Работа для инженеров, бухгалтеров, продавцов и других специалистов: дайджест вакансий в Украине

Подборка актуальных вакансий в разных городах Украины, созданная Delo.ua совместно с Work.ua.

Менеджер по продажам, г. Запорожье

Торгово-производственная компания ООО "НПО Индустрия Инвест", работающая в области поставки осветительного электрооборудования, на постоянную работу приглашает менеджера по продажам и работе с корпоративными клиентами.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Вт-Сб с 9:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210692/

Заместитель руководителя по пищевому направлению, г. Запорожье

Сеть супермаркетов Varus приглашает на работу заместителя управляющего по пищевому направлению.

Зарплата: 17 000 – 23 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5180187/

Инженер-конструктор, механик, г. Одесса

Стальканат приглашает на работу инженера-конструктора, механика.

Зарплата: 19 000 – 21 000 грн.

График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 16:45.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2178924/

Технический специалист, инженер, техник, г. Одесса

Global Tech Service приглашает на работу технического специалиста, инженера, техника с собственным авто.

Зарплата: 21 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5065306/

Региональный менеджер по персоналу, г. Львов

Сеть магазинов PROSTOR открывает вакансию на должность регионального менеджера по персоналу.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5158938/

Кассир, г. Львов

Территория min приглашает на работу кассира.

Зарплата: 13 800 – 16 300 грн.

График работы: 4/2 с 9:30 – 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210002/

Главный бухгалтер, г. Киев

В компанию COFFEE•BREAK, LTD/"КОФИ-БРЕЙК", которая занимается продажей кофе/чая и кофейного оборудования на территории всей Украины, нужен главный бухгалтер.

Зарплата: 40 000 грн (на испытательном сроке: 35000 грн).

График работы: 5-дневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00; Сб и Вс. – выходной.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5206994/

Продавец-консультант, г. Киев

SOVA jewelry house приглашает на работу продавца-консультанта ювелирных изделий.

Зарплата: 20 000 – 35 000 грн.

График работы: с 9:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5206765/

Работник заведения ресторанного хозяйства, г. Днепр

МакДональдз Юкрейн приглашает на работу работника заведения ресторанного хозяйства.

Зарплата: 12 000 – 16 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5082682/

Data Analyst, г. Днепр (дистанционная работа)

Work.ua приглашает на работу Data Analyst.

Зарплата: 60 000 – 90 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5200718/

Фармацевт, г. Харьков

Аптека АНЦ приглашает на работу фармацевта.

Зарплата: 16 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5076159/

Кладовщик, г. Харьков

Компания "Х-led" ищет сотрудника на должность кладовщика.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5209943/

Ревизор, г. Житомир

Медсервис приглашает на работу ревизора.

Зарплата: 17 000 – 19 000 грн.

График работы: Пн, Ср, Пт с 08:00 до 20:00 (12 инвентаризаций в месяц).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5053115/

Заместитель главного бухгалтера, г. Житомир

Международная сеть медицинских лабораторий и клиник Invivo приглашает на работу заместителя главного бухгалтера.

Зарплата: 21 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5210398/

Мастер по ремонту бензо-, электроинструмента, г. Николаев

Dnipro-M приглашает на работу мастера по ремонту бензо-, электроинструмента.

Зарплата: 17 000 – 23 000 грн.

График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5191212/

Продавец-консультант, г. Николаев

Vodafone Retail Украина приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 13 500 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4464817/

Сборщик мягкой мебели, г. Ровно

Морган Фениче приглашает на работу сборщика мягкой мебели.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 7:00 до 15:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4846121/

Бухгалтер, г. Ровно

Компания Клебриг, специализирующаяся на продаже и производстве разноплановой химической продукции, приглашает на работу бухгалтера.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5146144/