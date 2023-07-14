Ринок праці в Україні: дайджест вакансій

Добірка актуальних вакансій в різних містах України, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA. Є робота для менеджерів, бухгалтерів, водіїв та інших.

Провідний бухгалтер, м. Київ

Компанія SUNSAY Energy запрошує на роботу провідного бухгалтера.

Заробітна плата: 35 000 грн.

Графік роботи: Пн - Пт.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5230479/

SMM-менеджер, м. Київ

Українська компанія Онкомедіка — виробник та дистриб’ютор медичного обладнання і витратних матеріалів оголошує конкурс на позицію — SMM-менеджер.

Заробітна плата: 25 000 грн (за результатами співбесіди).

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5149588/

Оператор call-центру, м. Дніпро

Київстар запрошує на роботу оператора call-центру з обслуговування абонентів.

Заробітна плата: 16 600 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/3741988/

Продавець іграшок, м. Харків

У зв’язку з відкриттям нового магазину "Гарно" запрошуються на роботу продавці-консультанти в відділ іграшок.

Заробітна плата: 10 600 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239298/

Адміністратор, м. Харків

Медцентр "Око" — один із офтальмологічних медцентрів Харкова, запрошує на роботу адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Сб з 08:00 до 17:00. Один вихідний — завжди неділя, другий — плаваючий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4963178/

Водій, м. Запоріжжя

Trans-Logistic запрошує на роботу водія для міжнародних перевезень.

Заробітна плата: 40 000 – 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5159846/

Юрист, м. Запоріжжя

Компанія "АПЕЛЬМОН" запрошує на роботу юриста з досвідом роботи.

Заробітна плата: 50 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239421/

Діловод, м. Львів

Морітан Транспорт запрошує на роботу діловода.

Заробітна плата: 18 000 грн.

Графік роботи: Пн - Чт з 9:00 до 18:00, Пт з 9:00—17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5024397/

Завідувач складу, м. Одеса

ВіЯр шукає завідувача складом.

Заробітна плата: 25 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5152670/

Продавець, м. Одеса

Мережа супермаркетів Сільпо запрошує на роботу продавця.

Заробітна плата: 12 360 – 17 560 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5138748/

Інженер-програміст, м. Вінниця

Вінницяобленерго шукає інженера-програміста.

Заробітна плата: 15 000 – 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4835598/

Бухгалтер, м. Вінниця

TIRAS Technologies — українська технологічна компанія, шукає бухгалтера.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт 8.30−17.30, перерва 12.00−13.00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5239398/

Менеджер з продажу, м. Київ

Компанія GRC-ES запрошує на роботу менеджера з продажу будівельних матеріалів.

Заробітна плата: від 25 000 грн + % (за результатами співбесіди).

Графік роботи: з 8:30 до 17:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924804

Менеджеp з пpодажу, м. Київ

Депсол Технолоджис Юкрейн у зв’язку з розширенням шукає менеджера з продажу полімерної сировини з досвідом роботи на аналогічній посаді.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923998

Бухгалтер, м. Київ

Фора запрошує на роботу бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925793

Бухгалтер / Бухгалтерка, (в іддалена робота)

GRC-ES шукає бухгалтера.

Заробітна плата: від 25 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923219

Менеджер з продажу, (віддалена робота)

ТОВ Агропродукт менеджера з продажу (м'ясо-сировина, HoReCa, опт. торгівля).

Заробітна плата: від 20 000 до 40 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925193

Техрайтер / Фахівець з розробки технічної документації, м. Київ

Фора запрошує на роботу техрайтера, фахівця з розробки технічної документації.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924633

IT Project Manager, м. Київ

Фора шукає IT Project Manager.

Заробітна плата: не вказаано.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924635

Фінансовий бізнес-аналітик, м. Київ

Фора шукає фінансового бізнес-аналітика.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт, з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924626

Менеджер з продажу ( HoReCa), м. Київ

Компанія LOOKFORT — постачальник одноразового посуду та пакування у 2022 році, шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923984

Менеджер із закупівель, м. Київ

Виробник побутової хімії та дитячої косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O’key, Splito, IQ-Cosmetic, шукає менеджера з продажу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн - Пт, 09:00-18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923996

Менеджер із зв'язків з громадськістю, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає менеджера із зв'язків з громадськістю.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925832

Менеджер з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає менеджера з маркетингу департаменту зовнішньоекономічної діяльності.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925835

Бухгалтер ПДВ, м. Київ

БТУ-ЦЕНТР — український виробник мікробних біопрепаратів для сільського господарства, біопрепаратів, шукає бухгалтера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69925839

Middle/Senior MediaBuyer (Team Lead), м. Київ

Prime Media - це маркетингова агенція, яка шукає талановитого Media buyer,Team Lead з командою чи без. Вертикаль - Crypto.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924534

Фахівець з дистанційного навчання, м. Київ

Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди фахівця з дистанційного навчання.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923980

PR-менеджер, м. Київ

Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди PR-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923979

Бізнес-аналітик 1С, м. Київ

Група компаній "Асканія", багатопрофільний український холдинг, який включає 13 компаній різних напрямів діяльності, запрошує до команди бізнес-аналітика 1С.

Заробітна плата: не вкаазано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923978

Бухгалтер з обліку заробітної плати, м. Київ

Компанія Еталон-К, яка займається дистриб’юцією та роздрібом провідних європейських брендів на ринку кераміки та сантехніки України, запрошує до співпраці бухгалтера з обліку заробітної плати (кадровий облік).

Заробітна плата: не вкзано.

Графік роботи: Пн-Пт, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924000

Комплектувальник - закупівельник, м. Київ

Zakaz.ua — міжнародна компанія, яка спеціалізується на доставці продуктів з передових гіпермаркетів, як-от METRO, AUCHAN, NOVUS, МЕГАМАРКЕТ, ULTRAMARKET, WINETIME, ТАВРІЯ В, VARUS, EKO маркет, ВОСТОРГ, Космос, Ринок "Столичний", шукає комплектувальника - закупівельника (Столичний ринок).

Заробітна плата: від 20 000 до 23 000 грн.

Графік роботи: з 6:00 до 16:00 (5/2, вихідні плаваючі).

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69926138

Менеджер із закупівель, м. Київ

ГК "Епіцентр К" запрошує до команди центрального офісу менеджера із закупівель (паливо та нафтопродукти).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924160

Фахівець з активних продажів (В2В), м. Львів

У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівець з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731

HR менеджер / HR Generalist, м. Київ

"ТВТ — Страховий Брокер" шукає HR менеджер / HR Generalist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 9:00 до 18:00 або з 8:00 до 17:00 з перервою на обід.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922987