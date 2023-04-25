Працівникам держорганів на небезпечних територіях підвищили зарплати: як зміниться розмір окладу

Кабінет міністрів на засіданні 25 квітня прийняв рішення про підвищити рівень оплати праці працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначається, передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора рази працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.

"Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій – з урахуванням коефіцієнта 1,5", - йдеться у повідомленні.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує малим і середнім підприємствам з прифронтових та деокупованих територій України взяти участь у грантовому конкурсі в межах ініціативи EU4Business.

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