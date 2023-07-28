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- Работа и образование
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Еженедельный дайджест вакансий: работа для фармацевтов, бухгалтеров, менеджеров по закупкам и других специалистов
Фармацевт, г. Харьков
Аптека АНЦ ищет фармацевта.
Зарплата: 16 000 – 17 000 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5255793/
Менеджер по продажам, г. Харьков
DLM - сеть мультибрендовых салонов элитной мебели, ищет менеджера по продаже (мебельный салон).
Зарплата: от 20 000 грн.
График работы: с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4800968/
Специалист отдела закупок, г. Киев
Pethouse – интернет-зоомагазин в Украине, который ищет специалиста отдела закупок.
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5249138/
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Грузчик по маршруту, г. Киев
ClearWater занимается производством и дистрибуцией минерализованной воды. В настоящее время компания ищет грузчика на маршрут.
Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.
График работы: с 6:30 до 13:00, 5 дней в неделю, 2 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5215561/
Интернет-маркетолог, г. Днепр
Work.ua ищет интернет-маркетолога.
Зарплата: от 80 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5251277/
Бухгалтер, г. Днепр
Comfy приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 22 000 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4500950/
Менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов, г. Запорожье
ПриватБанк приглашает на работу менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов.
Зарплата: 28 027 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5216866/
Продавец-консультант, г. Запорожье
Рідні. Медтехника приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: 8:00 – 20:00, 2/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5258309/
Middle HR-менеджер, г. Львов
InProject Hub, предоставляющая услуги полного цикла в области разработки программного обеспечения и IT-инфраструктуры, предлагает R&D и готовые пакетные решения для различных бизнес-задач, ищет middle HR-менеджер.
Зарплата: 30 000 – 45 000 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5188338/
Автослесарь-ходовик, г. Львов
Премия Soloviy-Trans ищет квалифицированного специалиста на должность слесаря (СТО) для работы в сервисном центре.
Зарплата: 40 000 – 60 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5060687/
Менеджер по логистике, г. Одесса
АФ-Групп ищет менеджера по логистике (контейнерные перевозки).
Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3019721/
Администратор магазина, г. Одесса
Sport City (ТРЦ "Ривьера") ищет администратора магазина.
Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5214441/
Менеджер по продажам, г. Киев
GRC-ES приглашает на работу менеджера по продажам строительных материалов.
Заработная плата: от 25 000 грн. ставка + % (по результатам собеседования).
График работы: с 8:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804
Категорийный менеджер, удаленно
Международная компания, игрок на рынке Сonsumer Electronics, в поисках категорийного менеджера категории Smart Home.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926640
Директор по развитию сети, г. Киев
Украинская компания (сеть пиццерий), уже насчитывающая почти 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638
HR менеджер, рекрутер, г. Киев
Сеть продуктовых магазинов ищет HR менеджера.
Зарплата: от 20 000 до 35 000 грн.
График работы: 9:00 – 18:00; Сб., ВС. - выходные дни.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928091
Заместитель главного бухгалтера, г. Киев
Электротехническая компания на рынке Украины ищет команду ведущего бухгалтера.
Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932
Менеджер по закупкам зерновых, масличных и нишевых культур, г. Киев
Аграрная компания ООО "САВ-ТРЕЙД", которая занимается закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, в связи с расширением деятельности в поиске менеджера по закупке зерновых, масличных и нишевых культур.
Зарплата: от 15 000 до 40 000 грн.
График работы: 5-дневная рабочая неделя пн-пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928041
Менеджер по продажам, г. Киев
Аграрная компания ООО "САВ-ТРЕЙД", занимающаяся закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, в связи с расширением деятельности в поиске менеджера по продажам зерновых, масличных и продуктов переработки.
Зарплата: от 20 000 до 50 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928042
Менеджер по закупкам, г. Киев
ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (топливо и нефтепродукты).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924160
Менеджер по импорту, г. Киев
ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по импорту (ВЭД).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924155
Менеджер по закупкам, г. Киев
ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (природный газ).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924145
Специалист по активным продажам, с. Сокольники, Львов
В команду торгово-развлекательного центра "Эпицентр К" приглашается специалист по активным продажам (В2В) отдела комплексных продаж.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923731
Chief Finance Officer, г. Киев
LeadsDoIt приглашает на работу Chief Finance Officer.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926487
Менеджер по закупкам, г. Борисполь
Международная компания Lantmannen Cerealia, игрок рынка сухих завтраков, приглашает на работу менеджера по закупкам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924531
Коммерческий директор, г. Киев
MBI Development – дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения, ищет коммерческого директора.
Зарплата: от 150 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925241
Кассир, г. Киев
Финансовая компания объявляет конкурс на должность кассира по валютообменным операциям.
Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.
График работы: с 8:00 – 20:00, 9:00 – 21.00 3/3, 4/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370
Менеджер по продаже, г. Киев
Депсол Технолоджис Юкрейн ищет менеджера по продажам полимеров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998
Младший консультант, г. Киев
[email protected] Business Development Agency ищет младшего консультанта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927057
Ассистент маркетолога, г. Одесса
Онлайн-школа KEVIN по подготовке к ЗНО\НМТ в вебинарном формате, ищет ассистента маркетолога.
Зарплата: от 10 000 до 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт 10:00-19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927106
Руководитель отдела оптовой продажи, г. Львов/г. Киев
Центр поставок Украины приглашает на работу руководителя отдела оптовой продажи.
Заработная плата: система бонусов, зависящая от результатов работы отдела (процент может составлять более 60 000 грн в месяц).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926969
Тендерный специалист, г. Кропивницкий
Центр поставок Украины приглашает на работу тендерного специалиста.
Заработная плата: система бонусов, зависящая от результатов работы отдела (процент может составлять более 30 000 грн в месяц).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926971
Менеджер по документообороту, г. Киев
ООО ВАНА-ТРАНС ЛОГИСТИК ищет менеджера по документообороту.
Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927471
Юрист, г. Киев
Максим Боярчуков и Партнеры - юридическая компания, которая сейчас ищет юриста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924188
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