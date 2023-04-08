Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до ЗАЕС

Відтепер працівники Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту.

Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю.

Тому маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти.

"Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, створення зони безпеки навколо ЗАЕС, її подальша демілітаризація та передача під контроль української компанії є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.

29 березня 2023 генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вдруге прибув на тимчасово окуповану станцію. Після цього він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.