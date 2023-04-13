На Запорожской АЭС возле энергоблока взорвалась российская мина

Российская мина взорвалась у машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на Telegram-канал "Энергодар".

Как отмечается, взрыв является следствием того, что оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минуя периметр вокруг станции.

"Как заявили сами ядерные террористы, сдетонировала их мина. Звуки взрыва слышали украинские атомщики, которые продолжают работать на ЗАЭС. Однако, россияне пытались "успокоить" работников и быстро скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожской АЭС, во временно захваченном Россией Энергодаре, катастрофически растет дефицит профессиональных работников. Обеспечивать жизнедеятельность атомной электростанции становится все труднее.

В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков, российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке.

Ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из РФ и заменить им украинский.

В феврале на ЗАЭС прибыл персонал из Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции.