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- Работа и образование
- Дата публикации
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Работа для инженеров, бухгалтеров, продавцов и других специалистов: дайджест вакансий в Украине
Подборка актуальных вакансий в разных городах Украины, созданная Delo.ua совместно с Work.ua.
Менеджер по продажам, г. Запорожье
Торгово-производственная компания ООО "НПО Индустрия Инвест", работающая в области поставки осветительного электрооборудования, на постоянную работу приглашает менеджера по продажам и работе с корпоративными клиентами.
Зарплата: 15 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Вт-Сб с 9:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210692/
Заместитель руководителя по пищевому направлению, г. Запорожье
Сеть супермаркетов Varus приглашает на работу заместителя управляющего по пищевому направлению.
Зарплата: 17 000 – 23 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5180187/
Инженер-конструктор, механик, г. Одесса
Стальканат приглашает на работу инженера-конструктора, механика.
Зарплата: 19 000 – 21 000 грн.
График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 16:45.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2178924/
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+380 67 223 0178
[email protected]
Технический специалист, инженер, техник, г. Одесса
Global Tech Service приглашает на работу технического специалиста, инженера, техника с собственным авто.
Зарплата: 21 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5065306/
Региональный менеджер по персоналу, г. Львов
Сеть магазинов PROSTOR открывает вакансию на должность регионального менеджера по персоналу.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158938/
Кассир, г. Львов
Территория min приглашает на работу кассира.
Зарплата: 13 800 – 16 300 грн.
График работы: 4/2 с 9:30 – 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210002/
Главный бухгалтер, г. Киев
В компанию COFFEE•BREAK, LTD/"КОФИ-БРЕЙК", которая занимается продажей кофе/чая и кофейного оборудования на территории всей Украины, нужен главный бухгалтер.
Зарплата: 40 000 грн (на испытательном сроке: 35000 грн).
График работы: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00; Сб и Вс. – выходной.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5206994/
Продавец-консультант, г. Киев
SOVA jewelry house приглашает на работу продавца-консультанта ювелирных изделий.
Зарплата: 20 000 – 35 000 грн.
График работы: с 9:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5206765/
Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Днепр
МакДональдз Юкрейн приглашает на работу работника заведения ресторанного хозяйства.
Зарплата: 12 000 – 16 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5082682/
Data Analyst, г. Днепр (дистанционная работа)
Work.ua приглашает на работу Data Analyst.
Зарплата: 60 000 – 90 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5200718/
Фармацевт, г. Харьков
Аптека АНЦ приглашает на работу фармацевта.
Зарплата: 16 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5076159/
Кладовщик, г. Харьков
Компания "Х-led" ищет сотрудника на должность кладовщика.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209943/
Ревизор, г. Житомир
Медсервис приглашает на работу ревизора.
Зарплата: 17 000 – 19 000 грн.
График работы: Пн, Ср, Пт с 08:00 до 20:00 (12 инвентаризаций в месяц).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5053115/
Заместитель главного бухгалтера, г. Житомир
Международная сеть медицинских лабораторий и клиник Invivo приглашает на работу заместителя главного бухгалтера.
Зарплата: 21 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210398/
Мастер по ремонту бензо-, электроинструмента, г. Николаев
Dnipro-M приглашает на работу мастера по ремонту бензо-, электроинструмента.
Зарплата: 17 000 – 23 000 грн.
График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5191212/
Продавец-консультант, г. Николаев
Vodafone Retail Украина приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 13 500 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4464817/
Сборщик мягкой мебели, г. Ровно
Морган Фениче приглашает на работу сборщика мягкой мебели.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 7:00 до 15:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4846121/
Бухгалтер, г. Ровно
Компания Клебриг, специализирующаяся на продаже и производстве разноплановой химической продукции, приглашает на работу бухгалтера.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5146144/
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