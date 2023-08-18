Яких фахівців треба готувати вже cьогодні, з огляду на поточну ситуацію в Україні

Спікери iForum-2023 під час дискусійної панелі “Людський потенціал" міркували про те яких фахівців готувати вже зараз, з огляду на ситуацію: міграція, перекваліфікація, військові, волонтери”. Delo.ua публікує найважливіші тези панелі.

На думку співзасновника освітніх курсів Prometheus Івана Примаченко, українці повинні займатися освітою, адже навчання - це адаптація країни, організацій та людей, які навчаються та пристосовуються до змін середовища і в результаті стають успішними.

"Якщо ми хочемо перемогти у цій війні, ми маємо навчатися, адаптуватись та виховати нове покоління українських інженерів, які дадуть нам технічну перевагу. Ми маємо створити найкращу військову освіту в світі та підготувати нове покоління українських підприємців, які можуть створити потужну економіку. Підготувати десятки тисяч людей, які будуть займатись відбудовою після бойових дій", - каже Примаченко.

Які спеціалісти затребувані в Україні вже сьогодні

За словами заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, зарад перед Україною стоїть багато викликів, які змушують державу робити радикальні інвестиції, створювати нові продукти та рішення, щоб змінити хід війни. Також треба інвестувати у поступові інновації та покращувати ці продукти та процеси, які вже є у держави. Для прикладу, в Україні вже навчили 10 тисяч операторів дронів і планується навчити ще таку ж саму кількість людей в рамках проєкту “Армія дронів”.

“Сьогодні мова йде не тільки про сферу military tech, яка є дуже важливою, але у цій галузі велика нестача спеціалістів. Наприклад, не вистачає операторів дронів, розробників програм, інженерів тощо. Нам також потрібні люди, які будуть працювати у приватному секторі. Всім цим людям ми повинні допомогти не тільки швидко знайти роботу, а й зробити перехід в іншу професію”, - каже Валерія.

Саме через це перезавантажено платформу ”Дія.Освіта” та створено новий блок, який дозволяє пройти профорієнтаційний тест та обрати одну з 50 професій для навчання.

Щодо професій Валерія вважає, що наразі в є унікальним те, що всі спеціальності об’єднує базові та просинуті цифрові навички.

“Ми не знаємо, що буде через 3,5 або 7 років, але якщо людина буде мати ці навички, вона зможе швидко опанувати нову професію”, - резюмує Валерія.

Як зазначив співзасновник та керівник сайту Work.ua Артур Міхно, згідно зі статистикою, всі виробничі спеціальності потрібно активно розвивати в Україні. Зараз конкурс на професійне навчання найбільший, ніж у ВУЗах, де лише 5-7 людей на місце, а у перших інколи до 20.

“Коли Україна переможе і почнеться відродження країни, буде потрібно ще більше людей, тому попит на таких спеціалістів ще більше зросте”, - зазначив Міхно.

Він підкреслив, що важливою складовою освіти та розвитку є бізнес, який не зможе постійно конкурувати за робітника зарплатою та умовами праці. Але може конкурувати за співробітника його розвитком.

Міхно додав, що загалом людей буде не вистачати, навіть, якщо держава сформує правильну міграційну політику і українці будуть повертатись додому. Через те, що їм потрібен час для адаптації.

“Якщо бізнес хоче бачити свій розвиток у майбутньому, треба вже зараз замислюватись над тим, які навчальні програми будуть побудовані, який може бути шлях людини від джуна до фахівця. Це можуть бути менторські програми, короткострокове навчання, партнерство з ВУЗами чи платформами", - каже він.

На думку Артура, вже зараз треба запускати такі програми.

Треба дивитись, які професії сьогодні затребувані та дати людям пропозицію по цим спеціальностям, вважає ректор та засновник American University Kyiv Роман Шеремета. На його думку, Україні потрібні проєктні менеджери, глобальні менеджери, які можуть вирішувати сьогоднішні виклики країни.

“У нас будуть десятки тисяч проєктів, які потрібно буде вести для відбудови країни. Для цього потрібні люди, які вільно володіють англійською мовою, розуміють принципи підходів глобальних менеджерів”, - каже Роман.

Шеремета впевнений, що для того, щоб стати світовим лідером, Україні потрібно залучати людей і робити все, щоб українці повертались додому. Для цього потрібно створити високоякісний проєкт, який може конкурувати з кращими американськими університетами. Однак високоякісний продукт буде коштувати великих грошей, але без цього новітніх програм ми не можемо зробити.

Заступник декана факультету прикладних наук Українського католицького Університету Олексій Молчановський погодився з колегою зазначивши, що представники університетів повинні приймати активну участь у відновленні країни та бути готовим до того, що потрібно буде запускати термінові програми, в рамках яких будуть навчати фахівців.

“Зараз ми та інші університети працюють з ветеранами і навчають тих людей, яким ми хочемо подякувати і щоб вони могли навчатись”, - каже Олексій.

Він наголосив, що Україні потрібно побудувати освітній процес та залучити менторську підтримку.

Що треба покращити в українській освіті

Під час панельної дискусії постало питання про те, що потрібно додати в українську освіту, а що потрібно з неї прибрати. Заступник декана факультету прикладних наук Українського католицького Університету Олексій Молчановський вважає, що держава повинна дати автономію університетам у громадах. Якщо приватні навчальні заклади самі вирішують що робити та як витрачати гроші, то державні університети так не можуть.

На думку Романа Шеремети, державі необхідно збалансувати кількість професій. Наприклад, у 2-3 рази зменшити кількість економістів в Україні. Збільшити треба кількість технічних спеціальностей, наприклад математиків, хіміків, фізиків, яких не вистачає Україні. При цьому в Україні багато гуманітаріїв, але вони не відповідають належному рівню, який повинен бути. Він також наголосив на тому, що треба скоротити кількість університетів у три рази.

“Можливо зі мною багато хто погодиться, але ніхто не буде цього робити. Адже ніхто не буде різати бюджети тому, що ти попадешь під хейт суспільства. Ми про це говоримо, все розуміємо, але не знаю, хто це буде робити”, - каже він.

Крім того, важливо посилити вивчення англійської мови, каже Артур Міхно. Зокрема треба вчити англійську щоденно з 1-го класу.

“Це не питання освіти, а національної безпеки, адже воюючи з російською мовою ми ніколи не переможемо. Нам треба йти у світ, а щоб зробити це, ми повинні вільно володіти англійською. Коли ми зможемо читати книжки англійською та розуміти будь-яку інформацію, нам російська буде не потрібна взагалі”, - переконаний Міхно.

Для цього держава може запустити національну програму вивчення англійської у десятикратному разі. Він додав, що також має змінитись підхід до освіти, щоб вона перестала бути вивченням якихось категорій предметів, а була цікавою для дитини.

В свою чергу Валерія зазначила, що програма з вивчення англійської мови буде в Україні, адже вже є президентський законопроєкт, який надасть англійській мові особливого статусу. В рамках цієї програми передбачається вивчення англійської з трьох років.