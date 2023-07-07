Робота для рекрутерів, менеджерів та авторів: добірка вакансій по всій Україні

Добірка актуальних вакансій по всій Україні, створена Delo.ua спільно з Work.ua та GRC.UA.

Торговий представник, м. Київ

Компанія LOOKFORT - постачальник одноразового посуду та пакування, який співпрацює з гуртовими базами, дистриб’юторами та закладами України, запрошує на роботу торгового представника.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2, 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923999

Бухгалтер з обліку заробітної плати

Компанія Еталон-К, яка займається дистриб’юцією та роздрібом провідних європейських брендів на ринку кераміки та сантехніки України, запрошує до співпраці бухгалтера з обліку заробітної плати (кадровий облік).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Пт 9:00−18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924000

Менеджер із закупівель, м. Київ

Карапуз - національний виробник побутової хімії та дитячої косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O’key, Splito, IQ-Cosmetic, запрошує на роботу менеджера з закупівель.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923996

Ресечер / Контент-менеджер для розважального YouTube-каналу

Розважальний канал Mad Lab шукає ресечера (контент-менеджера).

Заробітна плата: від 11 000 до 18 000 грн +бонус $100.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923995

Business Content Writer at Waveup

Waveup — глобальна консалтингова компанія з фокусом на венчурному сегменті.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922717

Контент-менеджер , м. Дніпро

Pricer24 - це інструмент для аналізу ринку e-commerce. Наразі компанія запрошує на роботу контент-менеджера.

Заробітна плата: від 18 000 до 20 000 грн.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00, перерва на обід з 12:00 до 13:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923165

Бухгалтер, м. Одеса

"LeLIT, textile studio"- український виробник домашнього текстилю відкриває вакансію на посаду бухгалтера.

Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.

Графік роботи: Пн-Сб з 09:00 до 18:00, є можливість 2 дні працювати дистанційно.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923361

Менеджер з персоналу, м. Київ

Акціонерне товариство "Українська залізниця" - національний перевізник вантажів та пасажирів, запрошує на роботу менеджера з персоналу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923987

Sales Manager, м. Київ

YouControl запрошує на роботу Sales Manager.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923208

Юрист практики корпоративного права і фармрегуляторики, м. Київ

Legal Alliance law firm шукає юриста практики корпоративного права і фармрегуляторики.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/9206513/vacancies/69922956

Менеджер з логістики SAP та закупок , м. Київ

PUMA — один з провідних спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, який починається в спорті і продовжується в моді.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923598

Фахівець з активних продажів (В2В), с. Сокільники, Львів

У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівец з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731

Менеджер ЗЕД (експорт), м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу менеджера ЗЕД.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-чт 8:30-17:15, Пт 8:30-16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923378

PHP програміст, м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу PHP програміста.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт 8:30-17:15, Пт 8:30-16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923342

Молодший бренд-менеджер, м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" відкриває конкурс на посаду молодшого бренд-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: 5/2 з 8:30 до 17:15.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923377

Бренд-менеджер, м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" шукає бренд-менеджера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт 8:30—17:15, Пт 8:30—16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923376

Менеджер з торгового маркетингу, м. Київ

Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу менеджера з торгового маркетингу.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: Пн-Чт 8:30-17:15, Пт. 8:30-16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923379

Head of Digital Marketing, м. Одеса

Школа KEVIN з підготовки до ЗНО (вебінарний формат) запрошує на роботу Head of Digital Marketing.

Заробітна плата: від 37 000 до 74 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922985

Перекладач англійської, м. Київ

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України запрошує на роботу перекладача англійської мови.

Заробітна плата: 40 000 – 45 000 грн.

Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5097854/

Вчитель, методист з інформатики, м. Київ

Видавництво "Лінгвіст" запрошує на роботу вчителя, методиста з інформатики.

Заробітна плата: 18 000 – 23 500 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4986166/

Кухар гарячого цеху, м. Львів

Рибний ресторан-магазин Егерзунд Сіфуд шукає кухаря гарячого цеху.

Заробітна плата: 22 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4932694/

Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів

Soloviy-Trans запрошує на роботу рекрутера.

Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4410068/

Товарознавець, м. Харків

АЗК UPG шукає кандидатів на посаду товарознавця.

Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.

Графік роботи: 5/2, Пт-Пн з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5231834/

Інспектор з охорони праці, м. Харків

Компанія "MirneNebo" шукає інспектора з охорони праці.

Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5225397/

Копірайтер, м. Одеса

Метр 1 заапрошує на роботу копірайтера.

Заробітна плата: 18 500 грн.

Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 16:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4695197/

Технічний спеціаліст, інженер, технік з власним автомобілем, м. Одеса

Global Tech Service запрошує на роботу техніка з власним автомобілем.

Заробітна плата: 21 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням:https://www.work.ua/jobs/5208742/

Оператор комп'ютерного набору, м. Запоріжжя

Запорізька обласна клінічна лікарня запрошує оператора комп'ютерного набору.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 8:00 до 16:30.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4171262/

Фармацевт, асистент фармацевта, м. Запоріжжя

Аптека оптових цін шукає фармацевта.

Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4937940/

Керівник відділу продажу, м. Дніпро

Фреш Айдіес запрошує на роботу керівника відділу продажу.

Заробітна плата: ставка +КРІ = 30000/35000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5230784/

Адміністратор гарячої лінії контактного центру (online-apteka), м. Дніпро

Мед-сервіс шукає адміністратора гарячої лінії контактного центру.

Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.

Графік роботи: 5/2 Пн-Пт з 09:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5119656/

Контент-менеджер, редактор, автор текстів, дистанційна робота

Work.ua шукає контент-менеджера, редактора, автора статей.

Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5229622/

Digital Marketing Manager, дистанційна робота

Work.ua шукаає Digital Marketing Manager.

Заробітна плата: 80 000 – 110 000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5228948/