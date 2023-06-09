- Категория
- Работа и образование
- Дата публикации
-
Работа для менеджеров, продавцов и горняков: еженедельный дайджест вакансий
Подборка вакансий в Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua. Есть работа для бухгалтеров, кассиров, продавцов-консультантов и других.
Бухгалтер по первичной документации, г. Киев
Альянс Строителей Украины приглашает на работу бухгалтера по документации.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Пн-Пт 09:00 – 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5156667/
Системный администратор (техническая поддержка), г. Запорожье
Union Group ищет системного администратора (первая линия).
Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4770459/
Продавец-консультант в ортопедический магазин, г. Львов
В сеть ортопедических салонов ОРТОМЕДИКА требуется продавец-консультант.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: 5 раб. смены, через 2 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4762890/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
Ведущий экономист, финансовый менеджер, г. Днепр
АТБ приглашает на работу ведущего экономиста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2387101/
Кассир, г. Одесса
Фокстрот (ТЦ "Остров") приглашает на работу кассира.
Зарплата: 12 900 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5140156/
Педагог по развитию детей, г. Харьков
Школа устного счета Соробан приглашает на работу педагога по развитию детей.
Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.
График работы: по будням с 12:00 до 20:00, по выходным дням с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4188696/
Кассир, г. Винница
Сеть супермаркетов Фора приглашает на работу кассира.
Зарплата: 9 500 – 11 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153131/
Продавец-консультант, г. Луцк
Сеть магазинов обуви "SEZON" приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 12 000 – 19 000 грн.
График работы: посменный, с 10:00 до 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5186663/
Горняк, работа в Покровске
DTEK приглашает на работу горняка (подземный, вспомогательные работы, шахта, учащийся). Ищут в Покровске.
Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4921278/
Специалист участка, грузчик, г. Житомир
Новая почта приглашает на работу специалиста участка, грузчика.
Зарплата: 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5135272/
Оператор, продавец, кассир, г. Ужгород
WOG приглашает на работу оператора, продавца, кассира на АЗК.
Зарплата: 12 000 – 13 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149581/
Пекарь, г. Ивано-Франковск
Сеть магазинов Сильпо приглашает на работу пекаря в магазин нового формата (ТЦ "Велес+", р-н "Бам").
Зарплата: 15 100 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4634921/
SMM-менеджер, г. Кропивницкий
Storiesmaker OneByOne приглашает на работу менеджера SMM.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4780242/
Категорийный менеджер, г. Сумы
ООО "Меркурий-К" приглашает на работу категорийного менеджера.
Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4772427/
Менеджер по продажам, г. Николаев
Укртекстиль приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4260894/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]