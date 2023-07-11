Трудовые резервы: большой обзор рынка труда глазами бизнеса

Преодоление вызовов войны, сохранение команд, фокус на внутренние кадровые резервы, избегание дефицита работников, активизация и восстановление рынка труда, улучшение благосостояния персонала - главные направления HR-развития в восьми ключевых отраслях украинской экономики на 2023 военный год от топ-менеджеров крупнейших компаний и исследователей человеческого капитала

Отраслевые диспропорции

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается. Об этом говорят профильные государственные институции, независимые организации и специализированные сервисы. Фрагментарные элементы этого тренда за последние месяцы фиксирует и бизнес. Компании даже привлекают уже новые таланты в свои команды.

"Мы расширяем команду и привлекаем новых людей", - говорят в McDonald's в Украине. "Компания демонстрирует рост, открывает новые магазины, поэтому мы предлагаем новые вакансии", - объясняют в Novus. И таких примеров от бизнеса журнал «ТОП-100. Рейтинги самых больших» имеет немало.

Однако процесс восстановления достаточно неустойчив. Он и дальше будет сопровождаться секторальными и региональными диспропорциями. Неравномерность развития и диспропорции даже углубились по сравнению со временем до полномасштабного вторжения, отмечают в Нацбанке.

Наглядным примером диспропорций есть разногласия в настроениях бизнеса разных отраслей. Если в торговле баланс оптимистических и пессимистических ожиданий на ближайшее будущее по отношению к численности работников своих предприятий уже положителен, то в строительстве доля пессимистов почти на 11 в. п. преобладает доля оптимистов.

В то же время следует отметить, что с наступлением весны исследователи фиксируют улучшение настроений бизнеса в большинстве отраслей. К примеру, доля предприятий, ожидающих увеличения численности своих работников в апреле 2023 года, выросла в 2-3 раза по сравнению с настроениями в январе. Теперь оптимистов уже по 5-11% от общего числа респондентов Нацбанка. Хотя и пессимистов еще достаточно, например, в строительстве и промышленности, по данным НБУ, таких предприятий примерно по 15%.

Динамика индикаторов по трудоустройству тоже существенно отличается по отраслям. Темп роста вакансий в апреле текущего года, например, в охранном и гостинично-ресторанном бизнесе вдвое превышал соответствующие кадровые сдвиги на транспорте и производстве. По статистике Work.ua, есть месячный прирост первых на уровне 20-21% против 9-10% у вторых. Достаточно быстро приходит в себя также рынок труда в торговле и сфере обслуживания, здесь вакансий в апреле было на 15-16% больше, чем в марте.

Глобальные отраслевые тренды

Факторов секторальных изменений на рынке труда и образования отраслевых диспропорций много и изменения достаточно динамичны. К специфическим национальным прилагаются еще и общемировые тренды. Исследовать изменения и определить конкретные секторальные тренды на ближайшие пять лет попытался недавно Всемирный экономический форум, опросив более 800 компаний с общим штатом более 11 млн. работников. Поскольку Украина продолжает, несмотря на войну, интегрироваться в глобальную экономику, мировые HR-тренды присутствуют и в нашей стране.

По результатам исследования 18 отраслей мировой экономики выяснилось, что самый масштабный рост количества рабочих мест ожидается в аграрном секторе, образовании и цифровой торговле. В первые два года в течение 2023-2027 годов, по прогнозам ВЭФ, появится почти 6 млн дополнительных вакансий для операторов сельскохозяйственного оборудования, учителей профтехобразования, преподавателей вузов и других работников.

Мощнее всего будут способствовать созданию новых рабочих мест в мире в ближайшие пять лет такие макротренды, как переход на зеленую энергетику, внедрение стандартов ESG, локализация цепочек поставки, адаптация к изменениям климата и внедрение новых технологий. А среди отдельных отраслей наиболее благоприятными для этих макротрендов будут энергетика и инфраструктура, а также образование и ИТ. Почти единодушно мировые бизнес-лидеры оценивают положительное влияние локализации логистики на рынок труда в финансовом секторе, а также эффективность тренда зеленого перехода на появление новых рабочих мест на рынке недвижимости. Доли респондентов с такой оценкой влияния двух указанных макротрендов на рынок труда в соответствующих отраслях на 80% и 73% больше, чем тех, кто видит противоположный эффект этих трендов.

Самыми влиятельными технологиями на рынке труда в ближайшие пять лет, по мнению лидеров бизнеса, станут аналитика крупных данных, агротехнологии, кибербезопасность и технологии природопользования. Благодаря им больше рабочих мест будет создаваться в образовании, ИТ-отрасли и энергетике. Об этом свидетельствует положительный баланс мнений респондентов от бизнеса, согласно исследованию The Future of Jobs Report 2023. Доля поклонников оптимистического влияния каждой из названных четырех технологий на любую из названных трех отраслей на 40-63% превышает долю пессимистов.

Рынок труда уже интенсивно трансформируется. Работодатели массово фокусируются на навыках работников и кандидатов. Важнейшими навыками персонала в 2023 году по данным Всемирного экономического форума стали аналитическое и творческое мышление, мотивация и устойчивость с гибкостью. А самая высокая востребованность этих навыков в целом, по мнению представителей бизнеса, сформировалась в финансовой и инфраструктурной отраслях, здравоохранении, образовании и ритейле. Наиболее единодушно респонденты оценивают сверхважность аналитического мышления сотрудников для финансового и инфраструктурного секторов, а также ИТ-отрасли и энергетики. Такого мнения придерживаются 71-82% представителей мирового бизнеса.

Макротендами, которые будут мощнее сдерживать развитие рынка труда в течение ближайших пяти лет, станут замедление мирового экономического развития и удорожание ресурсов для бизнеса. Более всего пострадает от мощных негативных макротрендов рынок труда в сфере логистики и транспорта, а также в агросекторе. Баланс респондентов с такими прогнозами по этим индустриям составляет, согласно данным ВЭФ, 32-58% в пользу, к сожалению, пессимистов.

Повышенная HR-активность в АПК

Мировая агропромышленная ветвь стремительно развивается, ее потребности в рабочей силе возрастают. В ближайшие пять лет прогнозируют появление 3 млн дополнительных рабочих мест в отрасли. По наиболее востребованным позициям количество дополнительных вакансий, по прогнозам Всемирного экономического форума, должно вырасти на 30%.

Продолжает восстанавливаться и развиваться украинский агропромышленный комплекс. Компания PepsiCo и Coca-Cola возобновляет свои производства, агропромхолдинг «Астарта-Киев» инвестирует в агропереработку, компания МHP продолжает открывать новые магазины. Все эти и многие другие компании и проекты поддерживают развитие рынка труда в отрасли.

Количество предложений по работе в аграрной отрасли в Украине уже достигает примерно 80% от довоенного уровня. Зарплаты по вакансиям выросли, фонды оплаты труда начали увеличиваться. Активность на рынке в отрасли на март 2023 года приближается к февральским показателям 2022 года, отмечает Work.ua. Определенное весеннее оживление эксперты объясняют, по меньшей мере, сезонностью сельскохозяйственных работ.

В холдинге несколько снизилась общая численность работников. Причины – временное прекращение работы сахарных заводов, миграция населения на запад и мобилизация. Растет число работников в новых подразделениях — розничной торговле, элеваторном хозяйстве, сегменте многолетних насаждений. Проводим ротацию персонала между подразделениями из-за изменений наших приоритетов и внешних обстоятельств. Очень помогает решать кадровые проблемы бронирования критического персонала в агарном секторе Сергей Кравчук генеральный директор агрохолдинга Gals Agro

Более 80% участников совместного опроса Agrohub и Work.ua говорят, что уже повысили доходы своим сотрудникам в среднем на 15% по сравнению с 2022 годом, а механизаторам и водителям – до 25%. А 15% агрохолдингов даже планируют увеличить численность персонала до 5%.

«Астарта-Киев», например, в прошлом году увеличил численность работников на 1771 человек, правда, преимущественно из-за роста сезонных работников. А Nestlé, расширяя производственный хаб на Волыни, рассчитывает трудоустроить здесь 1500 украинцев.

Внедряем программы планирования преемственности, развития внутреннего кадрового резерва. Усилили работу со стажерами и молодежью. Таким образом, готовим кадровый резерв и преемников для предотвращения дефицита кадров. Также вводим психологические практики для управления эмоциональным состоянием и улучшения ментального здоровья персонала. В то же время "Астарта" активно цифровизирует все сегменты своего бизнеса благодаря платформе AgriChain. Особое внимание уделяем развитию цифровой культуры персонала. Продолжаем заниматься этим уже более пяти лет. Светлана Мозговая директор работы с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций «Астарты»

Однако в целом рынок труда в агроотрасли еще не достиг довоенного уровня. Рекрутинг работает на пониженных оборотах, квалифицированных кандидатов на рынке мало, количество сокращающих персонал компаний вдвое больше, чем расширяющих штат, работодатели сосредоточились на удержании талантов и продвижении внутренних кандидатов. Ресурсов на развитие персонала и внедрение новых HR-технологий у компаний в АПК мало, HR имеют кучу проблем с психологическим и ментальным состоянием работников, а также в связи с оттоком рабочей силы через миграцию и мобилизацию.

Компания Danon отмечает, что через год деятельности в Украине в условиях войны она вынуждена преодолевать совсем другие вызовы, чем в прошлом сезоне, а именно усталость и эмоциональное истощение людей, мобилизацию и малый поток кандидатов, потерю ощущения корпоративного единства. И преодолевать эти вызовы еще сложнее предыдущих, ведь они имеют более долгосрочное влияние на бизнес и команду. Поэтому компания реализует разнообразные программы ментального здоровья, готовит кадровый резерв на ключевые позиции среди внутренних кандидатов, поддерживает постоянную связь со своими талантами. Особенно Danon гордится тем, что работницы охотно учатся «типичным мужским» профессиям на производстве.

Несмотря на текущие проблемы, отрасль должна готовиться к будущему и учитывать мировые тренды. Только в сельском, лесном и рыбном хозяйстве работают более 96 млн человек, десятки миллионов работников — в сфере переработки агропродукции. Из всех макротрендов росту рабочих мест в агроиндустрии больше всего будет способствовать, согласно исследованию ВЭФ, повышенное внимание к экологии и инвестициям в зеленую трансформацию. Среди технологий наиболее мощное положительное влияние на рынок труда в отрасли будут иметь агротехнологии, а также технологии защиты биоразнообразия и управления окружающей средой. Однако аграрная отрасль – одна из наиболее пострадавших от замедления мирового экономического развития. Такого мнения придерживается большинство участников глобального опроса бизнеса.

Сохранение человеческого капитала ГМК

Украинский горно-металлургический комплекс страдает от войны. Большая часть производств оказалась в оккупации, много мощностей в зоне боевых действий. Перед предприятиями встала проблема нехватки персонала. Многие работники эвакуировались, часть персонала уволились по другим причинам, многие рабочие подлежат мобилизации — на отрасль не распространяются нормы по бронированию сотрудников. Почти 10% металлургов и горняков уже защищают страну.

В этих условиях компании ГМК сосредоточены на сохранении персонала, подготовке кадров на замену мобилизованным, их обучении, освоении смежных специальностей, повышении квалификации сотрудников, найме коллег-переселенцев с востока страны. Для сохранения производственного потенциала компании увеличивают размеры вознаграждения за труд. К примеру, компания "Интерпайп" в марте 2023 года повысила оклады рабочим и линейным руководителям в среднем на 15%. «АрселорМиттал» в апреле текущего года выплатил 13 зарплату по итогам работы в 2022 году. Хотя удается реализовать подобные мероприятия пока не всем предприятиям отрасли.

Я исповедую принцип брать в команду людей, горящих профессией. Для меня важнее желание человека работать и учиться, чем огромный опыт работы. Людям в команде должно быть комфортно во всех смыслах этого слова. Если человеку будет комфортно на работе, он будет оставаться на предприятии, несмотря на все внешние факторы. Я всегда сравниваю это с ситуациями среди геологов. Не секрет, что часто геолог выполняет работу за 3-5 человек. Конечно, речь здесь не идет о мотивации. Именно поэтому среди геологов есть огромный дефицит кадров. Ксения Оринчак исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины

Чтобы не увольнять сотрудников, работодатели привлекают их на неполный рабочий день, отправляют в отпуска и т.д. Заботятся компании также о быте персонала, внедряют всевозможные социальные программы.

Так, «Запорожсталь» в феврале 2023 г. возобновила реализацию программы «Рабочий быт», по которой планируется выполнить соответствующий ремонт непроизводственных помещений для работников. На программу в 2023 году компания намерена направить 16,5 млн. грн.

Некоторые работодатели даже собираются приступать к подготовке кадров на будущее. Университет "Метинвест Политехника" планирует организовать подготовку магистров по новому направлению - управление модернизацией металлургии. Задача – начать обучение специалистов для послевоенного восстановления промышленного потенциала Украины.

Несмотря на войну и потери, украинский горно-металлургический комплекс имеет большой производственный и инвестиционный потенциал, а также хорошие перспективы развития человеческого капитала в отрасли.

Дальнейшему развитию рынка труда в отечественном ГМК и созданию новых рабочих мест будут способствовать, прежде всего, такие мировые макротренды, как внедрение стандартов ESG и локализация логистических цепочек поставок сырья и продукции. Определяющими технологиями для будущих трансформаций рынка труда в отрасли с подобным положительным эффектом будут технологии смягчения последствий изменения климата и управления окружающей средой (т.е. альтернативная энергетика, уменьшение загрязнения окружающей среды, переработка сырья и т.п.). В каждом из этих трендов убеждены от 59% до 69% лидеров мирового бизнеса, опрошенных недавно ВЭФ. По их мнению, добывающая промышленность и металлургия и дальше будут входить в тройку отраслей глобальной экономики, в которых значимость физических способностей работников останется еще очень высокой.

Восстановление в фармацевтике

«У наших работников есть достойные условия труда», — говорит директор по персоналу фармацевтической компании «Фармак» Виктория Кондрашихина. "За время войны наш штат увеличился почти на 3%", - утверждает гендиректор "ИнтерХим" Анатолий Редер. "Компания не только выстояла в военное время, но и улучшила результаты на фармрынке", - добавляет HR-директор Acino в Украине и странах СНГ Наталья Снимщикова. Фармацевтическая ветвь продолжает восстанавливаться после прошлогодних потерь, объясняют эксперты. Большинству компаний по топ-20 фармрынку удалось в первом квартале 2023 года нарастить объемы продаж лекарственных средств в гривнах, фиксируют исследователи.

Согласно недавнему исследованию компании EY «Лучший работодатель – 2022», фармацевтика вошла в топ-5 самых привлекательных отраслей в Украине для трудоустройства кандидатов с опытом. Привлекательность работодателей отрасли респонденты оценивали чаще всего по таким критериям как размер зарплаты, возможности для личностного и профессионального роста, корпоративная культура, карьерный рост и позиция компании на рынке. Именно эти аспекты деятельности фармацевтических компаний можно считать основными направлениями совершенствования EVP работодателей отрасли, по крайней мере, по версии EY и ее опытных респондентов.

Мы подняли зарплаты всем сотрудникам. Также продолжаем выплачивать бонусы, обеспечиваем социальный пакет, проводим обучение для работников. «Фармак» положил начало научному партнерству с более чем 50 компаниями и научно-исследовательскими заведениями мира. Поэтому нашим работникам не сложно получить работу за границей, но у них есть достойные условия труда и дома. И значительного оттока кадров из-за войны у нас не произошло. Наукоемким отраслям никогда не было легко находить сотрудников. Поэтому «Фармак» уже много лет воспитывает будущие кадры еще из университета. У нас для этого много программ. Мы хотим предоставить молодежи возможность развиваться в Украине, несмотря на любые обстоятельства. Также «Фармак» начал разрабатывать программу интеграции наших сотрудников-ветеранов, хотим, чтобы их адаптация к обычной жизни была максимально комфортной. Виктория Кондрашихина директор по персоналу фармацевтической компании «Фармак»

В целом задача формирования ценностного предложения работодателя — важнейшая задача, особенно в сложившейся ситуации на рынке труда в украинской фармацевтике. Отрасль недавно активно развивалась, и на рынке образовался определенный дефицит квалифицированных кадров. В настоящее время фармацевтический рынок восстанавливается, однако сложностей в HR не уменьшается.

В целях улучшения ситуации на рынке труда фармацевтические компании повышают зарплаты, выплачивают работникам и руководителям бонусы, внедряют социальные программы и программы восстановления ментального здоровья. К примеру, компания Acino возобновляет действие программы негосударственного пенсионного страхования и формирует модель благосостояния работников.

У Acino работник всегда в центре внимания. Быстрое реагирование на потребности каждого помогло компании не только выстоять, но и улучшить результаты на фармрынке в военное время. Логическими последствиями сверхусилий в прошлом году стали признаки истощения и выгорания, а непрогнозируемый мир вокруг нас увеличивает чувство тревоги за завтрашний день. Сегодня крайне необходимы wellbeing-программы для восстановления физического и ментального здоровья, гарантии стабильности и безопасного будущего. Поэтому мы возвращаем программу негосударственного пенсионного страхования, открываем собственный спортзал, проводим аудит внутренних процессов и формируем модель благосостояния Acino. Наталья Снимщикова HR-директор Acino в Украине и странах СНГ

Так что работодателям удается удержать ключевой персонал, а некоторым даже увеличить его численность. К примеру, в компании «ИнтерХим» количество сотрудников за год с начала великой войны возросло на 3%.

Совершенствуют компании также обучающие программы, налаживают сотрудничество с образовательными учреждениями, организуют стажировку студентов на производстве. Так, весной 2023 года компания Фармак и Киевский национальный университет подписали Меморандум о сотрудничестве с целью улучшения качества образования специалистов, обучающихся в университете по направлениям медицинской химии, фармации и медицины. Студенты вуза смогут проходить производственную практику на современном производстве и в лабораториях. Также Фармак намерен принять участие в создании учебно-научного центра BioMed-Science Hub, который проектируется на базе учебного заведения. Обучение молодежи – это одна из ключевых инвестиций компании в будущее, говорят в «Фармак».

В 2023 году 92% участников фармрынка, по данным EY, планируют повысить зарплату своим работникам (на 15% по медиане). Кроме этого, 8% фармкомпаний намерены увеличить еще и численность своего персонала.

Фокус на благосостояние работников в табачной отрасли

Столкнувшись с новыми вызовами из-за войны ведущие игроки рынка табачных изделий в Украине заявляют, что одним из приоритетов стало эффективное управление человеческим капиталом. При этом большинство работодателей активно формируют внутренние резервы кадров, предпочитая при формировании команд собственным работникам.

«В первую очередь, мы фокусируемся на развитии собственных работников и команд, наша цель — обеспечить, насколько это возможно, потребности бизнеса благодаря внутреннему потенциалу. Поэтому мы не почувствовали кадровый голод в результате войны», — рассказывает менеджер по персоналу и руководительница по привлечению талантов «Филипп Моррис» в Украине Екатерина Шевченко.

Удаленный и гибридный форматы работы, разнообразные программы обучения и развития персонала, социальный пакет и конкурентный уровень оплаты труда, забота о благосостоянии сотрудников, принципы Inclusion & Diversity, бренд лучшего работодателя, социальные проекты и многие другие инициативы — все это позволяет нам привлекать ценные таланты. в сложные времена. Основной фокус HR на благосостояние наших работников — как физический, так и эмоциональный. С первых дней войны мы заботимся о сотрудниках и их семьях на новом уровне: мы организовали эвакуационные мероприятия, оказываем гуманитарную и финансовую помощь, профессиональную психологическую поддержку, инициируем мероприятия по поддержанию здоровья. Доверие и высокий уровень вовлеченности – это не только признание наших усилий, но и лучшая часть работы HR. Екатерина Шевченко менеджер по персоналу и руководительница по привлечению талантов «Филипп Моррис» в Украине

В то же время, все международные производители табачной продукции в Украине имеют открытые вакансии. Производители и дистрибьюторы стремятся изобрести на рынке труда и нанять в своих компаниях специалистов по налаживанию производственных линий и планированию производства, специалистов по продажам, закупкам, HR, электронной коммерции, финансам, развитию, IT, маркетингу, анализу данных, обучению и т.д. Следовательно, несмотря на заявления компаний об уменьшении в последнее время доходов, табачному бизнесу удается находить варианты развития. И несмотря на заявления HR-служб о приоритетном продвижении собственных кадров, компании пытаются найти таланты и на внешнем рынке.

«При поиске кандидатов на новые вакансии нам удается привлекать лучших специалистов благодаря подтвержденной репутации одного из лучших работодателей в Украине и рекомендациям наших коллег», — говорит директор по поддержке людей и корпоративной культуры компании «Империал Тобакко» Анна Добрынец.

Мы успешно балансируем между гибкостью и заботой в вопросах работы с людьми. Компания предоставляет возможность персоналу выбирать формат работы. Всем, кто жил и работал на оккупированных территориях, в зонах боевых действий мы предложили релокацию и работу в более безопасных регионах. Активно поддерживаем работников финансово: кроме повышения зарплаты и годового бонуса люди неоднократно за последний год получали материальную помощь для компенсации расходов, связанных с войной. Те, чье жилье во время войны пострадало, а здоровье ухудшилось, могут получить выплату из целевого корпоративного фонда. Анна Добрынец директор по поддержке людей и корпоративной культуры «Империал Тобакко»

«Мы постоянно совершенствуем наши подходы к привлечению лучших талантов извне и следим за тенденциями рынка труда в Украине и мире. Это позволяет нам привлекать ценные таланты даже в сложные времена», — добавляет Екатерина Шевченко из Филипп Моррис в Украине.

«В компании постоянно открываются новые вакансии. Чтобы удовлетворить потребности талантов, мы работаем не только с внутренним человеческим капиталом, но и привлекаем новые таланты с рынка», — отмечают в компании ОАО Украина.

Для успешного привлечения и удержания персонала компании совершенствуют свои политики вознаграждений за труд, расширяют их, увеличивают размер вознаграждений, периодически выплачивают бонусы за достижение определенных результатов работы.

«В прошлом году мы внедрили новый тип вознаграждения и значительно увеличили суммы уже имеющихся, а с апреля текущего года провели регулярный пересмотр зарплат», — говорит начальник организационной поддержки «Филипп Моррис» в Украине Анна Лиховид. О повышении зарплаты и выплате годовых бонусов сообщают также компании Империал Тобакко и ОАО Украина.

Помимо развития непосредственно финансовых инструментов, компании усовершенствуют и дополняют программы всесторонней дополнительной помощи сотрудникам и их семьям. В частности, оказывают материальную помощь для компенсации непредвиденных расходов из-за войны войны, юридической и психологической помощи, обеспечивают социальными пакетами, предлагают гибридный формат работы и т.д. Большое внимание компании уделяют также продвижению бренда работодателя.

«Наша компания предоставляет пакет льгот – медицинское страхование, страхование жизни, доплата на питание, спорт и другие. И постоянно отслеживает и реагирует на изменения на рынке услуг», — рассказывает о политике компании Филипп Моррис в Украине Анна Лиховид.

«Рынок труда изменился: наблюдаем значительный отток талантов за границу, кандидаты неохотно меняют место работы, ведь это рискованно во времена неопределенности. Поэтому особое внимание мы уделяем построению и продвижению бренда работодателя, чтобы продемонстрировать все преимущества работы в нашей компании», — объясняют в ОАО Украина.

Большое внимание табачные компании уделяют обучению персонала и подготовке студентов к работе на предприятиях отрасли. Компании уже практикуют проведение занятий офлайн. В частности, менеджеры компании ОАО Украина должны пройти семь ключевых тренингов по бизнес-стратегии компании на онлайн-платформе. Запланировано также после трех лет перерыва провести обучающие сессии офлайн.

Для молодых специалистов и студентов предлагают специализированные программы подготовки новичков. К примеру, у ОАО Украина — программа Global Graduates, а у Филипп Моррис — карьерная программа Inkompass.

Контрдефицитная тактика в алкогольной отрасли

Несмотря на то, что в Украине постоянно формируется рынок кандидата, алкогольным компаниям при текущих потребностях потребительского рынка удается укомплектовывать свои подразделения необходимым персоналом. Хотя, похоже, он не всегда оказывается достаточной квалификацией. Поскольку даже в ведущих компаниях отрасли рассказывают, что в вопросах подбора кандидатов пытаются быть гибкими: периодически пересматривают свои заявки на поиск кандидата, учитывая реалии рынка требований к стажу работы, знаниям и навыкам кандидатов.

Да и потребности компаний в количестве внешних кандидатов пока умеренные. Потому что работодатели активно работают по содержанию и продвижению собственного персонала и привлекают фактически весь арсенал соответствующего инструментария. Такой вывод есть основания сделать после общения с HR компаний Nemiroff, Bayadera Group, Carlsberg Ukraine и других ведущих игроков рынка алкогольных напитков. Созданы уже даже закрытые корпоративные порталы по трудоустройству. К примеру, в Bayadera Group рассказывают, что вакансии размещаются на внутреннем портале компании, работники оперативно могут мониторить активные вакансии и подать свою кандидатуру на вакансию или порекомендовать кандидата из своих знакомых.

В Carlsberg Ukraine сегодня более 50 человек больше штата, чем был в январе 2022 года. Мы продолжаем наращивать команду и 25 открытых вакансий. Процент оттока кадров очень низок, коллеги осознают возможность роста как внутри компании, так и на других рынках присутствия Carlsberg или региональных позициях. Нам удалось сохранить все рабочие места, повысить заработные платы дважды в прошлом году и в 2023-м, продолжить действие мотивационных программ и выплаты бонусов. Компания продолжает развивать культуру победителей и стабильный рост. Людмила Голинская старший директор по персоналу Carlsberg Ukraine

На содержание персонала работают также индексация зарплат на 20% в 2023 году, двукратное повышение зарплат в течение 2022-2023 годов, практика премирования и бонусные программы, активизация с контроферами кандидатам, другие инструменты и мероприятия.

В то же время руководство компаний стремится повышать производительность рабочей силы. Для этого внедряет новые программы мотивации работников или усовершенствует действующие.

Чтобы сохранить и усилить мотивацию наших работников, компания вернула премии за выполнение ключевых показателей эффективности для всех работников. Мы признаем вклад каждого сотрудника в достижение наших целей, и это решение является проявлением нашей признательности и мотивации для дальнейшего профессионального роста. Также проводим аттестации для операционной функции и внедрение разных уровней оплаты труда в соответствии с результатами года. Это позволит нам более точно оценить навыки и вклад каждого работника и обеспечить справедливую оплату труда в соответствии с их достижениями», — объясняют Nemiroff.

Чтобы обеспечить более эффективное использование трудовых ресурсов Украины и поддержку военнослужащих, возвращающихся с фронта, а также других уязвимых категорий населения, считаю, что правительству следует принять ряд мер в этой сфере: Сделать процесс мобилизации работников более прозрачным, уменьшить бюрократию и ускорить бронирование и мобилизацию, упростив эти процессы Разработать конкретный план реабилитации для военнослужащих, возвращающихся с фронта и тех, кто вернется после войны. Этот план должен содержать медицинскую и психологическую поддержку, профессиональную реабилитацию и переквалификацию для успешной интеграции в рынок труда. Содействовать трудоустройству инклюзивной категории демобилизованных лиц, в том числе с ампутацией. Необходимо создать специальные программы, которые помогут им найти работу, а также предоставить доступ к необходимому медицинскому оборудованию и реабилитационным услугам. Уже сейчас разрабатывать программы, направленные на возвращение украинцев из-за границы как для женщин, так и для мужчин. Это поможет использовать их знания и опыт для развития украинской экономики и уменьшения дефицита кадров. Светлана Сеник директор по персоналу Nemirof

Перечень мер по избежанию кадрового голода в алкогольных компаниях впечатляет. Из объяснений, например, директора по персоналу Nemiroff Светлана Сеник, есть такой листинг

1) предложение интересной работы и приличной оплаты труда, позволяющей привлечь талантливых специалистов даже в ситуации дефицита кадров на рынке;

2) активное обучение и привлечение женщин к выполнению функциональных обязанностей, которые раньше выполняли преимущественно мужчины (должности водителей, кладовщиков, операторов и т.п.);

3) сотрудничество с центром занятости по трудоустройству временно перемещенных граждан;

4) сотрудничество с людьми пенсионного возраста, имеющих опыт и ценные знания и желающие применять их на практике;

5) привлечение украинцев, находящихся за границей, и иностранцев, представляющих компанию на рынках продаж ее продуктов;

6) заявления на бронирование критических для функционирования предприятия работников;

7) предложения правительства по заинтересованности украинцев в возвращении из-за границы и содействии в трудоустройстве демобилизованных.

И невозможно не отметить похвальную практику Bayadera Group, Carlsberg Ukraine и других компаний отрасли по сохранению рабочих мест за мобилизованными работниками и запуску первых программ по реинтеграции ветеранов после возвращения с фронта.

Активизация рынка труда в энергетике

До войны рынок труда в энергетическом секторе был достаточно консервативным и прогнозируемым с небольшой текучестью кадров. Исключением была только возобновляемая энергетика, активно развивавшаяся благодаря строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.

«В зеленой энергетике наблюдался дефицит кадров: этот рынок рос также в Европе, поэтому многие украинские специалисты выезжали туда. Особенно специалистов по обслуживанию ветровых электростанций», — отмечает руководитель департамента рекрутинга Brain Source International Дмитрий Шкурко.

В традиционном энергетическом секторе из-за повреждений, полученных энергетической системой, и вследствие роста по этой причине рисков, а также из-за миграции и мобилизации, наблюдается дефицит кадров. Есть множество открытых вакансий. Причем, как вакансий управленцев руководящего звена энергокомпаний, так и профильных специалистов — электриков, электромонтеров, электромехаников и других. Дмитрий Шкурко руководитель департамента рекрутинга Brain Source International

Из-за оккупации районов Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, где расположены большинство мощностей украинской солнечной и ветровой энергетики, этот рынок притормозился. В то же время в зеленой энергетике происходили и другие события, которые наоборот ускоряли развитие рынка.

Развитию трудовых ресурсов в зеленой энергетике способствует активизация в последнее время биоэнергетики. Эксперты уверяют в высоком потенциале производства энергии из биомассы в Украине. А практики говорят, что уже увеличивают численность биоэнергетических команд. Именно так поступает, например, агрохолдинг Gals Agro, один из крупнейших игроков рынка биоэнергетики в Украине, владеющий уже шестью биогазовыми заводами и одним биометановым заводом.

Недавно определенный импульс к дальнейшему развитию рынка труда в сегменте зеленой энергетики придала компания ДТЭК. Она запустила в работу в Николаевской области первую очередь Тилигульской ветроэлектростанции и планирует строительство второй очереди объекта.

На фоне незначительного уменьшения общего количества персонала нашего холдинга в течение 2022-2023 годов происходит увеличение количества работников в новых развивающихся подразделениях. В частности, есть такой тренд в нашей биоэнергетике. Gals Agro производит электроэнергию на собственных биогазовых заводах и продает ее по зеленому тарифу, а также производит биометан и подает его в распределительную сеть природного газа. Сергей Кравчук генеральный директор агрохолдинга Gals Agro

Существенно оживился с началом войны и разрушениями энергетических систем традиционный энергорынок Украины. Здесь тоже, как и в большинстве отраслей, сформировался ощутимый дефицит квалифицированных кадров. В крупных компаниях образовались сотни свободных вакансий, и работодатели вынуждены искать пути преодоления этого вызова.

В дальнейшем на украинский рынок труда в энергетике, и в частности на создание новых рабочих мест в отрасли, особенно на послевоенном этапе развития рынка, мощнее всего будут влиять, согласно исследованию Всемирного экономического форума, современные технологии хранения и генерации электроэнергии, технологии смягчения последствий изменения климата (альтернативная энергетика, парниковые газы и др.) и технологии управления окружающей средой (уменьшение загрязнения, переработки и т.п.). Так считают от 70% до 79% мировых лидеров бизнеса, опрошенных ВЭФ. То есть потенциал влияния каждой из этих трех технологий на рынок труда в области энергетики почти в полтора раза больше соответствующего общерыночного показателя.

Вызовы для транспорта и логистики

Транспортные и логистические компании вынуждены преодолевать серьезные вызовы. Материальные, финансовые и человеческие потери из-за войны огромны. Объем грузовых перевозок всеми видами транспорта упал в 2022 году вдвое. В ведущих компаниях мобилизовали в силы обороны сотни и тысячи работников. Для пополнения команд и удержания кадров у работодателей финансовых ресурсов мало. Активно употребляются нематериальные виды поощрений и мотивации.

Компания «Новая почта», например, во избежание кадрового голода улучшает условия труда для работников, оказывает им помощь через штаб SOS, поддерживает психологически их и членов семей, помогает работникам с образованием, выдает «белую» заработную плату (согласно уровню квалификации), заботится о карьерном росте кадров, придерживается общих ценностей.

«Заботимся об образовании и развитии работников, чтобы обеспечить кадровый резерв внутри компании. У нас есть свой корпоративный университет. На все руководящие должности мы предлагаем людям из компаний нашей группы. Например, СЕО наших европейских компаний выросли в «Новой почте», — рассказывает директор по управлению репутацией группы компаний «Новая почта» Елена Плахова.

Масштаб вызова перед компаниями в сфере управления человеческим капиталом в результате демонстрирует ситуация в «Укрзализныце». Почти 37 тыс. работников вынужденно перемещенными лицами, 10 тыс. железнодорожников служат в рядах ВСУ и в ТрО, большое количество подразделений компании осталось на оккупированной территории. 700 железнодорожников погибли. В коллективы возвращаются работники, воевавшие в составе ВСУ. Учитывая все это, «Укрзализныця» адаптирует подходы в работе с персоналом. В 2022 году начата программа «Инклюзивная железная дорога». У программы есть три проекта: «Реабилитация», «Трудоустройство» и «Безбарьерная среда».

Целью проекта «Трудоустройство» является уменьшение социальной изоляции среди защитников-работников благодаря возвращению их к работе. По проекту должен быть создан Центр адвокации интересов ветеранов в системе железной дороги. «Ключевая задача – создание комфортных условий для возвращения ветеранов на прежнее место работы, а для защитников с инвалидностью и неспособностью работать на предыдущей должности – возможность трудоустроиться на другую позицию в компании. В комфортные условия входит и психологическая адаптация ветеранов к гражданской жизни. Соответствующую медийную кампанию "Укрзализныця" уже начала. Планируем также внедрить психологический скрининг в систему обязательных медицинских осмотров для работников железнодорожного транспорта», – объясняют в «Укрзализныце» в ответ на запрос «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

По проекту «Реабилитация» должно быть создано мультидисциплинарное реабилитационное отделение на базе Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте №3. Его задача — экстренная помощь военным, неотложная и длительная реабилитация ветеранов «Укрзализныци», реабилитация работников компании из-за тяжелой болезни. В рамках проекта «Безбарьерная среда» планируют сделать железную дорогу доступной для всех клиентов, пассажиров, работников, убирая существующие институциональные, информационные и ментальные барьеры. В 2023 году хотят завершить нормативное урегулирование проектов программы «Инклюзивная железная дорога» и начать их активно внедрять.

Всемирный экономический форум в исследовании The Future of Jobs Report 2023 определил, что 78% мировых логистических и транспортных компаний программы по разнообразию, равенству и инклюзивности уже внедряют. Обычно компании отрасли в такие программы относят комплексное обучение менеджеров и всего персонала практикам DEI, цель для внедрения DEI, отображение цели программы во всех мероприятиях компании и т.д. Кроме того, активное внедрение программ DEI по опросу мировых лидеров бизнеса входит в четверку бизнес-практик с наибольшим потенциалом для улучшения доступности талантов в области транспорта и логистики.

Следует добавить, что, несмотря на активные боевые действия на территории Украины, разрушение логистических цепей и кадровые вызовы, сфера транспорта и логистики является одной из самых активных на рынке труда в стране. Она пятая из всех отраслей, говорят в группе логистических компаний Zammler. Со ссылкой на один из популярных порталов по поиску работы добавляют, что в транспортно-логистической сфере на логистов приходится примерно 23% вакансий, на автоперевозки — 18%, на водителей — 13%.

Прогресс на рынке труда в ритейле

Одним из самых главных достижений 2022 года по человеческому капиталу ритейлеры считают сохранение своих трудовых коллективов.

«Целенаправленного сокращения персонала торговых и распределительных центров не было. С людьми приостанавливали трудовые отношения только тогда, когда магазин не мог работать физически, ведь был в оккупации. Все желающие имели возможность работать в других ТЦ. Определенное сокращение коснулось только части офисных работников. Однако уже с июля 2022 г. численность персонала офиса начали восстанавливать», — объясняет HRD компании Novus Юлия Назарец.

На административные позиции мы активно готовим внутренний резерв: развиваем сотрудников линейных должностей по специальной программе. Для повышения потока массового подбора повышали заработную плату. Кроме того, компания предоставляет общежития для проживания работников, причем компенсирует 50% стоимости. Также весь персонал торговых и распределительных центров компания стабильно обеспечивает питанием и развозом. Мы готовы обеспечивать работой людей, которые до этого не были связаны с работой в торговых сетях, ведь есть быстрые программы обучения на разные должности. Юлия Назарец HRD Novus

«Для McDonald's люди всегда были самым большим приоритетом. Нам удалось сохранить команду», — говорят в пресс-службе McDonald's в Украине. Среди инструментов поддержки команды - выплата зарплаты персонала закрытых ресторанов, медицинское страхование, оплата лечения раненых, помощь в трудоустройстве за рубежом и в релокации в Украине, корпоративное обучение по программе самоподдержки от ВОЗ.

В целом на январь 2023 года 88% ритейлеров в Украине уже задействовали весь свой персонал. Это данные исследования «Как изменился рынок труда в ритейле во время войны» от Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) и онлайн-платформы robota.ua. К тому времени уже не было компаний, персонал которых хотя бы частично работал по сокращенному графику.

В настоящее время продолжаются процессы обновления в сфере розничной торговли. Восстанавливается и рынок труда в отрасли. В частности, ритейлеры создают новые рабочие места, улучшают политику вознаграждений работников.

"Novus ввел обновленную систему мотивации для персонала магазинов, поднял заработную плату для работников магазинов с учетом аттестации персонала, частично восстановил систему KPI для работников офиса и увеличил им заработную плату", - рассказывает Юлия Назарец.

Активно возобновляет работу ресторанов в Украине компания McDonald's. «Мы уже открыли 70% ресторанов и продолжаем восстановление. С января подняли зарплату работникам на 20%. Мы расширяем команду и привлекаем новых людей в McDonald's, где каждый может реализовать себя», — отмечают в компании.

По результатам исследования RAU и robota.ua, ритейлеры уже с апреля 2022 начали наращивать активность в поиске персонала. И уже в конце января 2023-го они предлагали кандидатам более трех раз больше вакансий, чем в начале войны. Больше свободных рабочих мест в продуктовом ритейле. Возрастает доля вакансий в сегменте бытовой техники и электроники. Активизировался рекрутинг у продавцов товаров для спорта и животных. Больше всего замороженных вакансий по сравнению с довоенным уровнем в сетях мебели и одежды. Растет запрос ритейлеров на работников по направлениям продаж и логистики, падает маркетингу. Наибольшая потребность в водителях, существенно подскочивших спрос на грузчиков. На 2023 год 60% ритейлеров, согласно исследованию, планируют расширить штат, а 62% повысить зарплаты работникам.

Ответственную позицию демонстрируют ведущие ритейлеры по адаптации демобилизованных военных. Компании идентифицируют потребности и возможности, создают программы адаптации и гайды, готовят учебные курсы, уже работают с ветеранами.

«Мы ответственно подходим к вопросам адаптации. Работаем с ветеранами, с мобилизованными и теми, кого только мобилизуют. Уже удалось адаптировать 73 ветерана», — говорит HR-директор «Сільпо» Павел Сыч.

Мы гордимся коллегами, защищавшими и защищающими нашу страну, поэтому ответственно относимся к вопросам адаптации. Работаем с ветеранами, с мобилизованными и теми, кого только мобилизуют. Провели ряд вебинаров с военным психологом, создали гайд об основных этапах работы с ветеранами, гайд полезных контактов и перечень всех льгот, готовим учебный курс. У работников и их родных есть бесплатный доступ к психологической поддержке и юридическим консультациям. Работает Центр экспертизы, который помогает решить любые запросы на эту тему. Уже удалось адаптировать 73 ветерана. Павел Сыч HR-директор «Сильпо»

Юлия Назарец добавляет: «Novus рассматривает создание программ для демобилизованных работников, ветеранов. Идентифицировали должности, которые можно быстро овладеть благодаря кратковременному интенсивному обучению. Другие проекты по трудоустройству демобилизованных работников на этапе разработки. Мы также открыты для трудоустройства ВПЛ».