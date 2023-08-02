Насколько (не) готовы работодатели к возвращению военных – исследование

1 августа 2023 г. Украинский ветеранский фонд в сотрудничестве с Work.ua и Lobby X представили исследование "Потребности и препятствия ветеранов при трудоустройстве". Как бизнес готовится к возвращению ветеранов на работу – читайте в материале.

Имеют ли компании опыт работы с ветеранами

Согласно результатам исследования, работа в одном коллективе с людьми, участвовавшими в боевых действиях, будет в новинку для большинства компаний. Только треть из опрошенных работодателей поделились, что уже имеют опыт работы с ветеранами — у 7% он значителен, у 25% небольшой.

Имеют ли компании опыт работы с ветеранами. Иллюстрация: Delo.ua

Также 62% респондентов ответили, что у них еще нет опыта приема или рассмотрения на работу, интервью кандидатов-ветеранов.

При этом большинство из тех, кто уже принимал на работу, сотрудничал с ветеранами, отметили, что этот опыт был положительным. Только 8% опрошенных выбрали вариант ответа "Скорее отрицательный", говоря о работе с бывшими военными.

Ветераны не должны скрывать свой статус

Большинство работодателей (44%) относятся к сокрытию кандидатами статуса ветерана в той или иной степени отрицательно.

В 68% случаев работодатели выясняют, что перед ними кандидат-ветеран на этапе собеседования. Из резюме это становится известно в 22% случаев.

В то же время работодатели назвали релевантными для гражданской работы многие навыки, которые можно получить во время военной службы, например работа в команде, критическое мышление, ответственность, технические навыки и т.д.

Каков будет уровень компетентностей ветеранов. Фото: Delo.ua

По мнению работодателей, ветеранам следует указывать в резюме военный опыт и полученные во время службы знания. Также практически все работодатели (95,5%) считают целесообразным формировать и развивать культуру уважения ветеранам на рынке труда и в обществе в целом.

"Опрошенные представители из сфер строительства и инженерии склонны к внедрению дополнительных средств поддержки ветеранов в рабочей среде. Работодатели из этих сфер также заинтересованы в трудоустройстве ветеранов, ведь полученные навыки во время службы могут сделать людей перспективными работниками. В то же время представители отрасли IT считают, что введение отдельных мер по адаптации и поддержке ветеранов нецелесообразно, ведь в этой сфере применяется человекоцентрический подход, поэтому они относятся к потребностям каждого работника независимо от их опыта и статуса”, - говорит начальница отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Минветеранов Юлия Кириллова.

Как работодатели характеризуют ветеранов

Среди черт, которые, по мнению работодателей, характеризуют тех, кто встал на защиту украинцев в войне с Россией, лидирует выраженная гражданская позиция (36%). На втором месте – дисциплина (26%). Но отметили работодатели и возможную эмоциональную нестабильность (24%), поместив ее на 3 место среди перечня личных качеств, считающих присущими ветеранам.

В целом образ бывшего военнослужащего у работодателей положителен, однако некоторые обеспокоены влиянием последствий пережитого ветеранами на их жизнь и работу. Ведь такое количество работников с военным опытом – это новый вызов для компаний.

“Говоря об образе ветерана и ассоциации с ним все чаще работодатели акцентируют, что ветеран - это прежде всего человек, независимо от пола, возраста, опыта работы. А среди личных качеств и характеристик, ассоциированных с образом ветерана, преобладают у работодателей, а это обостренное ощущение справедливости, выраженная гражданская позиция, смелость, ответственность, прямолинейность и скрупулезность”, - добавила начальница отдела учебно-аналитической работы Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Адаптация после демобилизации

Опрос показал, что примерно у ⅔ компаний есть работники, которых мобилизовали в ВСУ и за которыми хранятся рабочие места. Часть работодателей уже внедрена или планируется внедрить в своих организациях программы по возвращению и адаптации этих сотрудников после демобилизации.

На каком этапе бизнеса следует планировать адаптацию ветеранов. Delo.ua

В ходе опроса Work.ua большинство работодателей считают, что те, кто сейчас в ВСУ, по возвращении не будут проигрывать гражданским соискателям.

При этом 25% респондентов считают, что потребность в переквалификации ветеранов будет. А еще 23% затруднились дать прогноз по этому вопросу.

Таким образом, работодатели не думают, что ветераны будут менее профессиональными на гражданских должностях, но вопрос к переквалификации части этих кандидатов в будущем признают актуальным.

Поддержка от государства и общества

Бизнес считает, что поддержка ветеранов со стороны государства и общества необходима уже сейчас, несмотря на то, что разница между профессиональными качествами ветеранов и соискателей без военного опыта не будет значительной.

Так, 59% респондентов надеются, что государство предоставит за трудоустройство бывших военных налоговые скидки, необходимые квоты (24%), за освобождение трудоустраивающих ветеранов компаний от определенных обязательств (24%), льготные кредиты (22%). Также 25% считают, что необходимы информационные кампании, направленные на поощрение брать ветеранов на работу.

При этом работодатели надеются на поддержку гражданского общества. Так, 39% опрошенных считают, что, вероятно, обратятся в общественные организации за помощью, 43% выбрали вариант "Не исключаю такую возможность".

В частности, компании готовы положиться на гражданское общество в организации адаптационных тренингов для ветеранов, создании общественных центров, общественных платформ по трудоустройству, значимыми признают профориентационные мероприятия от общественных организаций и ярмарки вакансий.

Сами компании наиболее готовы предоставить ветеранам без опыта гражданской работы стажировку и менторскую поддержку (около 57%). Треть компаний может предложить таким кандидатам частичную занятость (29%). При этом 9% не готовы оказывать ни поддержку менторов, ни приоритетность при найме, ни дополнительное образование или бонусы.

Что касается мобилизованных работников — работодатели однозначно ждут их возвращения и планируют подготовку к адаптации в гражданской жизни. Но у большинства компаний склонны все же отложить создание таких программ на будущее.

Рынок труда вошел в условия дефицита кадров

В условиях войны предприятия прилагают усилия, чтобы продолжать работу. Часто для них создание программ для ветеранов – это не только непознанная область, но и еще одна статья расходов, к которой бизнес просто не готов. Закономерно, что работодатели усиленно исследуют вопросы, пока готовятся к внедрению инициатив и нуждаются в поддержке от государства и общественных организаций.

В Work.ua отмечают, что в настоящее время рынок труда вошел в условия дефицита кадров. В июне количество вакансий, размещенных на сайте, достигло цифры 93 882, а конкуренция между кандидатами составила 10 отзывов на 1 вакансию. Этот показатель, характерный для так называемого рынка соискателя, когда борьба на рынке идет не за вакансии, а за работников.

В то же время рынок ожидает возвращения к гражданской жизни по разным оценкам от 1,2 до 3 миллионов ветеранов. Эти люди будут отмечаться профессионализмом, получат на службе новые полезные навыки и могут помочь работодателям с преодолением дефицита кадров.

Однако для этого государство, общественные организации и бизнес должны уже сейчас исследовать возможные препятствия, с которыми столкнутся ветераны, и готовиться к решению этих проблем организовано и вместе.

В рамках исследования Work.ua провел опрос работодателей: 445 респондентов из украинских компаний приняли участие. HR-специалисты, руководители и основатели компаний, топ-менеджеры поделились своим опытом работы с ветеранами, ответили на вопросы о боязни трудоустройства ветеранов и поделились планами на адаптацию демобилизованных работников и новых сотрудников среди ветеранов.