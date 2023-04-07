Росіяни викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС: вони були лояльними до окупаційного керівництва

Ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Відомство зауважує, що атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

"Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Серед затриманих, зокрема, був і заступник "начальника" служби Марк Волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

"Цікавим, щоправда, є інший факт: попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам", - припускають у відомстві.

В "Енергоатомі" констатують, що так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук "неблагонадійних" посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів.

Нагадаємо, 30 вересня 2022 року рашисти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та тримали його в полоні. 3 жовтня Мурашова звільнили з полону.

Також 11 жовтня в "Енергоатомі" повідомили, що рашисти викрали заступника генерального директора із персоналу Запорізької атомної електростанції Валерія Мартинюка.

А 18 жовтня окупанти затримали та вивезли начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.