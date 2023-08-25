- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Дайджест вакансий: какую работу предлагают украинские работодатели
Delo.ua совместно с GRC.ua создали подборку вакансий. Каких специалистов ищут работодатели – читайте в еженедельном дайджесте.
Архитектор системы SAP S/4 HANA, г. Киев
Компания "Нефтегаз Цифровые Технологии" ищет архитектора системы SAP S/4 HANA.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928577
Руководитель отдела SAP HCM, г. Киев
В связи с развитием компания "Нафтогаз Цифровые Технологии" ищет начальника отдела SAP HCM.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928572
Региональный менеджер, г. Львов
Фадо ищет менеджера по продажам.
Зарплата: от 20 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926923
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+380 67 223 0178
[email protected]
Главный бухгалтер, г. Киев
Зарплата: от 25 000 до 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928366
Руководитель региональных продаж, г. Львов
Компания Strauss Ukraine ищет руководителя региональных продаж.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930869
Заместитель управляющего магазином, г. Коломыя
Компания Eldorado в поиске квалифицированного заместителя управляющего магазином.
Зарплата: от 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930539
Аналитик по управлению информацией, г. Киев
United Nations Development Programme (UNDP Ukraine) приглашает на работу аналитика по управлению информацией.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931179
HR manager (Relocation to Kyprus)
ASBIS Group является ІТ-дистрибьютором на развивающихся рынках, EMEA, объединяющий широкий спектр географических операций с широким портфолио продуктов, распространяемых по модели 'one-stop-shop', приглашает на работу Human Resources Manager.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928197
Руководитель отдела контроля качества, г. Львов
Фармацевтическая компания "Артериум" ищет руководителя отдела контроля качества.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931637
Директор отделения банка, г. Борисполь
Sense Bank ищет директора отделения банка.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930591
Начальник отдела внутренних коммуникаций и развития бренда работодателя, г. Киев
Sense Bank приглашает на работу начальника отдела внутренних коммуникаций и развития бренда работодателя.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930608
Эксперт по бизнес аудиту, г. Киев
lifecell ищет эксперта по бизнес-аудиту.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931699
Эксперт по разработке тренингов по продажам, г. Киев
lifecell ищет эксперта по разработке тренингов по продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69931719
Креативный директор, г. Киев
Фокстрот приглашает талантливого и изобретательного креативного директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932652
Руководитель колл-центра, г. Запорожье
Аптека АНЦ ищет руководителя колл-центра.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930688
Project Manager, г. Полтава
"Аврора мультимаркет" - всеукраинская сеть магазинов формата One dollar store, ищет Project Manager.
Зарплата: от 35 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930879
Главный бухгалтер, г. Киев
Huawei ищет главного бухгалтера/Senior Accountant.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928899
Менеджер по маркетингу, г. Киев
Компания "Nemiroff" ищет менеджера по маркетингу.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69932365
Ведущий инженер/Инженер по охране труда, г. Киев
Starlight Media приглашает к сотрудничеству специалиста на должность ведущего инженера по охране труда.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт 10:00 – 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930520
SAP Support & Project Manager, г. Киев
PUMA ищет SAP Support & Project Manager.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928321
PR-менеджер, г. Киев
ДЛ СОЛЮШН в поисках менеджера по корпоративным коммуникациям.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69930522
Специалист по обучению и развитию персонала, г. Киев
Фармак ищет специалиста по обучению и развитию персонала/T&D Specialist.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Чт с 08:00 –17:00, Пт с 08:00 –15:00 (16:00).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928181
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