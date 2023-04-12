Окупанти готуються до евакуації із Запорізької АЕС

Російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що колаборантів та звезених росіянами працівників “Росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.

Крім того, окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для “профілактичних бесід” у катівнях, аби ті підписували контракт з "Росатомом" та брали паспорти РФ.

Також ворог створив “кишенькову” професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників. Забезпечувати життєдіяльність атомної електростанції стає дедалі складніше.

У спробах знайти кваліфікованих працівників-атомників, російські окупанти встановили своєрідний антирекорд, запропонувавши роботу 80-річній пенсіонерці.

Раніше окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для ряду вакансій на станції аби було можливість ввезти відповідний персонал з РФ й замінити ним український.

У лютому на ЗАЕС прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції.