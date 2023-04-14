Ущерб, нанесенный военной агрессией "Энергоатому", будет возмещать РФ

ГП "НАЭК "Энергоатом" будет требовать с России компенсации ущерба, нанесенной военной агрессией. В случае невозможности разрешения спора мирным путем, компания передаст соответствующий спор международному арбитражу.

Об этом сообщила прессслужба "Энергоатома".

Так, компания в марте 2023 года вручила представителям РФ сообщения о споре в связи с экспроприацией инвестиций "Энергоатома", расположенных в Запорожской области, включая временно оккупированную Запорожскую АЭС.

В письменном сообщении говорится о колоссальном ущербе, нанесенном "Энергоатому" страной-агрессором, и требуется их возмещение.

"В случае невозможности разрешения спора мирным путем, "Энергоатом" передаст соответствующий спор международному арбитражу", - сообщили в компании.

Там добавили, что юридическую поддержку предприятию оказал ведущий международный юридический советник Shearman&Sterling LLP.

Напомним, аналогичное сообщение было направлено в Россию в 2021 году в связи с потерей "Энергоатомом" своих инвестиций в АР Крым.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

Как ранее сообщали в НАЭК "Энергоатом", Украине понадобится минимум два месяца после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара от российских оккупантов, чтобы возобновить работу станции.