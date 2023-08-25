Дайджест вакансий: какую работу предлагают украинские работодатели

Delo.ua совместно с GRC.ua создали подборку вакансий. Каких специалистов ищут работодатели – читайте в еженедельном дайджесте.

Архитектор системы SAP S/4 HANA, г. Киев

Компания "Нефтегаз Цифровые Технологии" ищет архитектора системы SAP S/4 HANA.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928577

Руководитель отдела SAP HCM, г. Киев

В связи с развитием компания "Нафтогаз Цифровые Технологии" ищет начальника отдела SAP HCM.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928572

Региональный менеджер, г. Львов

Фадо ищет менеджера по продажам.

Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926923

Главный бухгалтер, г. Киев

Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928366

Руководитель региональных продаж, г. Львов

Компания Strauss Ukraine ищет руководителя региональных продаж.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930869

Заместитель управляющего магазином, г. Коломыя

Компания Eldorado в поиске квалифицированного заместителя управляющего магазином.

Зарплата: от 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930539

Аналитик по управлению информацией, г. Киев

United Nations Development Programme (UNDP Ukraine) приглашает на работу аналитика по управлению информацией.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931179

HR manager (Relocation to Kyprus)

ASBIS Group является ІТ-дистрибьютором на развивающихся рынках, EMEA, объединяющий широкий спектр географических операций с широким портфолио продуктов, распространяемых по модели 'one-stop-shop', приглашает на работу Human Resources Manager.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928197

Руководитель отдела контроля качества, г. Львов

Фармацевтическая компания "Артериум" ищет руководителя отдела контроля качества.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931637

Директор отделения банка, г. Борисполь

Sense Bank ищет директора отделения банка.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930591

Начальник отдела внутренних коммуникаций и развития бренда работодателя, г. Киев

Sense Bank приглашает на работу начальника отдела внутренних коммуникаций и развития бренда работодателя.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930608

Эксперт по бизнес аудиту, г. Киев

lifecell ищет эксперта по бизнес-аудиту.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931699

Эксперт по разработке тренингов по продажам, г. Киев

lifecell ищет эксперта по разработке тренингов по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931719

Креативный директор, г. Киев

Фокстрот приглашает талантливого и изобретательного креативного директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932652

Руководитель колл-центра, г. Запорожье

Аптека АНЦ ищет руководителя колл-центра.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930688

Project Manager, г. Полтава

"Аврора мультимаркет" - всеукраинская сеть магазинов формата One dollar store, ищет Project Manager.

Зарплата: от 35 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930879

Главный бухгалтер, г. Киев

Huawei ищет главного бухгалтера/Senior Accountant.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928899

Менеджер по маркетингу, г. Киев

Компания "Nemiroff" ищет менеджера по маркетингу.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932365

Ведущий инженер/Инженер по охране труда, г. Киев

Starlight Media приглашает к сотрудничеству специалиста на должность ведущего инженера по охране труда.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт 10:00 – 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930520

SAP Support & Project Manager, г. Киев

PUMA ищет SAP Support & Project Manager.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928321

PR-менеджер, г. Киев

ДЛ СОЛЮШН в поисках менеджера по корпоративным коммуникациям.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930522

Специалист по обучению и развитию персонала, г. Киев

Фармак ищет специалиста по обучению и развитию персонала/T&D Specialist.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Чт с 08:00 –17:00, Пт с 08:00 –15:00 (16:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928181