- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
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Рынок труда в Украине: дайджест вакансий
Подборка актуальных вакансий в разных городах Украины, созданная Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.UA. Есть работа для менеджеров, бухгалтеров, водителей и других специалистов.
Ведущий бухгалтер, г. Киев
Компания SUNSAY Energy приглашает на работу ведущего бухгалтера.
Зарплата: 35 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Пн – Пт.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5230479/
SMM-менеджер, г. Киев
Украинская компания Онкомедика – производитель и дистрибьютор медицинского оборудования и расходных материалов объявляет конкурс на позицию – SMM-менеджер.
Зарплата: 25 000 грн (по результатам собеседования).
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149588/
Оператор call-центра, г. Днепр
Киевстар приглашает на работу оператора call-центра по обслуживанию абонентов.
Зарплата: 16 600 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3741988/
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Продавец игрушек, г. Харьков
В связи с открытием нового магазина "Гарно" приглашаются на работу продавцы-консультанты в отдел игрушек.
Зарплата: 10 600 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239298/
Администратор, г. Харьков
Медцентр "Око" - один из офтальмологических медцентров Харькова, приглашает на работу администратора.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: Пн – Сб с 08:00 до 17:00. Один выходной – всегда воскресенье, второй – плавающий.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4963178/
Водитель, г. Запорожье
Trans-Logistic приглашает на работу водителя для международных перевозок.
Зарплата: 40 000 – 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5159846/
Юрист, г. Запорожье
Компания "АПЕЛЬМОН" приглашает на работу юриста с опытом работы.
Зарплата: 50 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239421/
Делопроизводитель, г. Львов
Моритане Транспорт приглашает на работу делопроизводителя.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: Пн - Чт с 9:00 до 18:00, Пт с 9:00-17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5024397/
Заведующий складом, г. Одесса
Вияр ищет заведующего складом.
Зарплата: 25 000 грн.
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5152670/
Продавец, г. Одесса
Сеть супермаркетов Сильпо приглашает на работу продавца.
Зарплата: 12 360 – 17 560 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5138748/
Инженер-программист, г. Винница
Винницаоблэнерго ищет инженера-программиста.
Зарплата: 15 000 – 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4835598/
Бухгалтер, г. Винница
TIRAS Technologies – украинская технологическая компания, ищет бухгалтера.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн-Пт 8:30-17:30, перерыв 12.00-13.00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5239398/
Менеджер по продажам, г. Киев
Компания GRC-ES приглашает на работу менеджера по продажам строительных материалов.
Зарплата: от 25 000 грн + % (по результатам собеседования).
График работы: с 8:30 до 17:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924804
Менеджер по продаже, г. Киев
Депсол Технолоджис Юкрейн в связи с расширением ищет менеджера по продажам полимерного сырья с опытом работы на аналогичной должности.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923998
Бухгалтер, г. Киев
Фора приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925793
Бухгалтер/Бухгалтер, (в удаленная работа)
GRC-ES ищет бухгалтера
Зарплата: от 25 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923219
Менеджер по продажам, (удаленная работа)
ООО Агропродукт менеджера по продажам (мясо-сырье, HoReCa, опт. торговля).
Зарплата: от 20 000 до 40 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925193
Техрайтер/Специалист по разработке технической документации, г. Киев
Фора приглашает на работу техрайтера, специалиста по разработке технической документации.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924633
IT Project Manager, г. Киев
Фора ищет IT Project Manager.
Заработная плата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924635
Финансовый бизнес-аналитик, г. Киев
Фора ищет финансового бизнес-аналитика.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924626
Менеджер по продажам (HoReCa), г. Киев
Компания LOOKFORT — поставщик одноразовой посуды и упаковки в 2022 году, ищет менеджера по продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923984
Менеджер по закупкам, г. Киев
Производитель бытовой химии и детской косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O'key, Splito, IQ-Cosmetic, ищет менеджера по продажам.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн – Пт, 09:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923996
Менеджер по связям с общественностью, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет менеджера по связям с общественностью.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925832
Менеджер по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет менеджера по маркетингу департамента внешнеэкономической деятельности.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925835
Бухгалтер НДС, г. Киев
БТУ-ЦЕНТР – украинский производитель микробных биопрепаратов для сельского хозяйства, биопрепаратов, ищет бухгалтера.
Зарплата: не указано.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69925839
Middle/Senior MediaBuyer (Team Lead), г. Киев
Prime Media – это маркетинговое агентство, которое ищет талантливого Media buyer, Team Lead с командой или без. Вертикаль – Crypto.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924534
Специалист по дистанционному обучению, г. Киев
Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду специалиста по дистанционному обучению.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923980
PR-менеджер, г. Киев
Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду PR-менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923979
Бизнес-аналитик 1С, г. Киев
Группа компаний "Аскания", многопрофильный украинский холдинг, включающий 13 компаний разных направлений деятельности, приглашает в команду бизнес-аналитика 1С.
Заработная плата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923978
Бухгалтер по учету заработной платы, г. Киев
Компания Эталон-К, занимающаяся дистрибьюцией и розницей ведущих европейских брендов на рынке керамики и сантехники Украины, приглашает к сотрудничеству бухгалтера по учету заработной платы (кадровый учет).
Заработная плата: не указано.
График работы: Пн-Пт, 9:00-18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924000
Комплектовщик - закупщик, г. Киев
Zakaz.ua — международная компания, специализирующаяся на доставке продуктов из передовых гипермаркетов, таких как METRO, AUCHAN, NOVUS, МЕГАМАРКЕТ, ULTRAMARKET, WINETIME, ТАВРИЯ В, VARUS, EKO маркет, ВОСТОРГ, Космос, Рынок "Столичный", ищет комплект – закупщика (Столичный рынок).
Зарплата: от 20 000 до 23 000 грн.
График работы: с 6:00 до 16:00 (5/2, выходные плавающие).
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69926138
Менеджер по закупкам, г. Киев
ГК "Эпицентр К" приглашает в команду центрального офиса менеджера по закупкам (топливо и нефтепродукты).
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69924160
Специалист по активным продажам (В2В), г. Львов
В команду торгово-развлекательного центра "Эпицентр К" приглашается специалист по активным продажам (В2В) отдела комплексных продаж.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923731
HR менеджер/HR Generalist, г. Киев
"ТВТ - Страховой Брокер" ищет HR менеджер/HR Generalist.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922987
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