Кабмин хочет компенсировать предоставление услуг ЖКХ на пораженных войной территориях за счет репараций РФ

Кабинет министров 21 апреля одобрил подачу в Верховную Раду законопроекта, которым предлагается предоставление ему полномочий по определению конкретного порядка компенсации ущерба субъектам хозяйствования в сфере энергетики и коммунальных услуг на территориях, где ведутся (велись) боевые действия и которые были оккупированы Россией после 24 февраля. 2022 года.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие изменения предлагается внести в закон об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории.

Речь идет об убытках от производства, передачи, распределения и поставок электрической энергии, транспортировки, распределения и поставки природного газа. Также правительство хочет самостоятельно определять особенности предоставления на указанных территориях коммунальных услуг по снабжению тепловой энергией, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением и централизованным водоотводом.

Как поясняют в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий, которое разрабатывало документ, такие предприятия круглосуточно обеспечивают предоставление услуг на пораженных войной территориях, однако не получают за них оплату и, соответственно, терпят убытки.

При этом в самом законопроекте уже заложено, что компенсация предприятиям этого ущерба будет осуществляться за счет средств от возмещения Россией материального ущерба, причиненного вследствие временной оккупации.

Напомним также, что оператор оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции - НАЭК "Энергоатом" - на днях заявил, что намерен компенсировать ущерб, нанесенный военной агрессией, за счет самой РФ, и если та не сделает это добровольно, инициирует международный арбитраж.

Источник фото: ua.depositphotos.com