компанія повністю оновила платформу дистанційного навчання, зробивши її більш сучасною та ефективною. «Ельдорадо» запустила також персоніфіковані програми навчання для працівників роздробу та програми зворотного зв’язку, оновила кадровий резерв та програми управління талантами. Усі ключові навчальні програми компанія перевела у дистанційний та гібридний формат з міркувань безпеки працівників. Багато уваги «Ельдорадо» приділяє розвитку soft skills, зокрема у форматі щотижневих зустрічей у межах програми «Бережи себе» та мовного проєкту «Заради солов’їної». Створений Корпоративний університет. До програм університету долучаються керівний склад та кваліфіковані зовнішні експерти. Серед ключових ресурсів із диджиталізації компанії — система дистанційного навчання С.О.В.А., яка забезпечує автоматизацію процесів адаптації, навчання та оцінювання персоналу торговельної мережі. Візитівка (Приховати)

Найкращі корпоративні освітні програми

У вересні 2022 року, попри війну та окупацію Маріуполя, Група «Метінвест» запустила перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка». Понад 350 студентів вже дистанційно навчаються за сучасними інженерно-технічними спеціальностями, поєднуючи університетську теорію з практикою на підприємствах «Метінвесту». Для працівників Групи та членів їхніх родин навчання безплатне. Університет проводить вже другий набір студентів. «Метінвест» прагне зберегти свій кадровий потенціал в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. Група запропонувала співробітникам з Маріуполя та Авдіївки переїзд, перенавчання та працевлаштування на інших підприємствах «Метінвесту». Також значна частина працівників Групи пройшла перенавчання і здобула нові професії на своїх підприємствах. Надлишок або брак персоналу компенсується ротаціями працівників між підприємствами. Найголовнішою цінністю Групи залишаються життя та здоров’я співробітників. Серед основних пріоритетів «Метінвесту» — підтримка співробітників. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Один із лідерів українського фармацевтичного ринку заснований у 1930 році. З початком війни компанія стала більш мобільною та гнучкою, щоб забезпечити українців необхідними ліками. «Дарниці» вдалося зберегти команду та розмір заробітних плат і відкрити нові робочі місця для водіїв, хіміків та працівників виробництва. Показник плинності персоналу у перші пів року після вторгнення становив лише 1,6%. З 6% колег, які на початку війни виїхали за кордон, повернулися майже 70%. Війна докорінно змінила деякі HR-інструменти в арсеналі роботодавця. Виявилося, що попередній досвід, тренінги, рекомендації з літератури не працюють. Важко передбачити, як діяти, якщо поруч лунають вибухи, а ворог знищує сусідні міста. У цій ситуації компанія обрала людей за основну цінність, а головною метою визначила зберегти команду. Найпершими пріоритетами стали безпека, життя та здоров’я. Візитівка (Приховати)

Найкращі корпоративні освітні програми

Сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями, яка працює у західноукраїнському регіоні з 2019 року. Від лютого 2022-го пріоритетом для компанії було зберегти команду, зменшити плинність та забронювати критично важливих працівників. Виконавши ці цілі, «Контінентал Фармерз Груп» також вдалося знайти резерви для підвищення заробітної плати. Глобальним проєктом у сегменті управління персоналом стала автоматизація HR-процесів, яка охопила визначення та оцінювання цілей і розвиток потенціалу співробітників. Компанія наповнила внутрішній портал знань, створивши зручний інструмент для самостійного розвитку працівників з доступом за один клік. Згідно з внутрішнім дослідженням, рівень залученості персоналу (eNPS) становить 54 пункти, що є високим показником та свідчить про ефективність HR-стратегії компанії. Візитівка (Приховати)

Робочі місця та зарплати

Компанія VBET почала оперування в Україні у 2020 році. Отримавши ліцензії на онлайн букмекерську діяльність, онлайн казино та онлайн покер, український офіс VBET розпочав свою експансію. На ринку України тоді працювали мастодонти, ринок був поділений між основними гравцями, суспільство жило в умовах суворого карантину — це були не найкращі умови для розвитку нового бізнесу. В HR-політиці VBET обрав шлях адаптації до потреб бізнесу: ніколи не орієнтуватись на тренди, а самим їх формувати та задавати тон. Від співробітників не вимагають бути в офісі 8 годин 5 днів на тиждень, однак створюють всі можливості для реалізації амбіційних завдань. VBET орієнтується на розвиток внутрішніх талантів: усі лінійні керівники та один топменеджер компанії «виросли» разом з компанією. З десятьох людей у 2020 році до 250 співробітників VBET у 2023-му, які впевнені в собі та своєму майбутньому, бо компанія створює для цього всі належні умови. Візитівка (Приховати)

Найкращі корпоративні освітні програми

Національний телеком-оператор України, один з лідерів ринку телекомунікацій, був заснований у 2008 році. Після того як 2021-го Vega Telecom придбав національний оператор мобільного зв’язку Vodafone Ukraine, компанія почала інтеграцію найкращих практик підходів Vodafone в усі сфери бізнес-діяльності, зокрема в управління людським капіталом та корпоративною культурою. Протягом 2022-го провели стратегічні сесії та воркшопи для співробітників на тему цінностей компанії та орієнтації на них у щоденній роботі. Допомогли зрозуміти, що таке поведінкові індикатори та як вони впливають на оцінку діяльності. Розробили нову систему адаптації персоналу. У 2023 році компанія зосередилася на збереженні тенденції високого рівня довіри співробітників, продовженні розвитку системи внутрішніх комунікацій та підтримці високого рівня залученості персоналу до поліпшення внутрішніх процесів. Компанія забезпечує психологічну допомогу співробітникам під час війни та навчає лідерів підтримувати команду у межах програми «Нове лідерство». Для оперативного реагування на запити співробітників запущена гаряча лінія. Візитівка (Приховати)

Найкраща програма ресоціалізації ветеранів

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Охоплює агровиробництво, виготовлення продуктів харчування та ритейл. Заснована у 1998 році. Зараз компанія провадить програму «МХП поряд: реінтеграція воїнів» для співробітників, що повертаються з фронту. Залежно від потреби кожного воїна програма розрахована на період від 6 місяців до 1,5 рокіу. Вона містить юридичне консультування, фізичну та психологічну реабілітацію, рескілінг або створення спеціальних робочих місць і розвиток соціальних зв’язків. Спільно з Українським ветеранським фондом МХП також надає гранти ветеранам на розвиток власного бізнесу у межах проєкту «Варто РОБИти своє». Під час реалізації проєкту ветерани та їхні родини отримали 10 грантів до 1,5 млн грн кожен на розвиток власного бізнесу. Переможці конкурсу вже втілюють у життя власні проєкти. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Kormotech — глобальна компанія з українським корінням, один із лідерів українського ринку кормів для котів і собак, що створює високоякісне харчування для домашніх тварин під брендами «Мяу!», «Гав!», «Клуб 4 Лапи» та Optimeal. Компанія має виробничі потужності в Україні та Литві, продає корми у 40 країнах. Протягом 2022-2023 років інвестувала майже 14 млн євро у розширення своїх промислових потужностей. Візія компанії — увійти до топ‑50 світових лідерів галузі (сьогодні перебуває на 55-й сходинці у світовому рейтингу петфуд-виробників серед майже 3000 компаній). Kormotech піклується про розвиток людського капіталу компанії, wellbeing-команди та розбудову корпоративної культури. Створена розгалужена система внутрішніх комунікацій, започатковані зустрічі one-to-one з керівниками. Також організована робота штатних психологів, на тренінгах запрошені експерти навчають долати стрес, підтримувати фізичне і ментальне здоров’я. Запроваджено формат зустрічей команди із видатними особистостями сучасності, які надихають, додають енергії, розширюють мисленнєві можливості співробітників та створюють широкий горизонт планування. Kormotech долучається до розбудови гармонійного співжиття людей і домашніх улюбленців, рятує чотирилапих, що страждають від війни. Ключова цінність компанії — любов до тварин, тож 85% співробітників є петперентами. Соціальна місія компанії — змінити ставлення до тварин у Східній Європі, тож прагнення долучитись до цієї мети є додатковим мотиватором для людей, що приєднуються до команди. Візитівка (Приховати)

Найкращий досвід релокації

«Філіп Морріс» є одним із лідерів на тютюновому ринку, провідним роботодавцем та інвестором в Україні. З початком повномасштабної війни компанія була змушена зупинити свою харківську фабрику через близькість до кордону з агресором та безперервні обстріли в регіоні. Натепер за угодою тимчасове виробництво продукції Philip Morris організували на потужностях іншої компанії, але потреба у власному виробництві не зникла. Серед варіантів локації для нового виробництва обрали селище Підрясне на Львівщині — через логістичну зручність. Підготовчі роботи на майбутній фабриці вже розпочалися. Нове виробництво має запрацювати в I кварталі 2024 року. Планові інвестиції — $30 млн. Поруч із фабрикою планують звести бомбосховище. На львівському підприємстві працевлаштують 250 осіб, більшість з яких раніше працювала на харківській фабриці. Перед запуском нового виробництва «Філіп Морріс» обіцяє забезпечити житлом релокованих працівників Візитівка (Приховати)

Найкращі корпоративні освітні програми

«АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізує масштабний навчальний проєкт Take Care. Його завдання — трансформація культури у галузі охорони праці. Проєкт має дві складові: «Лідерство в безпеці» та «Бережи себе». За першим напрямом навчаються керівники, за другим — робітники, спеціалісти та службовці. Навчання розпочалося у 2021 та 2022 роках відповідно. Станом на кінець липня 2023-го програму вже засвоїли 1220 керівників підприємства та 1350 працівників з категорії робітники, спеціалісти та службовці. Навчання за темою «Бережи себе» розраховане на три дні й має на меті як засвоєння теоретичних знань, так і відпрацювання практичних навичок на виробництві. Загалом до навчання будуть залучені приблизно 2000 керівників та 20 тис. робітників, спеціалістів та службовців. Навчальний центр підприємства — Університет «АрселорМіттал» в Україні — є філією Корпоративного університету. Він має державну ліцензію на навчання понад 350 професій. У 2022 році заняття відвідали 10 832 працівники, з них 1296 пройшли перепідготовку або отримали другу професію. Загальна тривалість навчань торік перевищила 1 млн людино-годин. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 30 років «Південний» є надійним фінансовим партнером для приватних клієнтів, малого, середнього і корпоративного бізнесу. Три роки поспіль «Південний» входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes. У 2022 році банк став одним із п’яти банків у рейтингу топроботодавців воєнного часу, отримавши найбільш високі оцінки за критерієм «Відчуття захисту». У 2022 році «Південний» став одним із найкращих роботодавців у банківській галузі згідно з дослідженням компанії Ernst & Young «Найкращий роботодавець — 2022», у межах якого опитали студентів та професіоналів із досвідом роботи. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Відділення розташовані у 18 регіонах України. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

«AB InBev Efes Україна» є одним із лідерів українського пивоварного ринку. Натепер компанія на шляху до відновлення свого бізнесу, після вимушеного простою вже запущені броварні у Чернігові та Миколаєві. Корпоративні принципи «AB InBev Efes Україна» базуються на трьох стовпах: мрія, культура і люди. Один із ключових принципів — компанія процвітає, коли процвітають громади. У співпраці з Асоціацією наставництва компанія нещодавно запровадила корпоративне наставництво для повнолітньої молоді. Функціонують освітні корпоративні програми в онлайн-форматі. Для сповіщення працівників та для екстреного зв’язку запроваджені нові цифрові інструменти у комунікаціях. «AB InBev Efes Україна» уклала Меморандум про співпрацю та взаємодію з Veteran Hub для допомоги співробітникам, які повернулися з фронту. Наразі в компанії працюють над розробленням посібника для програми повернення ветеранів до роботи у компанії. Зібрані у ньому матеріали покликані допомогти у професійній комунікації з ветеранами та членами їхніх родин на різних етапах співробітництва. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Швейцарська фармацевтична компанія заснована у 1836 році. В Україні — з 1 жовтня 2015-го. Спеціалізується на розробленні, виробництві та просуванні високотехнологічних лікарських засобів. Цінності Acino — довіра, відданість, відвага та емпатія — є основою корпоративної культури, де компанія довіряє своїм людям, а вони — компанії. І війна показала, що це не просто гасло. Від початку повномасштабного вторгнення Acino зберегла всі робочі місця зі 100%-ю виплатою зарплати. Допомогла з евакуацією з окупованих зон, забезпечила працівникам та їхнім родинам протягом 6 місяців прихисток на заході України і у Польщі, працевлаштувала у безпечних регіонах країни, надала психологічну підтримку. Облаштувала бомбосховище, організувала дитсадок та надала фіндопомогу €500 тис. під час блекауту. Своєю чергою працівники демонструють найвищий рівень залученості: відновили роботу виробництва через два тижні після початку війни, попри активні бойові дії за 1,1 км від локації; забезпечували відвантаження ліків «з колес» у всі можливі куточки країни з першого дня агресії; беруть участь у соціальних проєктах тощо. Завдяки такій проактивній позиції колективу компанія увійшла до трійки лідерів фармгалузі за результатами продажів у 2022 році. Цьогоріч Acino провела індексацію зарплат на понад 20%, створила $300-тисячний фонд допомоги тим, хто втратив житло, та відновила відрахування до приватного пенсійного фонду. У червні відкрила власний спортивний зал для працівників на території виробництва та продовжує сумлінно працювати на благо України та її громадян, успішно реалізовуючи інвестиційні проєкти щодо розвитку бізнесу в Україні. Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

«Імперіал Тобакко» в управлінні персоналом завжди фокусувалася на турботі та підтримці своїх людей. З початком повномасштабного вторгнення HR-проєкти та інструменти компанія додатково сфокусувала на безпеці працівників. Співробітникам, які працювали на окупованих територіях або у небезпечних прифронтових зонах, запропонували програму релокації у безпечніші регіони. Під час війни жодну штатну позицію не скоротили, натомість створили понад 70 робочих місць. У грудні 2022 року всім виплатили у повному обсязі річний бонус, а в січні 2023-го відбувся щорічний перегляд зарплат із врахуванням інфляції. Також створили Фонд допомоги працівникам, чиє житло зазнало руйнувань чи у кого виникли проблеми зі здоров’ям. Діє програма добробуту I am healthy, є можливість спілкуватися з експертами щодо фізичного і ментального здоров’я, домедичної допомоги. Працює лінія психологічної допомоги. У 2022 році індекс залученості зріс на 10% і сягнув 84%. Візитівка (Приховати)

Найкраща політика зарплат та компенсацій

Carlsberg Ukraine керується принципами відповідального бізнесу. Пріоритетом компанії були й залишаються люди як основна цінність. EVP-стратегія орієнтована на забезпечення умов праці, за яких співробітники почуваються залученими та реалізованими. Компанія продовжує нарощувати команду. У березні 2023 року штат збільшився на понад 50 осіб проти стану на початок 2022-го. Відтік кадрів дуже низький. Carlsberg Ukraine двічі переглядала рівень заробітної плати у 2022 році й вже один раз у 2023-му. Всі премії, мотиваційні програми та складові соцпакета збережені. Умови оплати праці однакові для всіх співробітників, незалежно від їхнього місця перебування через вимушену евакуацію. Carlsberg Ukraine продовжує дбати про робочі місця та належні умови праці. Запущена нова виробнича лінія на київському заводі, реалізується декілька проєктів із ремонту офісних та заводських приміщень. Діє також Фонд відновлення житла для працівників, чиї домівки постраждали внаслідок війни. Візитівка (Приховати)

Найкращі програми ресоціалізації ветеранів

«ІТ-Інтегратор» — один із провідних розробників і постачальників IT-рішень для корпоративного і державного секторів в Україні. У 2022-2023 роках пріоритетами компанії стали розроблення та впровадження нових рішень у галузі military tech та кіберзахисту. «ІТ-Інтегратор» — соціально відповідальна ІТ-компанія. Найголовнішим наразі вважає роботу на перемогу: допомогу з постачання для захисників дронів, захищеної техніки, спорядження, засобів зв’язку тощо. У 2022 році за проєктом «Знання, що рятують життя» за підтримки партнерів компанія надала закладам освіти на деокупованих та прифронтових територіях і захисникам України 20 тис. рятувальних термоковдр. 2023 року «ІТ-Інтегратор» започаткував загально-національний КСВ-проєкт «Love UA: читай українською», а також став партнером видання книги про спротив українських жінок «Незламні». Поточного року компанія розпочала реалізацію програми з соціально-психологічної адаптації ветеранів. Візитівка (Приховати)

Найкращі програми зі збереження ментального здоров’я

Головною цінністю для Райффайзен Банку завжди були люди — співробітники та клієнти. Під час війни найбільший банк з іноземним капіталом в Україні продовжує турбуватися про людей, надає психологічну підтримку співробітникам, піклується про їхнє здоров’я. За комплексною wellbeing-програмою проводять індивідуальні консультації та лекції з психологами і юристами, відбуваються онлайн-заняття з йоги та фітнесу, сформовані ком’юніті за інтересами, доступні тренінги для батьків щодо взаємодії з дітьми під час війни, відзначаються онлайн-свята для дітей співробітників. Уже провели 1507 консультацій із психологами, відбулося 7000 переглядів лекцій, понад 1000 осіб узяли участь у святах. У 2023 році розпочалася серія освітніх зустрічей з підтримки фізичного і ментального здоров’я, культурного розвитку. Крім того, банк надав 2900 працівникам матеріальну допомогу під час евакуації та 280 тис. днів відпустки співробітникам протягом 2022 року. Візитівка (Приховати)

Найкращі програми корпоративного волонтерства

KNESS — міжнародна група компаній, розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної енергетики. Реалізували понад 200 проєктів сонячної енергетики. Власний RnD-центр розробляє інноваційні продукти, зокрема промислові системи накопичення енергії. Місія KNESS — забезпечити кожному доступ до чистої енергії та зменшити вплив енергетики на глобальні екологічні зміни шляхом її декарбонізації. KNESS — соціально відповідальний бізнес. Команда KNESS разом з колегами галузі відновлюють енергетичну інфраструктуру після обстрілів агресора. Група консолідує зусилля заради спільної перемоги та впроваджує корпоративні волонтерські проєкти, пропагує турботу про екологію та особисту відповідальність за зміни клімату. Ключові проєкти у сфері КСВ — посилення обороноздатності країни, проєкт «PV.Січ», у межах якого спеціалісти KNESS розробили та виготовили мобільні сонячні станції, корпоративний волонтерський рух та донорство крові, просвітництво тощо. Візитівка (Приховати)

Найкраща корпоративна культура

Favbet — міжнародний холдинг з українським ДНК, до складу якого входить гральний та tech-бізнес. Бренд продовжує експансію на глобальний ринок. Favbet будує бренд роботодавця та підтримує співробітників під час війни. Від початку військових дій компанія прагне максимально зберегти команду і додатково найняти фахівців на ринку праці. Представники компанії Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation підтримують українську армію, переселенців, дітей, а також продовжать підтримувати розвиток освіти спорту. Головний вектор ініціатив — допомога країні й вимушеним переселенцям, підтримка армії та реабілітація поранених воїнів. На середину 2023 року за сприяння Favbet та Favbet Foundation підрозділи ЗСУ вже отримали понад 200 авто різних типів та модифікацій — від броньованих позашляховиків до швидких для евакуації, а також понад 90 дронів різного типу, а загальна сума допомоги армії перевищила 150 млн грн. Також станом на серпень 2023 року група компаній перерахувала до держбюджету понад 380 млн грн ліцензійних платежів. Візитівка (Приховати)

Найкраща політика зарплат та компенсацій

UNI-Laman Group — одна з провідних українських компаній у галузі логістики та експедирування. Має офіси у шістьох містах України та представництва у семи країнах, з початком війни для переміщених співробіників відкрила додаткові офіси у Польщі та Румунії. Є членом World Cargo Alliance та FIATA, які об’єднує найкращі компанії світу з вантажних перевезень, сім разів посідала перше місце в рейтингу Асоціації міжнародних експедиторів України. Один із важливих географічних напрямів у сфері логістики для UNI-Laman Group є доставка вантажів із Китаю. Серед пріоритетів компанії — безпека та постійний розвиток персоналу. Компанія прагне забезпечити сприятливі умови для розвитку команди і нових досягнень. UNI-Laman Group зростає і продовжує приймати до своєї команди талановитих та амбіційних працівників, заохочуючи їх проявляти ініціативність і цілеспрямованість. Компанія гарантує повну та вчасну виплату зарплати, незалежно від місцеперебування працівників. Крім того, у компанії функціонує система мотивації та бонусів. Роботодавець запевняє, що його система винагород є однією з найбільш дієвих на ринку праці. Візитівка (Приховати)

Найкращі програми зі збереження ментального здоров’я

Фармацевтична компанія Delta Medical виявляє турботу про свій персонал. Зокрема, реалізує декілька проєктів зі збереження ментального здоров’я співробітників. Для усунення наслідків стресового стану і психічної перенапруги передбачені щоденні фізичні активності протягом години — аеробіка, танці, йога, а щотижня — футбол. Заради підтримки психологічного стану співробітників запроваджені «смаколики для сміливців» щоранку після нічних обстрілів. Також працівникам надають психологічні консультації, є можливість пройти загальний медичний огляд, забезпечене медичне страхування співробітників та членів їхніх сімей. Компанія відповідально ставиться до убезпечення своїх працівників. Ще у березні 2022 року було облаштовано чотири бомбосховища. Також регулярно проводять навчання з надання першої медичної допомоги, техніки безпеки, правильного поводження в разі інших надзвичайних ситуацій. Візитівка (Приховати)

Найкращі корпоративні освітні програми

Провідний ритейлер у сферах Fashion, Beauty, Kidswear & Toys, Home & Gifts, Food & Beverages, Entertainment, у якому представлено понад 200 брендів власної закупівлі та більш ніж 170 брендів українських дизайнерів. Попри тривале закриття ЦУМ у 2022 році (38,5% робочого часу) через повномасштабне вторгнення, компанія весь час фінансово підтримувала своїх співробітників. ЦУМ Київ дбає про фізичне та ментальне здоров’я команди, активно залучає працівників до бізнес-процесів, продовжує навчання персоналу, розвиває внутрішні комунікації, суворо дотримується чинного законодавства. ЦУМ Київ передав теплий одяг, тактичну амуніцію, кошти з продажів благодійних колекцій на суму понад 1,4 млн грн на потреби ЗСУ і відбудову України та продовжує брати участь у благодійних ініціативах і вести соціально відповідальний бізнес. Універмаг звернувся до міжнародних брендів щодо негайного припинення постачань та закриття магазинів у країні-агресорці. У компанії є власний освітній проєкт — ЦУМ Академія, де продавці-консультанти мають змогу отримати необхідні знання та навички у фешн-ритейлі Візитівка (Приховати)

Найкращі програми з лідерства

Провідний виробник сухих сніданків, каш та зернових батончиків. Шведська компанія, яка працює в Україні з 2000 року. Вже через два тижні після повномасштабного вторгнення Lantmannen почала відновлювати виробництво в Україні. З 1 квітня виробництво працювало на повну потужність. За минулий рік компанія відвантажила 187 тонн продукції та сировини організаціям, що доставляють їжу в небезпечні точки східного та південного регіонів, біженцям, постраждалим, ЗСУ, теробороні та дітям у лікарню «Охматдит». У сфері управління персоналом головною трансформацією стало те, що співробітники навчилися більш самостійно ухвалювати рішення на місцях у межах своїх повноважень. У компанії вважають, що насправді кожен працівник краще знає, як поліпшити й полегшити власну роботу. В умовах війни, коли не завжди був зв’язок між усіма членами команди, це дуже допомогло організувати внутрішні процеси. Співробітники не боялися брати на себе відповідальність. Такий підхід стимулює творчість та мотивує водночас Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

Cosmolot — прогресивна і відповідальна українська IT-компанія, основним напрямом діяльності якої є розважальна онлайн-платформа cosmolot.ua. Найуспішнішими HR-проєктами від початку широкомасштабної війни компанія вважає збереження персоналу та ринкової заробітної плати, забезпечення стабільних умов праці під час блекаутів, а також підтримку ментального здоров’я своєї команди. За напрямом ментального здоров’я організовано надання індивідуальної психологічної допомоги співробітникам, триває проєкт внутрішнього корпоративного волонтерства, проводяться регулярні заходи для об’єднання команди. HR-команда організувала допомогу за релокації співробітників та членів їх сімей, створила нові робочі простори для безперебійної роботи персоналу, започаткувала та координує напрям благодійності, впроваджує корпоративні освітні програми (українська, англійська мови та домедична допомога) та проєкти (зустрічі з відомими лекторами та спікерами). Візитівка (Приховати)

Найкраща автоматизація HR

Гемблінгова компанія, відома в індустрії завдяки відповідальній ігровій практиці. PIN-UP однією з перших в Україні отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор в мережі інтернет. Заснована 2021 року. З перших днів війни компанія допомагала співробітникам із переїздом, виплатила аванс, зарплату та додаткову фінансову допомогу, а також запустила програму психологічної підтримки. Зберегла робочі місця за тими, хто пішов на фронт чи зайнявся волонтерством. PIN-UP спрямувала 134,8 млн грн на благодійні та гуманітарні проєкти. Це понад 300 тонн продуктів, ліків і товарів першої потреби для українців, які постраждали від бойових дій. Компанія підтримує волонтерів, співпрацює з військовими адміністраціями звільнених та прифронтових територій, допомагає переселенцям та медичним закладам. Більшість процесів роботи у компанії автоматизовано, а спеціалісти ще з часів пандемії пристосовані працювати віддалено. Візитівка (Приховати)

Один із найбільших алкогольних холдингів Східної Європи, який спеціалізується на виробництві та реалізації алкогольної продукції. Від початку війни Bayadera Group використовує більш індивідуальний підхід до розвитку своїх працівників, зокрема під час аналізу їхніх навчальних потреб та створення програм розвитку. Постійними складовими взаємодії з учасниками корпоративних освітніх заходів стали зворотний зв’язок, оцінювання стану співробітників, виявлення їхніх труднощів і мотивації. Компанія розробила та запровадила програму з підтримання ментального здоров’я, яка містить гайди для співробітників у відкритому доступі. Серед найуспішніших проєктів у галузі управління персоналом — кампанія з розвитку талантів та формування кадрового резерву. Попри війну співробітники обіймають нові посади, розвиваються як керівники та лідери для своїх команд. Також Bayadera Group оновила бізнес-процеси з пошуку та відбору персоналу, зробивши їх більш структурованими. Візитівка (Приховати)

Найкращий антикризовий HR-менеджмент

Корпоративний Фонд молодого бренду легального онлайн-казино. Компанія велику увагу приділяє корпоративній соціальній відповідальності. Окрема роль належить волонтерству та благодійності. Близько 46% співробітників компанії вже активно волонтерять або ж планують долучитися до діяльності Фонду найближчим часом. Волонтери у проєктах благодійного фонду системно працюють за 4 напрямками: допомога військовим, робота з дронами, медична допомога військовим і гуманітарна допомога переселенцям. За півтора року передано на фронт 50 відремонтованих та нових автомобілів, в тому числі БРДМ та вантажівки, більше 100 дронів й багато іншого. Візитівка (Приховати)

Кращі програми з ресоціалізації ветеранів