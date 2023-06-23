Робота для інженерів, бухгалтерів, продавців та інших фахівців: дайджест вакансій в Україні

Добірка актуальних вакансій в різних містах України, створена Delo.ua спільно з Work.ua.

Менеджер з продажів, м. Запоріжжя

Торгівельно-виробнича компанія ТОВ "НВО Індустрія Інвест", яка працює у галузі постачання освітлювального електрообладнання, на постійну роботу запрошує менеджера з продажів та роботі з корпоративними клієнтами.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Вт-Сб з 9:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210692/

Заступник керуючого з харчового направлення, м. Запоріжжя

Мережа супермаркетів Varus запрошує на роботу заступника керуючого з харчового направлення.

Заробітна плата: 17 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5180187/

Інженер-конструктор, механік, м. Одеса

Стальканат запрошує на робоу інженера-конструктора, механіка.

Заробітна плата: 19 000 – 21 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 16:45.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2178924/

Технічний спеціаліст, інженер, технік, м. Одеса

Global Tech Service запрошує на роботу технічного спеціаліста, інженера, техніка з власним авто.

Заробітна плата: 21 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5065306/

Регіональний менеджер з персоналу, м. Львів

Мережа магазинів PROSTOR відкриває вакансію на посаду регіонального менеджера з персоналу.

Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158938/

Касир, м. Львів

Територія min запрошує на роботту касира.

Заробітна плата: 13 800 – 16 300 грн.

Графік роботи: 4/2 з 9:30 - 20:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210002/

Головний бухгалтер, м. Київ

У компанію COFFEE•BREAK, LTD / "КОФІ-БРЕЙК", яка займається продажом кави/чаю та кавового обладнання на території всієї України, потрібен головний бухгалтер.

Заробітна плата: 40 000 грн (на випробувальному терміні: 35000 грн).

Графік роботи: 5-денний робочий тиджень з 09:00 до 18:00; Сб та Нд. — вихідний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5206994/

Продавець-консультант, м. Київ

SOVA jewelry house запрошує на роботу продавця-консультанта ювелірних виробів.

Заробітна плата: 20 000 – 35 000 грн.

Графік роботи: з 9:00 до 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5206765/

Працівник закладу ресторанного господарства, м. Дніпро

МакДональдз Юкрейн запрошує на роботу працівника закладу ресторанного господарства.

Заробітна плата: 12 000 – 16 500 грн.

Графік роботи: не вказаано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5082682/

Data Analyst, м. Дніпро (дистанційна робота)

Work.ua запрошує на роботу Data Analyst.

Заробітна плата: 60 000 – 90 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5200718/

Фармацевт, м. Харків

Аптека АНЦ запрошує на роботу фармацевта.

Заробітна плата: 16 000 – 20 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5076159/

Комірник, м. Харків

Компанія "Х-led" шукає співробітника на посаду комірника.

Заробітна плата: 12 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5209943/

Ревізор, м. Житомир

Мед-сервіс запрошує на роботу ревізора.

Заробітна плата: 17 000 – 19 000 грн.

Графік роботи: Пн, Ср, Пт з 08:00 до 20:00 (12 інвентарізацій в місяць).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5053115/

Заступник головного бухгалтера, м. Житомир

Міжнародна мережа медичних лабораторій та клінік Invivo запрошує на роботу заступника головного бухгалтера.

Заробітна плата: 21 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210398/

Майстер з ремонту бензо-, електроінструменту, м. Миколаїв

Dnipro-M запрошує на роботу майстра з ремонту бензо-, електроінструменту.

Заробітна плата: 17 000 – 23 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191212/

Продавець-консультант, м. Миколаїв

Vodafone Retail Україна запрошує на роботу продавця-консультанта.

Заробітна плата: 13 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4464817/

Складальник м'яких меблів, м. Рівне

Морган Феніче запрошує на роботу складальника м'яких меблів.

Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 15:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4846121/

Бухгалтер, м. Рівне

Компанія Клебріг, яка спеціалізуєься на продажі та виробництві різнопланової хімічної продукції, запрошує на роботу бухгалера.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5146144/