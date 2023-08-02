Наскільки (не) готові роботодавці до повернення військових на посади - дослідження

1 серпня 2023 року Український ветеранський фонд у співпраці з Work.ua та Lobby X представили дослідження "Потреби та перешкоди ветеранів при працевлаштуванні". Як бізнес готується до повернення ветеранів на роботу - читайте у матеріалі.

Чи мають компанії досвід роботи з ветеранами

Згідно з результатами дослідження, робота в одному колективі з людьми, які брали участь бойових діях, буде в новинку для більшості компаній. Тільки третина з опитаних роботодавців поділилися, що вже мають досвід роботи з ветеранами, — у 7% він значний, у 25% невеликий.

Чи мають компанії досвід роботи з ветеранами. Ілюстрація: Delo.ua

Також 62% респондентів відповіли, що ще не мають досвіду прийому чи розгляду на роботу, інтервʼювання кандидатів-ветеранів.

При цьому більшість із тих, хто вже приймав на роботу, співпрацював з ветеранами, зазначили, що цей досвід був позитивний. Тільки 8% опитаних вибрали варіант відповіді "Скоріше негативний", говорячи про роботу з колишніми військовими.

Ветерани не повинні приховувати свій статус

Більшість роботодавців (44%) ставляться до приховування кандидатами статусу ветерана тою чи іншою мірою негативно.

У 68% випадків, роботодавці зʼясовують, що перед ними кандидат-ветеран на етапі співбесіди. З резюме це стає відомо у 22% випадків.

Водночас роботодавці назвали релевантними для цивільної роботи багато навичок, які можна отримати під час військової служби, наприклад, робота в команді, критичне мислення, відповідальність, технічні навички тощо.

Яким буде рівень компетентностей ветеранів. Фото: Delo.ua

На думку роботодавців, ветеранам слід вказувати в резюме військовий досвід та отримані під час служби знання. Також практично всі роботодавці (95,5%) вважають доцільним формувати та розвивати культуру поваги до ветеранів на ринку праці та в суспільстві в цілому.

“Опитані представники зі сфер будівництва і інженерії схильні до впровадження додаткових засобів підтримки ветеранів у робочому середовищі. Роботодавці з цих сфер також зацікавлені у працевлаштуванні ветеранів, адже отримані навички під час служби можуть зробити цих людей перспективними працівниками. Водночас представники галузі IT вважають, що введення окремих заходів для адаптації та підтримки ветеранів є недоцільним, адже в цій сфері застосовується людиноцентричний підхід, тому вони ставляться до потреб кожного працівника незалежно від їх досвіду та статусу”, - каже начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Мінветеранів Юлія Кіріллова.

Як роботодавці характеризують ветеранів

Серед рис, які на думку роботодавців, характеризують тих, хто став на захист українців у війні з Росією, лідирує виражена громадянська позиція (36%). На другому місці — дисципліна (26%). Але відзначили роботодавці й можливу емоційну нестабільність (24%), помістивши її на 3 місце серед переліку особистих якостей, котрі вважають притаманними ветеранам.

В цілому образ колишнього військово у роботодавців позитивний, однак деякі занепокоєні впливом наслідків пережитого ветеранами на їхнє життя й роботу. Адже така кількість працівників із воєнним досвідом — це новий виклик для компаній.

“Говорячи про образ ветерана та асоціації з ним все частіше роботодавці акцентують, що ветеран - це насамперед людина, незалежно від її статі віку досвіду роботи. А серед особистих якостей і характеристик, що асоційовані до образу ветерана, переважають в роботодавців, а це загострене відчуття справедливості, виражена громадянська позиція, сміливість, відповідальність, прямолінійність та скрупульозність”, - додала начальниця відділу навчально-аналітичної роботи Українського ветеранського фонду Мінветеранів Юлія Кіріллова.

Адаптація після демобілізації

Опитування показало, що приблизно в ⅔ компаній є працівники, яких мобілізували до ЗСУ та за якими зберігаються робочі місця. Частина роботодавців уже впровадили або планують впровадити у своїх організаціях програми з повернення та адаптації цих співробітників після демобілізації.

На якому етапі бізнесу потрібно планувати адаптацію ветеранів. Delo.ua

Під час опитування Work.ua більшість роботодавців вважають, що ті, хто зараз в ЗСУ, після повернення не будуть програвати цивільним шукачам.

При цьому 25% респондентів вважають, що потреба в перекваліфікації ветеранів таки постане. А ще 23% важко було дати прогноз з цього питання.

Таким чином роботодавці не думають, що ветерани будуть менш професійними на цивільних посадах, але питання до- чи перекваліфікації частини цих кандидатів у майбутньому визнають актуальним.

Підтримка від держави та суспільства

Бізнес вважає, що підтримка ветеранів зі сторони держави та суспільства необхідна вже зараз, попри те, що різниця між професійними якостями ветеранів та шукачів без військового досвіду не буде значною.

Так, 59% респондентів сподіваються, що держава надасть за працевлаштування колишніх військових податкові знижки, потрібні квоти (24%), за звільнення компаній, які працевлаштовують ветеранів, від певних зобовʼязань (24%), пільгові кредити (22%). Також 25% вважають, що необхідні інформаційні кампанії, спрямовані на заохочення брати ветеранів на роботу.

При цьому роботодавці сподіваються на підтримку громадянського суспільства. Так, 39% опитаних вважають, що, ймовірно, звернуться до громадських організацій по допомогу, 43% вибрали варіант "Не виключаю таку можливість".

Зокрема, компанії готові покластися на громадянське суспільство в організації адаптаційних тренінгів для ветеранів, створенні громадських центрів, громадських платформ з працевлаштування, значущими також визнають профорієнтаційні заходи від суспільних організацій та ярмарки вакансій.

Самі компанії найбільше готові надати ветеранам без досвіду цивільної роботи стажування та менторську підтримку (майже 57%). Третина компаній може запропонувати таким кандидатам часткову зайнятість (29%). При цьому 9% не готові надавати ані підтримку менторів, ані пріоритетність під час найму, ані додаткову освіту чи бонуси.

Щодо наявних мобілізованих працівників — роботодавці однозначно чекають їхнього повернення та планують підготовку до адаптації в цивільному житті. Та в більшості компаній схильні все ж відкласти створення таких програм на майбутнє.

Ринок праці увійшов в умови дефіциту кадрів

В умовах війни підприємства докладають зусилля, щоб продовжувати роботу. Часто для них створення програм для ветеранів — це не тільки непізнана область, а й ще одна стаття витрат, до якої бізнес просто не готовий. Закономірно, що роботодавці посилено досліджують питання, поки лише готуються до запровадження ініціатив і потребують підтримки від держави та суспільних організацій.

У Work.ua зазначають, що наразі ринок праці увійшов в умови дефіциту кадрів. У червні кількість вакансій, розміщених на сайті, сягнула цифри 93 882, а конкуренція між кандидатами становила 10 відгуків на 1 вакансію. Цей показник, характерний для так званого “ринку шукача”, коли боротьба на ринку йде не за вакансії, а за працівників.

Водночас ринок очікує на повернення до цивільного життя за різними оцінками від 1,2 до 3 мільйонів ветеранів. Ці люди відзначатимуться професіоналізмом, отримають на службі нові корисні навички й можуть неабияк допомогти роботодавцям з подоланням дефіциту кадрів.

Проте для цього держава, суспільні організації та бізнес мають вже зараз досліджувати можливі перепони, з якими стикнуться ветерани, та готуватися до розвʼязання цих проблем організовано і разом.

У межах дослідження Work.ua провів опитування роботодавців: 445 респондентів з українських компаній взяли участь. HR-фахівці, керівники та засновники компаній, топменеджери поділилися своїм досвідом роботи з ветеранами, відповіли на запитання про побоювання щодо працевлаштування ветеранів і поділилися планами на адаптацію демобілізованих працівників та нових співробітників з-поміж ветеранів.