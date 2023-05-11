Компенсации бизнесу и масштабирование программ. Как государство пытается решить проблему занятости уязвимых групп населения

Сейчас количество лиц с инвалидностью в Украине достигает почти 2,7 млн. Из-за войны количество украинцев, частично теряющих функциональность, ежедневно увеличивается, поэтому государству необходимо создать возможности для полноценного привлечения лиц с инвалидностью в общественную жизнь, в частности помочь с трудоустройством и профессиональной реализацией. Как государство хочет решить проблему занятости уязвимых групп населения в Украине, рассказывает Delo.ua.

По данным исследования "Рынок труда в Украине 2022-2023: состояние, тенденции и перспективы" доля в структуре занятости лиц с инвалидностью в Украине составляет 6%, а ветеранов – 2%.

Война приводит к инвалидизации как гражданских лиц, так и защитников и защитниц государства. Поэтому в результате полномасштабной войны значительное количество ветеранов с инвалидностью пополнят рынок труда.

Результаты исследования также указывают на ряд других проблем, а именно:

Численность уязвимых групп на рынке труда будет расти.

Большинство работодателей не воспринимают масштабы проблемы инвалидизации.

Доля уязвимых групп на предприятиях незначительна.

Наиболее значимое препятствие к занятости уязвимых групп по мнению работодателей, является то, что они не обращаются за работой.

Большинство работодателей готовы "подстраивать" работника под условия, но не создавать условия для работника.

Значительная часть работодателей будет нуждаться в помощи для трудоустройства лиц уязвимых групп.

Наиболее действенным считаются стимулы для занятости лиц уязвимых групп (дотации на заработные платы и т.п.).



Также работодатели в ходе исследования выделили риски для рынка труда в Украине из - за войны:

Сокращение количества трудоспособных и рост нетрудоспособных.

Рост уровня инвалидизации населения.

Рост дефицита работников профессий ПТО (в т.ч. из-за мобилизации).

Нехватка рабочей силы для реализации программ восстановления и восстановления (особенно профессионально-технического направления).

Структурные диспропорции спроса и предложения рабочей силы и увеличение структурной безработицы.

Распространение явления посттравматических стрессовых расстройств.

Неприятие масштабов и важности социальной и профессиональной реабилитации ветеранов.

Важными шагами для предоставления возможности социализироваться и трудоустраиваться людям с инвалидностью как для государства, так и для работодателей:

Создание благоприятных условий для образования и профессиональной подготовки людей с инвалидностью, а также доступности и инклюзивности во всех сферах жизнедеятельности.

Создание удобной инфраструктуры, помещений и оборудования для людей с инвалидностью.

Разработка специальных программ и инициатив по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью.

Освещение вопроса на общенациональном уровне, начало диалога и создание платформы для дискуссий между государством и работодателями о трудоустройстве людей с инвалидностью. Такие шаги могут способствовать повышению осведомленности о социальной интеграции и принятию осознанного отношения к людям с инвалидностью в обществе.

В целом важно понимать, что предоставление возможности трудоустройства и социализации людям с инвалидностью требует системного и комплексного подхода со стороны государства и работодателей. Такой подход позволит создать необходимую инфраструктуру и условия для обеспечения равных возможностей и доступности труда и других сфер жизни для людей с инвалидностью. Виктория Билякова PR-менеджер Work.ua

Что предлагает государство для трудоустройства лиц с инвалидностью

На сегодняшний день уровень трудоустройства лиц с инвалидностью низкий. Так, в течение 2022 года при содействии Государственной службы занятости было трудоустроено 8,9 тысячи человек с инвалидностью (в 2021 году - 14,0 тысяч человек).

Служба занятости пытается способствовать трудоустройству безработных лиц с инвалидностью на вновь созданные рабочие места с компенсацией затрат работодателю единого взноса. В 2022 году на новые рабочие места, с компенсацией ЕСВ, было трудоустроено по направлению службы занятости 104 безработных с инвалидностью. В 2021 году количество насчитывалось 180 человек.

Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих программ, в частности по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, речь идет о компенсации суммы в размере до 15 тыс грн в течение шести месяцев, которая включает расходы на заработную плату, налоги и ЕСВ. Новая программа будет касаться всех лиц с инвалидностью, а не только зарегистрированных в службе занятости.

Также обсуждается возможность предоставления работодателю компенсации затрат на устройство рабочего места для лица с инвалидностью. По итогам 2022 года Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью создан для лиц с инвалидностью только 143 рабочих мест, а в 2021 году — 321. Такие цифры свидетельствуют о неэффективности имеющейся системы интеграции лиц с инвалидностью на рынок труда.

Как отметила Татьяна Бережная, есть наработанный порядок компенсации за обустройство рабочего места для лиц с I и II группой инвалидности. Так, за обустроенное рабочее место для людей с инвалидностью первой группы предлагается возвращать до 15 размеров минимальных заработных плат, а это чуть больше 100 тыс грн. Что касается второй группы, то речь идет о размере компенсации в 10 размеров минимальной заработной платы.

В то же время Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины рассмотреть в первом чтении евроинтеграционный проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на труд за реестр. №5344-д .

Что предусматривает законопроект №5344-д

В соответствии с пояснительной запиской, основной целью данного законопроекта является создание условий для реализации лицами с инвалидностью права на труд. Кроме того, ратифицировав Конвенцию ООН "О правах инвалидов" и Конвенцию МОТ № 142 "О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития человеческих ресурсов", Украина обязалась обеспечивать право лиц с инвалидностью на самостоятельность и полное участие в жизни общества, принимать меры для реализации права на образование и профессиональную подготовку, способствовать их доступу к открытому рынку труда.

Таким образом, принятие указанного законопроекта, во-первых, станет еще одним шагом в процессе евроинтеграции Украины, а во-вторых, позволит создать и обеспечить механизм для облегчения реализации права лиц с инвалидностью на труд. Максим Тютюнников Адвокат

Кого будут относиться к изменениям, в случае принятия законопроекта № 5344-д. В законопроекте вводится новое определение понятия "лицо с инвалидностью". Согласно определению понятия "лицо с инвалидностью", это лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

По словам адвоката, никаких указаний относительно того, что инвалидность должна быть установлена, в связи с ранением или болезнью, связанными с военной службой нет. Таким образом, изменения будут касаться всех без исключения лиц с инвалидностью, а не только военных, участвовавших в боевых действиях.

Порядок трудоустройства людей с инвалидностью согласно законопроекту. Будет детализирован перечень прав людей с инвалидностью в сфере трудоустройства, среди которых:

"умное" приспособление рабочего места;

профессиональное развитие;

социальные услуги в соответствии с законодательством о занятости населения и социальной защите на случай безработицы;

социальные услуги персонального ассистента;

сопровождения при трудоустройстве и рабочем месте;

социально-трудовой адаптации

Указанные права личности с инвалидностью фактически имеют и сейчас, однако такое обобщение и закрепление прав людей с инвалидностью в одной статье является положительным нововведением, считает адвокат.

Также детализирована и усовершенствована процедура обустройства рабочих мест для людей с инвалидностью и порядок получения дотаций/компенсаций работодателями на такое обустройство. Таким образом, работодатели могут осуществлять мероприятия "умного" приспособления за счет средств государственного целевого фонда социальной защиты людей с инвалидностью или за счет собственных средств и других источников, не запрещенных законодательством. Работодатель может обратиться за компенсацией/дотацией расходов на “умное” приспособление к Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью.

Такое изменение является стимулом для работодателей, поскольку на данный момент работодатели часто не хотят нанимать лиц с инвалидностью из-за вопросов и возникновения сложностей с обустройством рабочих мест для них. Максим Тютюнников Адвокат

Соответствие рабочему месту нормам техники безопасности и гигиены труда, которые касаются лиц с инвалидностью.

Доступность рабочего места и помещения для людей с разными видами инвалидности, в том числе для людей с ограниченным движением.

Наличие специальных средств работы, отвечающих возможностям работника с инвалидностью.

Доступность необходимой инфраструктуры, например пандусов, лифтов и т.п.

Возможность дополнительной поддержки и адаптации рабочего места для конкретного человека с инвалидностью. При создании рабочего места для людей с инвалидностью работодатель должен учитывать следующие аспекты (Приховати)

Введение ежемесячного взноса в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Предлагается установить размер взноса, который "равен произведению 40% средней месячной заработной платы, которую получают все работники плательщика взноса, и разнице между установленным нормативом рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью и количеством рабочих мест, на которых фактически трудоустроены люди с инвалидностью. Этот взнос по своей правовой природе похож на административно-хозяйственные санкции, которые и сейчас платят работодатели в случае невыполнения норматива по количеству наемных работников, являющихся лицами с инвалидностью.

Таким образом, после внесения изменений уплата административно-хозяйственных санкций фактически будет заменена вышеуказанным взносом. И если сейчас работодатели вместо трудоустройства лица с инвалидностью часто выбирают уплатить штраф как санкцию за невыполнение норматива, то после смены они просто смогут уплатить специальный взнос и не нанимать человека с инвалидностью. С одной стороны, эти взносы будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью, однако с другой, введение таких взносов вряд ли приведет к увеличению количества лиц с инвалидностью, работающих по трудовому договору.

Также предлагается предусмотреть, что "инвалидность устанавливается путем прохождения медико-социального экспертного обследования в соответствии с законодательством в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины". В то время как в действующей редакции также содержится оговорка о том, что положение об органах медико-социальной экспертизы утверждается Кабинетом Министров Украины с учетом мнений общественных объединений людей с инвалидностью.

Указанное изменение активно обсуждается представителями общественных объединений, поскольку, действительно, при отсутствии такой ссылки на необходимость учета мнений общественных объединений усматриваются риски по снижению их роли в принятии решений властными субъектами в сфере социальной защиты, что может негативно сказаться на уровни социальной защищенности людей с инвалидностью. Максим Тютюнников Адвокат

Выполнением норматива рабочих мест считается трудоустройство не только соответствующего количества людей с инвалидностью, но и оплата их труда в размере не меньше минимальной зарплаты, даже если лицо трудоустроено на неполный рабочий день. Таким образом, трудоустройство лиц с инвалидностью на ставку, составляющую половину от минимальной заработной платы, не будет считаться выполнением норматива . Указанные нововведения должны способствовать трудоустройству людей с инвалидностью и получению как минимум минимального размера заработной платы. Введена ответственность работодателя за нецелевое использование средств Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в двойном размере, что должно служить превенцией для такого нецелевого использования.

Введение возможности приобретения работодателем статуса предприятия защищенного трудоустройства или статуса предприятия/предпринимателя трудовой интеграции лиц с инвалидностью, в случае трудоустройства определенного количества лиц с инвалидностью. Нововведения будут способствовать развитию социального ориентированного бизнеса в Украине, поскольку для таких предприятий предусмотрено право на льготы по уплате налогов и сборов (обязательных платежей). Привлечение к механизму содействия занятости и трудоустройству людей с инвалидностью частных агентств по трудоустройству, что также прогнозируется способствовать трудоустройству значительно большего количества людей с инвалидностью.

Адвокат Максим Тютюнников резюмировал, что законопроект №5344-д вполне актуален, учитывая низкую статистику трудоустройства людей с инвалидностью в Украине и общее количество таких лиц, которое к тому же растет. При этом законопроектом учитываются интересы работодателей и его нормы в большей степени носят поощрительный характер для предприятий.

В то же время, достаточно тяжело сделать выводы относительно того, будут ли реализованы все ожидания от законопроекта на практике, поскольку отныне работодатели могут не выполнять нормативы по количеству трудоустроенных лиц и просто платить взносы. Максим Тютюнников Адвокат

Основная ставка делается на то, что для работодателей вводится благоприятное правовое регулирование, чтобы они стали более заинтересованными в заключении трудовых договоров с лицами с инвалидностью. Более того, несколько усовершенствовано правовое регулирование в части социально ориентированного бизнеса.

Адвокат добавил, что есть надежда на то, что поощрительные нормы будут иметь результат, которого ожидают авторы указанного законопроекта. Конечно же удельная доля успешной реализации указанного законопроекта в части увеличения количества трудоустроенных людей с инвалидностью зависит и от самих работодателей. Поскольку, как уже неоднократно отмечалось, нормы носят поощрительный характер и окончательный выбор заключить трудовой договор с человеком с инвалидностью или уплатить взнос делает именно работодатель.

Отметим, что по данным сайта для поиска работы Work.ua количество вакансий в Украине увеличивается, в том числе для людей с инвалидностью. Так, создавая вакансию, работодатели указывают, что готовы взять людей с инвалидностью и рассматривают таких кандидатов на должность. Для примера: на конец апреля 2023 года на сайте Work.ua в разделе "Работа для людей с инвалидностью" размещено более 5 тысяч вакансий.