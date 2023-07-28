Еженедельный дайджест вакансий: работа для фармацевтов, бухгалтеров, менеджеров по закупкам и других специалистов

Подборка актуальных вакансий по всей Украине, создана Delo.ua совместно с Work.ua да GRC.UA.

Фармацевт, г. Харьков

Аптека АНЦ ищет фармацевта.

Зарплата: 16 000 – 17 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5255793/

Менеджер по продажам, г. Харьков

DLM - сеть мультибрендовых салонов элитной мебели, ищет менеджера по продаже (мебельный салон).

Зарплата: от 20 000 грн.

График работы: с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4800968/

Специалист отдела закупок, г. Киев

Pethouse – интернет-зоомагазин в Украине, который ищет специалиста отдела закупок.

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5249138/

Грузчик по маршруту, г. Киев

ClearWater занимается производством и дистрибуцией минерализованной воды. В настоящее время компания ищет грузчика на маршрут.

Зарплата: 13 000 – 15 000 грн.

График работы: с 6:30 до 13:00, 5 дней в неделю, 2 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5215561/

Интернет-маркетолог, г. Днепр

Work.ua ищет интернет-маркетолога.

Зарплата: от 80 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5251277/

Бухгалтер, г. Днепр

Comfy приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 22 000 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4500950/

Менеджер по обслуживанию корпоративных клиентов, г. Запорожье

ПриватБанк приглашает на работу менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов.

Зарплата: 28 027 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5216866/

Продавец-консультант, г. Запорожье

Рідні. Медтехника приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: 8:00 – 20:00, 2/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5258309/

Middle HR-менеджер, г. Львов

InProject Hub, предоставляющая услуги полного цикла в области разработки программного обеспечения и IT-инфраструктуры, предлагает R&D и готовые пакетные решения для различных бизнес-задач, ищет middle HR-менеджер.

Зарплата: 30 000 – 45 000 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5188338/

Автослесарь-ходовик, г. Львов

Премия Soloviy-Trans ищет квалифицированного специалиста на должность слесаря (СТО) для работы в сервисном центре.

Зарплата: 40 000 – 60 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5060687/

Менеджер по логистике, г. Одесса

АФ-Групп ищет менеджера по логистике (контейнерные перевозки).

Зарплата: 25 000 – 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3019721/

Администратор магазина, г. Одесса

Sport City (ТРЦ "Ривьера") ищет администратора магазина.

Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5214441/

Менеджер по продажам, г. Киев

GRC-ES приглашает на работу менеджера по продажам строительных материалов.

Заработная плата: от 25 000 грн. ставка + % (по результатам собеседования).

График работы: с 8:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804

Категорийный менеджер, удаленно

Международная компания, игрок на рынке Сonsumer Electronics, в поисках категорийного менеджера категории Smart Home.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926640

Директор по развитию сети, г. Киев

Украинская компания (сеть пиццерий), уже насчитывающая почти 140 торговых точек по всей Украине, в поисках директора по развитию.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926638

HR менеджер, рекрутер, г. Киев

Сеть продуктовых магазинов ищет HR менеджера.

Зарплата: от 20 000 до 35 000 грн.

График работы: 9:00 – 18:00; Сб., ВС. - выходные дни.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928091

Заместитель главного бухгалтера, г. Киев

Электротехническая компания на рынке Украины ищет команду ведущего бухгалтера.

Зарплата: от 40 000 до 48 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926932

Менеджер по закупкам зерновых, масличных и нишевых культур, г. Киев

Аграрная компания ООО "САВ-ТРЕЙД", которая занимается закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, в связи с расширением деятельности в поиске менеджера по закупке зерновых, масличных и нишевых культур.

Зарплата: от 15 000 до 40 000 грн.

График работы: 5-дневная рабочая неделя пн-пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928041

Менеджер по продажам, г. Киев

Аграрная компания ООО "САВ-ТРЕЙД", занимающаяся закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, в связи с расширением деятельности в поиске менеджера по продажам зерновых, масличных и продуктов переработки.

Зарплата: от 20 000 до 50 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69928042

Менеджер по закупкам, г. Киев

ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (топливо и нефтепродукты).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924160

Менеджер по импорту, г. Киев

ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по импорту (ВЭД).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924155

Менеджер по закупкам, г. Киев

ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (природный газ).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924145

Специалист по активным продажам, с. Сокольники, Львов

В команду торгово-развлекательного центра "Эпицентр К" приглашается специалист по активным продажам (В2В) отдела комплексных продаж.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923731

Chief Finance Officer, г. Киев

LeadsDoIt приглашает на работу Chief Finance Officer.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926487

Менеджер по закупкам, г. Борисполь

Международная компания Lantmannen Cerealia, игрок рынка сухих завтраков, приглашает на работу менеджера по закупкам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924531

Коммерческий директор, г. Киев

MBI Development – дистрибуция, строительство солнечных электростанций, другие ВИЭ, системы хранения, ищет коммерческого директора.

Зарплата: от 150 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925241

Кассир, г. Киев

Финансовая компания объявляет конкурс на должность кассира по валютообменным операциям.

Зарплата: от 16 000 до 19 000 грн.

График работы: с 8:00 – 20:00, 9:00 – 21.00 3/3, 4/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926370

Менеджер по продаже, г. Киев

Депсол Технолоджис Юкрейн ищет менеджера по продажам полимеров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998

Младший консультант, г. Киев

[email protected] Business Development Agency ищет младшего консультанта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927057

Ассистент маркетолога, г. Одесса

Онлайн-школа KEVIN по подготовке к ЗНО\НМТ в вебинарном формате, ищет ассистента маркетолога.

Зарплата: от 10 000 до 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт 10:00-19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927106

Руководитель отдела оптовой продажи, г. Львов/г. Киев

Центр поставок Украины приглашает на работу руководителя отдела оптовой продажи.

Заработная плата: система бонусов, зависящая от результатов работы отдела (процент может составлять более 60 000 грн в месяц).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926969

Тендерный специалист, г. Кропивницкий

Центр поставок Украины приглашает на работу тендерного специалиста.

Заработная плата: система бонусов, зависящая от результатов работы отдела (процент может составлять более 30 000 грн в месяц).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926971

Менеджер по документообороту, г. Киев

ООО ВАНА-ТРАНС ЛОГИСТИК ищет менеджера по документообороту.

Зарплата: от 15 000 до 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69927471

Юрист, г. Киев

Максим Боярчуков и Партнеры - юридическая компания, которая сейчас ищет юриста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924188