На Запорізькій АЕС біля енергоблоку вибухнула російська міна

Російська міна вибухнула біля машинної зали 4-го енергоблоку на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" з посиланням на Telegram-канал "Енергодар".

Як зазначається, вибух є наслідком того, що окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції.

"Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна. Звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Однак, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростаєдефіцит фахових працівників. Забезпечувати життєдіяльність атомної електростанції стає дедалі складніше.

У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці.

Раніше окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для ряду вакансій на станції аби було можливість ввезти відповідний персонал з РФ й замінити ним український.

У лютому на ЗАЕС прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції.