Уряд хоче компенсувати надання послуг ЖКГ на уражених війною територіях за рахунок репарацій РФ

Кабінет міністрів 21 квітня схвалив подання до Верховної Ради законопроекту, яким пропонується надання йому повноважень з визначення конкретного порядку компенсації збитків суб’єктів господарювання у сфері енергетики та комунальних послуг на територіях, де ведуться (велися) бойові дії та які були окуповані Росією після 24 лютого 2022 року.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни пропонується внести до закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території.

Йдеться про збитки від виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу. Також уряд хоче самостійно визначати особливості надання на вказаних територіях комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Як пояснюють в Міністерстві з реінтеграції окупованих територій, яке розробляло документ, такі підприємства цілодобово забезпечують надання послуг на уражених війною територіях, однак не отримують за них оплату та, відповідно, зазнають збитків.

При цьому в самому законопроекті вже закладено, що компенсація підприємствам цих збитків буде здійснюватися за рахунок коштів від відшкодування Росією матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації.

Нагадаємо також, що оператор окупованої Росією Запорізької атомної електростанції - НАЕК "Енергоатом" - днями заявив, що має намір компенсувати збитки, завдані військовою агресією, за рахунок самої РФ, і якщо та не зробить це добровільно, ініціюватиме міжнародний арбітраж.

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