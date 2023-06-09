Работа для менеджеров, продавцов и горняков: еженедельный дайджест вакансий

Подборка вакансий в Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua. Есть работа для бухгалтеров, кассиров, продавцов-консультантов и других.

Бухгалтер по первичной документации, г. Киев

Альянс Строителей Украины приглашает на работу бухгалтера по документации.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн-Пт 09:00 – 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5156667/

Системный администратор (техническая поддержка), г. Запорожье

Union Group ищет системного администратора (первая линия).

Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4770459/

Продавец-консультант в ортопедический магазин, г. Львов

В сеть ортопедических салонов ОРТОМЕДИКА требуется продавец-консультант.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: 5 раб. смены, через 2 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4762890/

Ведущий экономист, финансовый менеджер, г. Днепр

АТБ приглашает на работу ведущего экономиста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/2387101/

Кассир, г. Одесса

Фокстрот (ТЦ "Остров") приглашает на работу кассира.

Зарплата: 12 900 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5140156/

Педагог по развитию детей, г. Харьков

Школа устного счета Соробан приглашает на работу педагога по развитию детей.

Зарплата: 10 000 – 20 000 грн.

График работы: по будням с 12:00 до 20:00, по выходным дням с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4188696/

Кассир, г. Винница

Сеть супермаркетов Фора приглашает на работу кассира.

Зарплата: 9 500 – 11 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5153131/

Продавец-консультант, г. Луцк

Сеть магазинов обуви "SEZON" приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 12 000 – 19 000 грн.

График работы: посменный, с 10:00 до 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5186663/

Горняк, работа в Покровске

DTEK приглашает на работу горняка (подземный, вспомогательные работы, шахта, учащийся). Ищут в Покровске.

Зарплата: 17 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4921278/

Специалист участка, грузчик, г. Житомир

Новая почта приглашает на работу специалиста участка, грузчика.

Зарплата: 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5135272/

Оператор, продавец, кассир, г. Ужгород

WOG приглашает на работу оператора, продавца, кассира на АЗК.

Зарплата: 12 000 – 13 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5149581/

Пекарь, г. Ивано-Франковск

Сеть магазинов Сильпо приглашает на работу пекаря в магазин нового формата (ТЦ "Велес+", р-н "Бам").

Зарплата: 15 100 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4634921/

SMM-менеджер, г. Кропивницкий

Storiesmaker OneByOne приглашает на работу менеджера SMM.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4780242/

Категорийный менеджер, г. Сумы

ООО "Меркурий-К" приглашает на работу категорийного менеджера.

Зарплата: 15 000 – 18 000 грн.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4772427/

Менеджер по продажам, г. Николаев

Укртекстиль приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4260894/