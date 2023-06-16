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- Работа и образование
- Дата публикации
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Подборка вакансий по всей Украине: есть работа для бухгалтера, кассира, швеи и других
Еженедельная подборка вакансий по всей Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua.
Ассистент стоматолога, г. Киев
TDC clinic приглашает на работу помощника стоматолога.
Зарплата: 27 000 – 30 000 грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: Вт – Сб с 9:30 до 20:30.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5087721/
Бухгалтер, г. Киев
Газета "Все о бухгалтерском учете" на постоянную работу приглашает молодых выпускников бухгалтеров (две вакансии).
Зарплата: 12 000 – 19 000 грн.
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00 (неполный рабочий день или неделя могут быть также рассмотрены при необходимости).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5139428/
Графический дизайнер, г. Днепр
Компания Start Pro (продажа электро-бензоинструмента) приглашает на работу графического дизайнера.
Зарплата: 12 000 – 15 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3172280/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]
Менеджер по продаже услуг сайта, г. Днепр
Work.uа приглашает на работу менеджера по продажам услуг сайта.
Зарплата: 18 000 – 40 000 грн.
График работы: Пн-Пт, 9:00 –18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4925801/
Администратор баз данных, г. Запорожье
Аптека АНЦ приглашает на работу администратора баз данных.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202650/
Оператор видеонаблюдения, г. Запорожье
"Срібний вік" ищет для работы оператора видеонаблюдения.
Зарплата: 12 000 грн.
График работы: плавающий – 4/2, с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202185/
Швея, г. Львов
M-Tac – украинский бренд военно-тактической одежды и снаряжения объявляет вакансию швеи для швейного производства в г. Львов.
Зарплата: 30 000 грн.
График работы: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5123378/
Кассир, г. Львов
Территория минимальных цен приглашает на работу кассира.
Зарплата: 12 500 – 13 800 грн.
График работы: 3/2, 8:30 – 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5198637/
Продавец-консультант, г. Одесса
Mobile Trend приглашает на работу продавца-консультанта мобильных телефонов и аксессуаров.
Зарплата: 35 000 грн.
График работы: 4 рабочих дней/2 выходных.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4851030/
Грузчик-комплектовщик, г. Одесса
Аквасервис приглашает на работу грузчика-комплектовщика на склад.
Зарплата: 23 000 грн+.
График работы: Пн – Пт с 8:30 до 17:00; Суббота с 9:00 до 13:00 (2 раза в месяц).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4076564/
Врач-терапевт, г. Харьков
Городская поликлиника №25 СМР в связи с расширением деятельности приглашает в свою команду врача-терапевта.
Зарплата: 19 000 – 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4949869/
Директор магазина оптики, г. Харьков
Люксоптика приглашает на работу директора магазина.
Зарплата: 18 000 – 20 000 грн.
График работы: 5/2, с 10:00 до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5172562/
Продавец-консультант, г. Винница
Comfy приглашает на работу продавца-консультанта.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: 5/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4760195/
Оператор call-центра, г. Черкассы
Киевстар приглашает на работу оператора call-центра по обслуживанию абонентов.
Зарплата: 16 600 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/3765281/
Парикмахер-колорист, г. Ивано-Франковск
Салон красоты Refresh в поисках парикмахера.
Зарплата: 15 000 – 20 000 грн.
График работы: 2/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5202713/
Чтобы опубликовать свою вакансию, обращайтесь в отдел рекламы:
+380 67 223 0178
[email protected]