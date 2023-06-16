Подборка вакансий по всей Украине: есть работа для бухгалтера, кассира, швеи и других

Еженедельная подборка вакансий по всей Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua.

Ассистент стоматолога, г. Киев

TDC clinic приглашает на работу помощника стоматолога.

Зарплата: 27 000 – 30 000 грн.

График работы: Вт – Сб с 9:30 до 20:30.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5087721/

Бухгалтер, г. Киев

Газета "Все о бухгалтерском учете" на постоянную работу приглашает молодых выпускников бухгалтеров (две вакансии).

Зарплата: 12 000 – 19 000 грн.

График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (неполный рабочий день или неделя могут быть также рассмотрены при необходимости).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5139428/

Графический дизайнер, г. Днепр

Компания Start Pro (продажа электро-бензоинструмента) приглашает на работу графического дизайнера.

Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3172280/

Менеджер по продаже услуг сайта, г. Днепр

Work.uа приглашает на работу менеджера по продажам услуг сайта.

Зарплата: 18 000 – 40 000 грн.

График работы: Пн-Пт, 9:00 –18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4925801/

Администратор баз данных, г. Запорожье

Аптека АНЦ приглашает на работу администратора баз данных.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202650/

Оператор видеонаблюдения, г. Запорожье

"Срібний вік" ищет для работы оператора видеонаблюдения.

Зарплата: 12 000 грн.

График работы: плавающий – 4/2, с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202185/

Швея, г. Львов

M-Tac – украинский бренд военно-тактической одежды и снаряжения объявляет вакансию швеи для швейного производства в г. Львов.

Зарплата: 30 000 грн.

График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123378/

Кассир, г. Львов

Территория минимальных цен приглашает на работу кассира.

Зарплата: 12 500 – 13 800 грн.

График работы: 3/2, 8:30 – 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5198637/

Продавец-консультант, г. Одесса

Mobile Trend приглашает на работу продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров.

Зарплата: 35 000 грн.

График работы: 4 рабочих дней/2 выходных.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4851030/

Грузчик-комплектовщик, г. Одесса

Аквасервис приглашает на работу грузчика-комплектовщика на склад.

Зарплата: 23 000 грн+.

График работы: Пн – Пт с 8:30 до 17:00; Суббота с 9:00 до 13:00 (2 раза в месяц).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4076564/

Врач-терапевт, г. Харьков

Городская поликлиника №25 СМР в связи с расширением деятельности приглашает в свою команду врача-терапевта.

Зарплата: 19 000 – 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4949869/

Директор магазина оптики, г. Харьков

Люксоптика приглашает на работу директора магазина.

Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.

График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5172562/

Продавец-консультант, г. Винница

Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: 5/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4760195/

Оператор call-центра, г. Черкассы

Киевстар приглашает на работу оператора call-центра по обслуживанию абонентов.

Зарплата: 16 600 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3765281/

Парикмахер-колорист, г. Ивано-Франковск

Салон красоты Refresh в поисках парикмахера.

Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.

График работы: 2/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202713/