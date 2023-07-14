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Ринок праці в Україні: дайджест вакансій
Добірка актуальних вакансій в різних містах України, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA. Є робота для менеджерів, бухгалтерів, водіїв та інших.
Провідний бухгалтер, м. Київ
Компанія SUNSAY Energy запрошує на роботу провідного бухгалтера.
Заробітна плата: 35 000 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Графік роботи: Пн - Пт.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5230479/
SMM-менеджер, м. Київ
Українська компанія Онкомедіка — виробник та дистриб’ютор медичного обладнання і витратних матеріалів оголошує конкурс на позицію — SMM-менеджер.
Заробітна плата: 25 000 грн (за результатами співбесіди).
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149588/
Оператор call-центру, м. Дніпро
Київстар запрошує на роботу оператора call-центру з обслуговування абонентів.
Заробітна плата: 16 600 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3741988/
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Продавець іграшок, м. Харків
У зв’язку з відкриттям нового магазину "Гарно" запрошуються на роботу продавці-консультанти в відділ іграшок.
Заробітна плата: 10 600 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239298/
Адміністратор, м. Харків
Медцентр "Око" — один із офтальмологічних медцентрів Харкова, запрошує на роботу адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Сб з 08:00 до 17:00. Один вихідний — завжди неділя, другий — плаваючий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4963178/
Водій, м. Запоріжжя
Trans-Logistic запрошує на роботу водія для міжнародних перевезень.
Заробітна плата: 40 000 – 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5159846/
Юрист, м. Запоріжжя
Компанія "АПЕЛЬМОН" запрошує на роботу юриста з досвідом роботи.
Заробітна плата: 50 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239421/
Діловод, м. Львів
Морітан Транспорт запрошує на роботу діловода.
Заробітна плата: 18 000 грн.
Графік роботи: Пн - Чт з 9:00 до 18:00, Пт з 9:00—17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024397/
Завідувач складу, м. Одеса
ВіЯр шукає завідувача складом.
Заробітна плата: 25 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5152670/
Продавець, м. Одеса
Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу продавця.
Заробітна плата: 12 360 – 17 560 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5138748/
Інженер-програміст, м. Вінниця
Вінницяобленерго шукає інженера-програміста.
Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4835598/
Бухгалтер, м. Вінниця
TIRAS Technologies — українська технологічна компанія, шукає бухгалтера.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт 8.30−17.30, перерва 12.00−13.00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239398/
Менеджер з продажу, м. Київ
Компанія GRC-ES запрошує на роботу менеджера з продажу будівельних матеріалів.
Заробітна плата: від 25 000 грн + % (за результатами співбесіди).
Графік роботи: з 8:30 до 17:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924804
Менеджеp з пpодажу, м. Київ
Депсол Технолоджис Юкрейн у зв’язку з розширенням шукає менеджера з продажу полімерної сировини з досвідом роботи на аналогічній посаді.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923998
Бухгалтер, м. Київ
Фора запрошує на роботу бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925793
Бухгалтер / Бухгалтерка, (віддалена робота)
GRC-ES шукає бухгалтера.
Заробітна плата: від 25 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923219
Менеджер з продажу, (віддалена робота)
ТОВ Агропродукт менеджера з продажу (м'ясо-сировина, HoReCa, опт. торгівля).
Заробітна плата: від 20 000 до 40 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925193
Техрайтер / Фахівець з розробки технічної документації, м. Київ
Фора запрошує на роботу техрайтера, фахівця з розробки технічної документації.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924633
IT Project Manager, м. Київ
Фора шукає IT Project Manager.
Заробітна плата: не вказаано.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924635
Фінансовий бізнес-аналітик, м. Київ
Фора шукає фінансового бізнес-аналітика.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924626
Менеджер з продажу ( HoReCa), м. Київ
Компанія LOOKFORT — постачальник одноразового посуду та пакування у 2022 році, шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923984
Менеджер із закупівель, м. Київ
Виробник побутової хімії та дитячої косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O’key, Splito, IQ-Cosmetic, шукає менеджера з продажу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн - Пт, 09:00-18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923996
Менеджер із зв'язків з громадськістю, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає менеджера із зв'язків з громадськістю.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925832
Менеджер з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає менеджера з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925835
Бухгалтер ПДВ, м. Київ
БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає бухгалтера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925839
Middle/Senior MediaBuyer (Team Lead), м. Київ
Prime Media - це маркетингова агенція, яка шукає талановитого Media buyer,Team Lead з командою чи без. Вертикаль - Crypto.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924534
Фахівець з дистанційного навчання, м. Київ
Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди фахівця з дистанційного навчання.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923980
PR-менеджер, м. Київ
Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди PR-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923979
Бізнес-аналітик 1С, м. Київ
Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди бізнес-аналітика 1С.
Заробітна плата: не вкаазано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923978
Бухгалтер з обліку заробітної плати, м. Київ
Компанія Еталон-К, яка займається дистриб’юцією та роздрібом провідних європейських брендів на ринку кераміки та сантехніки України, запрошує до співпраці бухгалтера з обліку заробітної плати (кадровий облік).
Заробітна плата: не вкзано.
Графік роботи: Пн-Пт, 9:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924000
Комплектувальник - закупівельник, м. Київ
Zakaz.ua — міжнародна компанія, яка спеціалізується на доставці продуктів з передових гіпермаркетів, як-от METRO, AUCHAN, NOVUS, МЕГАМАРКЕТ, ULTRAMARKET, WINETIME, ТАВРІЯ В, VARUS, EKO маркет, ВОСТОРГ, Космос, Ринок "Столичний", шукає комплектувальника - закупівельника (Столичний ринок).
Заробітна плата: від 20 000 до 23 000 грн.
Графік роботи: з 6:00 до 16:00 (5/2, вихідні плаваючі).
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926138
Менеджер із закупівель, м. Київ
ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (паливо та нафтопродукти).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924160
Фахівець з активних продажів (В2В), м. Львів
У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівець з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731
HR менеджер / HR Generalist, м. Київ
"ТВТ — Страховий Брокер" шукає HR менеджер / HR Generalist.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00 або з 8:00 до 17:00 з перервою на обід.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922987
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]