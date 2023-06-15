Работникам "Укрзализныци" повысят зарплаты

С 1 июля тарифные ставки и должностные оклады работников АО "Укрзализныця" возрастут на 10%.

Об этом сообщил глава правления АО Евгений Лященко, передает пресс-служба УЗ.

Он отметил, что повышение заработной платы железнодорожников предусмотрено в финплане компании на 2023 год. По оценке Лященко, сейчас финансовое состояние компании стабильное и прогнозируемое.

Потому и приняли решение о повышении ставки и должностных окладов работникам.

"Активно работаем над увеличением объемов грузоперевозок, ведь наша задача - выйти на безубыточный уровень. Это также позволит отыскивать возможности для дальнейшего повышения заработной платы и вернуть другие выплаты", - отметил председатель правления АО.

В последний раз "Укрзализныця" повышала заработные платы железнодорожников в начале полномасштабной войны, в 2021 году.

Напомним, в Украине в мае наблюдался дальнейший рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16 500 грн. Однако у 40% работающих украинцев за время полномасштабной войны существенно уменьшился доход. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы.