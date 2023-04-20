"Нафтогаз" планирует взыскать с России $5 млрд компенсации

Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России $5 млрд. компенсации за захват активов Группы "Нафтогаз" в Крыму.

Встреча главы ""Нафтогазу" Алексея Чернышева с представителями компании состоялась в Вашингтоне 19 апреля, сообщает пресс-служба НАК.

В компании не ожидают, что Россия добровольно пойдет на возмещение ущерба и выплатит ту компенсацию, которую 12 апреля 2023 года принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, поэтому решили прорабатывать все возможные правовые механизмы принудительного исполнения решения.

Чернышев отметил, что у них есть четкая стратегия, но компания не может разглашать детали.

"Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Спасибо нашим партнерам за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь", – добавил глава Группы "Нафтогаз".

Напомним, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации.

НАК "Нафтогаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.