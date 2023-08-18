Каких специалистов нужно готовить уже сегодня, учитывая текущую ситуацию в Украине

Спикеры iForum-2023 во время дискуссионной панели “Человеческий потенциал” рассуждали о том, каких специалистов готовить уже сейчас, учитывая ситуацию: миграция, переквалификация, военные, волонтеры". Delo.ua публикует самые важные тезисы панели.

По мнению сооснователя образовательных курсов Prometheus Ивана Примаченко, украинцы должны заниматься образованием, ведь обучение - это адаптация страны, организаций и людей, которые учатся и приспосабливаются к изменениям среды, а в результате становятся успешными.

"Если мы хотим победить в этой войне, мы должны учиться, адаптироваться и воспитать новое поколение украинских инженеров, которые дадут нам техническое преимущество. Мы должны создать лучшее военное образование в мире и подготовить новое поколение украинских предпринимателей, которые могут создать мощную экономику. Подготовить десятки тысяч людей, которые будут заниматься восстановлением после боевых действий", – говорит Примаченко.

Какие специалисты востребованы в Украине уже сегодня

По словам заместителя Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, зарядов перед Украиной стоит много вызовов, заставляющих государство делать радикальные инвестиции, создавать новые продукты и решения, чтобы изменить ход войны. Также нужно инвестировать в постепенные инновации и улучшать эти продукты и процессы, которые уже есть у государства. Например, в Украине уже научили 10 тысяч операторов дронов и планируется научить еще такое же количество людей в рамках проекта "Армия дронов".

“Сегодня речь идет не только о сфере military tech, которая очень важна, но в этой области большая нехватка специалистов. Например, не хватает операторов дронов, разработчиков программ, инженеров и т.п. Нам нужны люди, которые будут работать в частном секторе. Всем этим людям мы должны помочь не только быстро найти работу, но и совершить переход в другую профессию”, - говорит Валерия.

Именно поэтому перезагружена платформа ”Дія.Образование” и создан новый блок, позволяющий пройти профориентационный тест и выбрать одну из 50 профессий для обучения.

Относительно профессий Валерия считает, что сейчас уникально то, что все специальности объединяет базовые и продвинутые цифровые навыки.

"Мы не знаем, что будет через 3,5 или 7 лет, но если человек будет иметь эти навыки, он сможет быстро овладеть новой профессией", - резюмирует Валерия.

Как отметил соучредитель и руководитель сайта Work.ua Артур Михно, согласно статистике, все производственные специальности нужно активно развивать в Украине. Сейчас конкурс на профессиональное обучение больше, чем в ВУЗах, где только 5-7 человек на место, а у первых иногда до 20.

"Когда Украина победит и начнется возрождение страны, потребуется еще больше людей, поэтому спрос на таких специалистов еще больше вырастет", - отметил Михно.

Он подчеркнул, что важной составляющей образования и развития является бизнес, который не сможет постоянно конкурировать за рабочего зарплатой и условиями труда. Но может конкурировать за сотрудника его развитием.

Михно добавил, что вообще людей будет не хватать, даже если государство сформирует правильную миграционную политику и украинцы будут возвращаться домой, им нужно время для адаптации.

"Если бизнес хочет видеть свое развитие в будущем, нужно уже сейчас задумываться над тем, какие учебные программы будут построены, каков путь человека от джуна к специалисту. Это могут быть менторские программы, краткосрочное обучение, партнерство с вузами или платформами", - говорит он.

По мнению Артура, уже сейчас нужно запускать такие программы.

Надо смотреть, какие профессии сегодня востребованы и дать людям предложение по этим специальностям, считает ректор и основатель American University Kyiv Роман Шеремета. По его мнению, Украина нуждается в проектных менеджерах, глобальных менеджерах, которые могут решать сегодняшние вызовы страны.

“У нас будет десятки тысяч проектов, которые нужны для восстановления страны. Для этого нужны люди, которые будут свободно владеть английским, понимать принципы подходов глобальных менеджеров", - говорит Роман.

Шеремета уверен, что для того чтобы стать мировым лидером, Украине нужно привлекать людей и делать все, чтобы украинцы возвращались домой. Для этого необходимо создать высококачественный проект, который может конкурировать с лучшими американскими университетами. Однако высококачественный продукт будет стоить больших денег, но без этого новейших программ мы не можем сделать.

Заместитель декана факультета прикладных наук Украинского католического Университета Алексей Молчановский согласился с коллегой, отметив, что представители университетов должны активно участвовать в восстановлении страны и быть готовым к тому, что нужно будет запускать срочные программы, в рамках которых будут обучать специалистов.

"Сейчас мы и другие университеты работают с ветеранами и учат тех людей, которых мы хотим поблагодарить и чтобы они могли учиться", - говорит Алексей.

Он подчеркнул, что Украине нужно построить образовательный процесс и привлечь менторскую поддержку.

Что нужно улучшить в украинском образовании

Во время панельной дискуссии спикеры подняли вопрос о том, что нужно добавить в украинское образование, а что нужно убрать. Заместитель декана факультета прикладных наук Украинского католического Университета Алексей Молчановский считает, что государство должно дать автономию университетам в общинах. Если частные учебные заведения сами решают, что делать и как тратить деньги, то государственные университеты так не могут.

По мнению Романа Шереметы, государству необходимо сбалансировать количество профессий. К примеру, в 2-3 раза уменьшить количество экономистов в Украине. Увеличить нужно количество технических специальностей, например математиков, химиков, физиков, которых не хватает Украине. При этом в Украине много гуманитариев, но они не соответствуют должному уровню, который должен быть. Он также отметил, что нужно сократить количество университетов в три раза.

“Возможно, со мной многие согласятся, но никто не будет этого делать. Никто ведь не будет резать бюджеты потому, что ты попадешь под хейт общества. Мы об этом говорим, все понимаем, но не знаю, кто это будет делать", – говорит он.

Кроме того, важно усилить изучение английского языка, говорит Артур Михно. В частности, нужно учить английский ежедневно с 1-го класса.

"Это не вопрос образования, а национальной безопасности, ведь воюя с русским языком мы никогда не победим. Нам нужно идти в мир, а чтобы сделать это, мы должны свободно владеть английским. Когда мы сможем читать книги на английском и понимать любую информацию, нам русский будет не нужен вообще”, - убежден Михно.

Для этого государство может запустить национальную программу изучения английского языка в десятикратном случае. Он добавил, что также должен измениться подход к образованию, чтобы оно перестало быть изучением каких-то категорий предметов, а было интересным для ребенка.

В свою очередь Валерия отметила, что программа по изучению английского языка будет в Украине, ведь уже есть президентский законопроект, который предоставит английскому языку особый статус. В рамках этой программы предполагается изучение английского языка с трех лет.