Рынок труда в Украине: дайджест вакансий

Подборка актуальных вакансий в разных городах Украины, созданная Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.UA. Есть работа для менеджеров, бухгалтеров, водителей и других специалистов.

Ведущий бухгалтер, г. Киев

Компания SUNSAY Energy приглашает на работу ведущего бухгалтера.

Зарплата: 35 000 грн.

График работы: Пн – Пт.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5230479/

SMM-менеджер, г. Киев

Украинская компания Онкомедика – производитель и дистрибьютор медицинского оборудования и расходных материалов объявляет конкурс на позицию – SMM-менеджер.

Зарплата: 25 000 грн (по результатам собеседования).

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149588/

Оператор call-центра, г. Днепр

Киевстар приглашает на работу оператора call-центра по обслуживанию абонентов.

Зарплата: 16 600 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3741988/

Продавец игрушек, г. Харьков

В связи с открытием нового магазина "Гарно" приглашаются на работу продавцы-консультанты в отдел игрушек.

Зарплата: 10 600 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239298/

Администратор, г. Харьков

Медцентр "Око" - один из офтальмологических медцентров Харькова, приглашает на работу администратора.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: Пн – Сб с 08:00 до 17:00. Один выходной – всегда воскресенье, второй – плавающий.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4963178/

Водитель, г. Запорожье

Trans-Logistic приглашает на работу водителя для международных перевозок.

Зарплата: 40 000 – 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5159846/

Юрист, г. Запорожье

Компания "АПЕЛЬМОН" приглашает на работу юриста с опытом работы.

Зарплата: 50 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239421/

Делопроизводитель, г. Львов

Моритане Транспорт приглашает на работу делопроизводителя.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: Пн - Чт с 9:00 до 18:00, Пт с 9:00-17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024397/

Заведующий складом, г. Одесса

Вияр ищет заведующего складом.

Зарплата: 25 000 грн.

График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5152670/

Продавец, г. Одесса

Сеть супермаркетов Сильпо приглашает на работу продавца.

Зарплата: 12 360 – 17 560 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5138748/

Инженер-программист, г. Винница

Винницаоблэнерго ищет инженера-программиста.

Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4835598/

Бухгалтер, г. Винница

TIRAS Technologies – украинская технологическая компания, ищет бухгалтера.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн-Пт 8:30-17:30, перерыв 12.00-13.00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239398/

Менеджер по продажам, г. Киев

Компания GRC-ES приглашает на работу менеджера по продажам строительных материалов.

Зарплата: от 25 000 грн + % (по результатам собеседования).

График работы: с 8:30 до 17:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804

Менеджер по продаже, г. Киев

Депсол Технолоджис Юкрейн в связи с расширением ищет менеджера по продажам полимерного сырья с опытом работы на аналогичной должности.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998

Бухгалтер, г. Киев

Фора приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925793

Бухгалтер/Бухгалтер, (в удаленная работа)

GRC-ES ищет бухгалтера

Зарплата: от 25 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923219

Менеджер по продажам, (удаленная работа)

ООО Агропродукт менеджера по продажам (мясо-сырье, HoReCa, опт. торговля).

Зарплата: от 20 000 до 40 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925193

Техрайтер/Специалист по разработке технической документации, г. Киев

Фора приглашает на работу техрайтера, специалиста по разработке технической документации.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924633

IT Project Manager, г. Киев

Фора ищет IT Project Manager.

Заработная плата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924635

Финансовый бизнес-аналитик, г. Киев

Фора ищет финансового бизнес-аналитика.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924626

Менеджер по продажам (HoReCa), г. Киев

Компания LOOKFORT — поставщик одноразовой посуды и упаковки в 2022 году, ищет менеджера по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923984

Менеджер по закупкам, г. Киев

Производитель бытовой химии и детской косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O'key, Splito, IQ-Cosmetic, ищет менеджера по продажам.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн – Пт, 09:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923996

Менеджер по связям с общественностью, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет менеджера по связям с общественностью.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835

Бухгалтер НДС, г. Киев

БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет бухгалтера.

Зарплата: не указано.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925839

Middle/Senior MediaBuyer (Team Lead), г. Киев

Prime Media – это маркетинговое агентство, которое ищет талантливого Media buyer, Team Lead с командой или без. Вертикаль – Crypto.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924534

Специалист по дистанционному обучению, г. Киев

Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду специалиста по дистанционному обучению.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923980

PR-менеджер, г. Киев

Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду PR-менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923979

Бизнес-аналитик 1С, г. Киев

Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду бизнес-аналитика 1С.

Заработная плата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923978

Бухгалтер по учету заработной платы, г. Киев

Компания Эталон-К, занимающаяся дистрибьюцией и розницей ведущих европейских брендов на рынке керамики и сантехники Украины, приглашает к сотрудничеству бухгалтера по учету заработной платы (кадровый учет).

Заработная плата: не указано.

График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924000

Комплектовщик - закупщик, г. Киев

Zakaz.ua — международная компания, специализирующаяся на доставке продуктов из передовых гипермаркетов, таких как METRO, AUCHAN, NOVUS, МЕГАМАРКЕТ, ULTRAMARKET, WINETIME, ТАВРИЯ В, VARUS, EKO маркет, ВОСТОРГ, Космос, Рынок "Столичный", ищет комплект – закупщика (Столичный рынок).

Зарплата: от 20 000 до 23 000 грн.

График работы: с 6:00 до 16:00 (5/2, выходные плавающие).

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926138

Менеджер по закупкам, г. Киев

ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (топливо и нефтепродукты).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924160

Специалист по активным продажам (В2В), г. Львов

В команду торгово-развлекательного центра "Эпицентр К" приглашается специалист по активным продажам (В2В) отдела комплексных продаж.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923731

HR менеджер/HR Generalist, г. Киев

"ТВТ - Страховой Брокер" ищет HR менеджер/HR Generalist.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922987