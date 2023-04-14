Збитки, завдані військовою агресією "Енергоатому", відшкодовуватиме РФ

ДП "НАЕК "Енергоатом" стягуватиме з Росії збитки, завдані військовою агресією. У разі неможливості вирішення спору мирним шляхом, компанія передасть відповідний спір до міжнародного арбітражу.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Так, компанія у березні 2023 року вручила представникам РФ повідомлення про спір у зв’язку з експропріацією інвестицій "Енергоатома", розташованих у Запорізькій області, включаючи тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

У письмовому повідомленні йдеться про колосальні збитки, завдані "Енергоатому" країною-агресоркою, та вимагається їхнє відшкодування.

"У разі неможливості вирішення спору мирним шляхом, "Енергоатом" передасть відповідний спір до міжнародного арбітражу", - повідомили в компанії.

Там додали, що юридичну підтримку підприємству надав провідний міжнародний юридичний радник Shearman & Sterling LLP.

Нагадаємо, аналогічне повідомлення було направлено до Росії у 2021 році у зв’язку з втратою Енергоатомом своїх інвестицій в АР Крим.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Як ранішеповідомлялив НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.