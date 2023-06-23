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Робота для інженерів, бухгалтерів, продавців та інших фахівців: дайджест вакансій в Україні
Добірка актуальних вакансій в різних містах України, створена Delo.ua спільно з Work.ua.
Менеджер з продажів, м. Запоріжжя
Торгівельно-виробнича компанія ТОВ "НВО Індустрія Інвест", яка працює у галузі постачання освітлювального електрообладнання, на постійну роботу запрошує менеджера з продажів та роботі з корпоративними клієнтами.
Заробітна плата: 15 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Вт-Сб з 9:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210692/
Заступник керуючого з харчового направлення, м. Запоріжжя
Мережа супермаркетів Varus запрошує на роботу заступника керуючого з харчового направлення.
Заробітна плата: 17 000 – 23 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5180187/
Інженер-конструктор, механік, м. Одеса
Стальканат запрошує на робоу інженера-конструктора, механіка.
Заробітна плата: 19 000 – 21 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт, з 8:00 до 16:45.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/2178924/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Технічний спеціаліст, інженер, технік, м. Одеса
Global Tech Service запрошує на роботу технічного спеціаліста, інженера, техніка з власним авто.
Заробітна плата: 21 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5065306/
Регіональний менеджер з персоналу, м. Львів
Мережа магазинів PROSTOR відкриває вакансію на посаду регіонального менеджера з персоналу.
Заробітна плата: 17 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5158938/
Касир, м. Львів
Територія min запрошує на роботту касира.
Заробітна плата: 13 800 – 16 300 грн.
Графік роботи: 4/2 з 9:30 - 20:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210002/
Головний бухгалтер, м. Київ
У компанію COFFEE•BREAK, LTD / "КОФІ-БРЕЙК", яка займається продажом кави/чаю та кавового обладнання на території всієї України, потрібен головний бухгалтер.
Заробітна плата: 40 000 грн (на випробувальному терміні: 35000 грн).
Графік роботи: 5-денний робочий тиджень з 09:00 до 18:00; Сб та Нд. — вихідний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5206994/
Продавець-консультант, м. Київ
SOVA jewelry house запрошує на роботу продавця-консультанта ювелірних виробів.
Заробітна плата: 20 000 – 35 000 грн.
Графік роботи: з 9:00 до 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5206765/
Працівник закладу ресторанного господарства, м. Дніпро
МакДональдз Юкрейн запрошує на роботу працівника закладу ресторанного господарства.
Заробітна плата: 12 000 – 16 500 грн.
Графік роботи: не вказаано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5082682/
Data Analyst, м. Дніпро (дистанційна робота)
Work.ua запрошує на роботу Data Analyst.
Заробітна плата: 60 000 – 90 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5200718/
Фармацевт, м. Харків
Аптека АНЦ запрошує на роботу фармацевта.
Заробітна плата: 16 000 – 20 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5076159/
Комірник, м. Харків
Компанія "Х-led" шукає співробітника на посаду комірника.
Заробітна плата: 12 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5209943/
Ревізор, м. Житомир
Мед-сервіс запрошує на роботу ревізора.
Заробітна плата: 17 000 – 19 000 грн.
Графік роботи: Пн, Ср, Пт з 08:00 до 20:00 (12 інвентарізацій в місяць).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5053115/
Заступник головного бухгалтера, м. Житомир
Міжнародна мережа медичних лабораторій та клінік Invivo запрошує на роботу заступника головного бухгалтера.
Заробітна плата: 21 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5210398/
Майстер з ремонту бензо-, електроінструменту, м. Миколаїв
Dnipro-M запрошує на роботу майстра з ремонту бензо-, електроінструменту.
Заробітна плата: 17 000 – 23 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5191212/
Продавець-консультант, м. Миколаїв
Vodafone Retail Україна запрошує на роботу продавця-консультанта.
Заробітна плата: 13 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4464817/
Складальник м'яких меблів, м. Рівне
Морган Феніче запрошує на роботу складальника м'яких меблів.
Заробітна плата: 12 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 7:00 до 15:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4846121/
Бухгалтер, м. Рівне
Компанія Клебріг, яка спеціалізуєься на продажі та виробництві різнопланової хімічної продукції, запрошує на роботу бухгалера.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5146144/
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]