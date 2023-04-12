Оккупанты готовятся к эвакуации из Запорожской АЭС

Российские оккупанты предполагают, что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что коллаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и готовиться выехать по первому сигналу.

Кроме того, оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те подписывали контракт с "Росатомом" и брали паспорта РФ.

Также враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают.

Напомним, на Запорожской АЭС, во временно захваченном Россией Энергодаре, катастрофически растет дефицит профессиональных работников. Обеспечивать жизнедеятельность атомной электростанции становится все труднее.

В попытках найти квалифицированных работников-атомщиков, российские оккупанты установили своеобразный антирекорд, предложив работу 80-летней пенсионерке.

Ранее оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для ряда вакансий на станции, чтобы была возможность ввезти соответствующий персонал из РФ и заменить им украинский.

В феврале на ЗАЭС прибыл персонал из Калининской АЭС. Атомщики из РФ, считают оккупанты, смогут работать на захваченной украинской станции.