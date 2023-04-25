Работникам госорганов на опасных территориях повысили зарплаты: как изменится размер оклада

Кабинет министров на заседании 25 апреля принял решение о повышении уровня оплаты труда работникам государственных органов, работающих на территориях, где продолжаются активные или могут быть боевые действия.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Предполагается увеличение должностного оклада в два или в полтора раза работникам, работающим в условиях риска для жизни и здоровья.

"Для работников государственных органов на территориях активных боевых действий должностные оклады определяются с учетом коэффициента 2, а на территориях возможных боевых действий – с учетом коэффициента 1,5", – говорится в сообщении.

Такие же коэффициенты рекомендуется устанавливать и органам местного самоуправления.

Напомним, Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий Украины принять участие в грантовом конкурсе в рамках инициативы EU4Business.

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