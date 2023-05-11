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Компенсации бизнесу и масштабирование программ. Как государство пытается решить проблему занятости уязвимых групп населения
Сейчас количество лиц с инвалидностью в Украине достигает почти 2,7 млн. Из-за войны количество украинцев, частично теряющих функциональность, ежедневно увеличивается, поэтому государству необходимо создать возможности для полноценного привлечения лиц с инвалидностью в общественную жизнь, в частности помочь с трудоустройством и профессиональной реализацией. Как государство хочет решить проблему занятости уязвимых групп населения в Украине, рассказывает Delo.ua.
По данным исследования "Рынок труда в Украине 2022-2023: состояние, тенденции и перспективы" доля в структуре занятости лиц с инвалидностью в Украине составляет 6%, а ветеранов – 2%.
Война приводит к инвалидизации как гражданских лиц, так и защитников и защитниц государства. Поэтому в результате полномасштабной войны значительное количество ветеранов с инвалидностью пополнят рынок труда.
Результаты исследования также указывают на ряд других проблем, а именно:Подписывайтесь на наш YouTube канал
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Численность уязвимых групп на рынке труда будет расти.
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Большинство работодателей не воспринимают масштабы проблемы инвалидизации.
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Доля уязвимых групп на предприятиях незначительна.
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Наиболее значимое препятствие к занятости уязвимых групп по мнению работодателей, является то, что они не обращаются за работой.
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Большинство работодателей готовы "подстраивать" работника под условия, но не создавать условия для работника.
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Значительная часть работодателей будет нуждаться в помощи для трудоустройства лиц уязвимых групп.
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Наиболее действенным считаются стимулы для занятости лиц уязвимых групп (дотации на заработные платы и т.п.).
Также работодатели в ходе исследования выделили риски для рынка труда в Украине из - за войны:
- Сокращение количества трудоспособных и рост нетрудоспособных.
- Рост уровня инвалидизации населения.
- Рост дефицита работников профессий ПТО (в т.ч. из-за мобилизации).
- Нехватка рабочей силы для реализации программ восстановления и восстановления (особенно профессионально-технического направления).
- Структурные диспропорции спроса и предложения рабочей силы и увеличение структурной безработицы.
- Распространение явления посттравматических стрессовых расстройств.
- Неприятие масштабов и важности социальной и профессиональной реабилитации ветеранов.
Важными шагами для предоставления возможности социализироваться и трудоустраиваться людям с инвалидностью как для государства, так и для работодателей:
- Создание благоприятных условий для образования и профессиональной подготовки людей с инвалидностью, а также доступности и инклюзивности во всех сферах жизнедеятельности.
- Создание удобной инфраструктуры, помещений и оборудования для людей с инвалидностью.
- Разработка специальных программ и инициатив по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью.
- Освещение вопроса на общенациональном уровне, начало диалога и создание платформы для дискуссий между государством и работодателями о трудоустройстве людей с инвалидностью. Такие шаги могут способствовать повышению осведомленности о социальной интеграции и принятию осознанного отношения к людям с инвалидностью в обществе.
Что предлагает государство для трудоустройства лиц с инвалидностью
На сегодняшний день уровень трудоустройства лиц с инвалидностью низкий. Так, в течение 2022 года при содействии Государственной службы занятости было трудоустроено 8,9 тысячи человек с инвалидностью (в 2021 году - 14,0 тысяч человек).
Служба занятости пытается способствовать трудоустройству безработных лиц с инвалидностью на вновь созданные рабочие места с компенсацией затрат работодателю единого взноса. В 2022 году на новые рабочие места, с компенсацией ЕСВ, было трудоустроено по направлению службы занятости 104 безработных с инвалидностью. В 2021 году количество насчитывалось 180 человек.
Минэкономики рассматривает возможности масштабирования действующих программ, в частности по увеличению компенсации работодателям части ЕСВ и расходов на оплату труда за трудоустройство ветеранов, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.
По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, речь идет о компенсации суммы в размере до 15 тыс грн в течение шести месяцев, которая включает расходы на заработную плату, налоги и ЕСВ. Новая программа будет касаться всех лиц с инвалидностью, а не только зарегистрированных в службе занятости.
Также обсуждается возможность предоставления работодателю компенсации затрат на устройство рабочего места для лица с инвалидностью. По итогам 2022 года Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью создан для лиц с инвалидностью только 143 рабочих мест, а в 2021 году — 321. Такие цифры свидетельствуют о неэффективности имеющейся системы интеграции лиц с инвалидностью на рынок труда.
Как отметила Татьяна Бережная, есть наработанный порядок компенсации за обустройство рабочего места для лиц с I и II группой инвалидности. Так, за обустроенное рабочее место для людей с инвалидностью первой группы предлагается возвращать до 15 размеров минимальных заработных плат, а это чуть больше 100 тыс грн. Что касается второй группы, то речь идет о размере компенсации в 10 размеров минимальной заработной платы.
В то же время Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде Украины рассмотреть в первом чтении евроинтеграционный проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав лиц с инвалидностью на труд за реестр. №5344-д .
Что предусматривает законопроект №5344-д
В соответствии с пояснительной запиской, основной целью данного законопроекта является создание условий для реализации лицами с инвалидностью права на труд. Кроме того, ратифицировав Конвенцию ООН "О правах инвалидов" и Конвенцию МОТ № 142 "О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития человеческих ресурсов", Украина обязалась обеспечивать право лиц с инвалидностью на самостоятельность и полное участие в жизни общества, принимать меры для реализации права на образование и профессиональную подготовку, способствовать их доступу к открытому рынку труда.
Кого будут относиться к изменениям, в случае принятия законопроекта № 5344-д. В законопроекте вводится новое определение понятия "лицо с инвалидностью". Согласно определению понятия "лицо с инвалидностью", это лицо с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.
По словам адвоката, никаких указаний относительно того, что инвалидность должна быть установлена, в связи с ранением или болезнью, связанными с военной службой нет. Таким образом, изменения будут касаться всех без исключения лиц с инвалидностью, а не только военных, участвовавших в боевых действиях.
Порядок трудоустройства людей с инвалидностью согласно законопроекту. Будет детализирован перечень прав людей с инвалидностью в сфере трудоустройства, среди которых:
- "умное" приспособление рабочего места;
- профессиональное развитие;
- социальные услуги в соответствии с законодательством о занятости населения и социальной защите на случай безработицы;
- социальные услуги персонального ассистента;
- сопровождения при трудоустройстве и рабочем месте;
- социально-трудовой адаптации
Указанные права личности с инвалидностью фактически имеют и сейчас, однако такое обобщение и закрепление прав людей с инвалидностью в одной статье является положительным нововведением, считает адвокат.
Также детализирована и усовершенствована процедура обустройства рабочих мест для людей с инвалидностью и порядок получения дотаций/компенсаций работодателями на такое обустройство. Таким образом, работодатели могут осуществлять мероприятия "умного" приспособления за счет средств государственного целевого фонда социальной защиты людей с инвалидностью или за счет собственных средств и других источников, не запрещенных законодательством. Работодатель может обратиться за компенсацией/дотацией расходов на “умное” приспособление к Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью.
- Соответствие рабочему месту нормам техники безопасности и гигиены труда, которые касаются лиц с инвалидностью.
- Доступность рабочего места и помещения для людей с разными видами инвалидности, в том числе для людей с ограниченным движением.
- Наличие специальных средств работы, отвечающих возможностям работника с инвалидностью.
- Доступность необходимой инфраструктуры, например пандусов, лифтов и т.п.
- Возможность дополнительной поддержки и адаптации рабочего места для конкретного человека с инвалидностью.
Введение ежемесячного взноса в поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Предлагается установить размер взноса, который "равен произведению 40% средней месячной заработной платы, которую получают все работники плательщика взноса, и разнице между установленным нормативом рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью и количеством рабочих мест, на которых фактически трудоустроены люди с инвалидностью. Этот взнос по своей правовой природе похож на административно-хозяйственные санкции, которые и сейчас платят работодатели в случае невыполнения норматива по количеству наемных работников, являющихся лицами с инвалидностью.
Таким образом, после внесения изменений уплата административно-хозяйственных санкций фактически будет заменена вышеуказанным взносом. И если сейчас работодатели вместо трудоустройства лица с инвалидностью часто выбирают уплатить штраф как санкцию за невыполнение норматива, то после смены они просто смогут уплатить специальный взнос и не нанимать человека с инвалидностью. С одной стороны, эти взносы будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью, однако с другой, введение таких взносов вряд ли приведет к увеличению количества лиц с инвалидностью, работающих по трудовому договору.
Также предлагается предусмотреть, что "инвалидность устанавливается путем прохождения медико-социального экспертного обследования в соответствии с законодательством в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины". В то время как в действующей редакции также содержится оговорка о том, что положение об органах медико-социальной экспертизы утверждается Кабинетом Министров Украины с учетом мнений общественных объединений людей с инвалидностью.
Выполнением норматива рабочих мест считается трудоустройство не только соответствующего количества людей с инвалидностью, но и оплата их труда в размере не меньше минимальной зарплаты, даже если лицо трудоустроено на неполный рабочий день. Таким образом, трудоустройство лиц с инвалидностью на ставку, составляющую половину от минимальной заработной платы, не будет считаться выполнением норматива. Указанные нововведения должны способствовать трудоустройству людей с инвалидностью и получению как минимум минимального размера заработной платы. Введена ответственность работодателя за нецелевое использование средств Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в двойном размере, что должно служить превенцией для такого нецелевого использования.
Введение возможности приобретения работодателем статуса предприятия защищенного трудоустройства или статуса предприятия/предпринимателя трудовой интеграции лиц с инвалидностью, в случае трудоустройства определенного количества лиц с инвалидностью. Нововведения будут способствовать развитию социального ориентированного бизнеса в Украине, поскольку для таких предприятий предусмотрено право на льготы по уплате налогов и сборов (обязательных платежей). Привлечение к механизму содействия занятости и трудоустройству людей с инвалидностью частных агентств по трудоустройству, что также прогнозируется способствовать трудоустройству значительно большего количества людей с инвалидностью.
Адвокат Максим Тютюнников резюмировал, что законопроект №5344-д вполне актуален, учитывая низкую статистику трудоустройства людей с инвалидностью в Украине и общее количество таких лиц, которое к тому же растет. При этом законопроектом учитываются интересы работодателей и его нормы в большей степени носят поощрительный характер для предприятий.
Основная ставка делается на то, что для работодателей вводится благоприятное правовое регулирование, чтобы они стали более заинтересованными в заключении трудовых договоров с лицами с инвалидностью. Более того, несколько усовершенствовано правовое регулирование в части социально ориентированного бизнеса.
Адвокат добавил, что есть надежда на то, что поощрительные нормы будут иметь результат, которого ожидают авторы указанного законопроекта. Конечно же удельная доля успешной реализации указанного законопроекта в части увеличения количества трудоустроенных людей с инвалидностью зависит и от самих работодателей. Поскольку, как уже неоднократно отмечалось, нормы носят поощрительный характер и окончательный выбор заключить трудовой договор с человеком с инвалидностью или уплатить взнос делает именно работодатель.
Отметим, что по данным сайта для поиска работы Work.ua количество вакансий в Украине увеличивается, в том числе для людей с инвалидностью. Так, создавая вакансию, работодатели указывают, что готовы взять людей с инвалидностью и рассматривают таких кандидатов на должность. Для примера: на конец апреля 2023 года на сайте Work.ua в разделе "Работа для людей с инвалидностью" размещено более 5 тысяч вакансий.