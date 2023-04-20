"Нафтогаз" планує стягнути з Росії $5 млрд компенсації

Провідна міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP представила стратегію примусового стягнення з Росії $5 млрд компенсації за захоплення активів Групи “Нафтогаз” у Криму.

Зустріч голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова з представниками компанії відбулась у Вашингтоні 19 квітня, повідомляє прес-служба НАК.

В компанії не очікують, що Росія добровільно піде на відшкодування збитків і виплатить ту компенсацію, яку 12 квітня 2023 ухвалив Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, тому вирішили опраювати всі можливі правові механізми примусового виконання рішення.

Чернишов зазначив, що у них є чітка стратегія, але компанія не може розголошувати деталі.

"Злочини не можуть і не будуть залишатися безкарними. Дякую нашим партнерам за спільну роботу в цьому напрямку та результати, яких нам вже вдалося досягти", – додав очільник Групи "Нафтогаз".

Нагадаємо, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації.

НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.