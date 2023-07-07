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Робота для рекрутерів, менеджерів та авторів: добірка вакансій по всій Україні
Торговий представник, м. Київ
Компанія LOOKFORT - постачальник одноразового посуду та пакування, який співпрацює з гуртовими базами, дистриб’юторами та закладами України, запрошує на роботу торгового представника.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: 5/2, 9:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923999
Бухгалтер з обліку заробітної плати
Компанія Еталон-К, яка займається дистриб’юцією та роздрібом провідних європейських брендів на ринку кераміки та сантехніки України, запрошує до співпраці бухгалтера з обліку заробітної плати (кадровий облік).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Пт 9:00−18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69924000
Менеджер із закупівель, м. Київ
Карапуз - національний виробник побутової хімії та дитячої косметики ТМ Карапуз, Пупсик, O’key, Splito, IQ-Cosmetic, запрошує на роботу менеджера з закупівель.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923996
Щоб опублікувати свою вакансію звертайтесь у відділ реклами:
+380 67 223 0178
[email protected]
Ресечер / Контент-менеджер для розважального YouTube-каналу
Розважальний канал Mad Lab шукає ресечера (контент-менеджера).
Заробітна плата: від 11 000 до 18 000 грн +бонус $100.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923995
Business Content Writer at Waveup
Waveup — глобальна консалтингова компанія з фокусом на венчурному сегменті.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922717
Контент-менеджер, м. Дніпро
Pricer24 - це інструмент для аналізу ринку e-commerce. Наразі компанія запрошує на роботу контент-менеджера.
Заробітна плата: від 18 000 до 20 000 грн.
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00 або з 10:00 до 19:00, перерва на обід з 12:00 до 13:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923165
Бухгалтер, м. Одеса
"LeLIT, textile studio"- український виробник домашнього текстилю відкриває вакансію на посаду бухгалтера.
Заробітна плата: від 25 000 до 30 000 грн.
Графік роботи: Пн-Сб з 09:00 до 18:00, є можливість 2 дні працювати дистанційно.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923361
Менеджер з персоналу, м. Київ
Акціонерне товариство "Українська залізниця" - національний перевізник вантажів та пасажирів, запрошує на роботу менеджера з персоналу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923987
Sales Manager, м. Київ
YouControl запрошує на роботу Sales Manager.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923208
Юрист практики корпоративного права і фармрегуляторики, м. Київ
Legal Alliance law firm шукає юриста практики корпоративного права і фармрегуляторики.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/9206513/vacancies/69922956
Менеджер з логістики SAP та закупок, м. Київ
PUMA — один з провідних спортивних брендів у світі з розробки взуття, одягу і аксесуарів, який починається в спорті і продовжується в моді.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923598
Фахівець з активних продажів (В2В), с. Сокільники, Львів
У команду торговельно-розважального центру "Епіцентр К" запрошується фахівец з активних продажів (В2В) відділу комплексних продажів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923731
Менеджер ЗЕД (експорт), м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу менеджера ЗЕД.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-чт 8:30-17:15, Пт 8:30-16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923378
PHP програміст, м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу PHP програміста.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт 8:30-17:15, Пт 8:30-16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923342
Молодший бренд-менеджер, м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" відкриває конкурс на посаду молодшого бренд-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: 5/2 з 8:30 до 17:15.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923377
Бренд-менеджер, м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" шукає бренд-менеджера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт 8:30—17:15, Пт 8:30—16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923376
Менеджер з торгового маркетингу, м. Київ
Корпорація "ОБОЛОНЬ" запрошує на роботу менеджера з торгового маркетингу.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: Пн-Чт 8:30-17:15, Пт. 8:30-16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69923379
Head of Digital Marketing, м. Одеса
Школа KEVIN з підготовки до ЗНО (вебінарний формат) запрошує на роботу Head of Digital Marketing.
Заробітна плата: від 37 000 до 74 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69922985
Перекладач англійської, м. Київ
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України запрошує на роботу перекладача англійської мови.
Заробітна плата: 40 000 – 45 000 грн.
Графік роботи: 5-денний робочий тиждень.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5097854/
Вчитель, методист з інформатики, м. Київ
Видавництво "Лінгвіст" запрошує на роботу вчителя, методиста з інформатики.
Заробітна плата: 18 000 – 23 500 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4986166/
Кухар гарячого цеху, м. Львів
Рибний ресторан-магазин Егерзунд Сіфуд шукає кухаря гарячого цеху.
Заробітна плата: 22 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4932694/
Рекрутер, HR-менеджер, м. Львів
Soloviy-Trans запрошує на роботу рекрутера.
Заробітна плата: 20 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4410068/
Товарознавець, м. Харків
АЗК UPG шукає кандидатів на посаду товарознавця.
Заробітна плата: 16 000 – 18 000 грн.
Графік роботи: 5/2, Пт-Пн з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5231834/
Інспектор з охорони праці, м. Харків
Компанія "MirneNebo" шукає інспектора з охорони праці.
Заробітна плата: 10 000 – 15 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5225397/
Копірайтер, м. Одеса
Метр 1 заапрошує на роботу копірайтера.
Заробітна плата: 18 500 грн.
Графік роботи: Пн - Пт з 09:00 до 16:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4695197/
Технічний спеціаліст, інженер, технік з власним автомобілем, м. Одеса
Global Tech Service запрошує на роботу техніка з власним автомобілем.
Заробітна плата: 21 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням:https://www.work.ua/jobs/5208742/
Оператор комп'ютерного набору, м. Запоріжжя
Запорізька обласна клінічна лікарня запрошує оператора комп'ютерного набору.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 8:00 до 16:30.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4171262/
Фармацевт, асистент фармацевта, м. Запоріжжя
Аптека оптових цін шукає фармацевта.
Заробітна плата: 15 000 – 16 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/4937940/
Керівник відділу продажу, м. Дніпро
Фреш Айдіес запрошує на роботу керівника відділу продажу.
Заробітна плата: ставка +КРІ = 30000/35000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5230784/
Адміністратор гарячої лінії контактного центру (online-apteka), м. Дніпро
Мед-сервіс шукає адміністратора гарячої лінії контактного центру.
Заробітна плата: 15 000 – 17 000 грн.
Графік роботи: 5/2 Пн-Пт з 09:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5119656/
Контент-менеджер, редактор, автор текстів, дистанційна робота
Work.ua шукає контент-менеджера, редактора, автора статей.
Заробітна плата: 25 000 – 30 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5229622/
Digital Marketing Manager, дистанційна робота
Work.ua шукаає Digital Marketing Manager.
Заробітна плата: 80 000 – 110 000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.work.ua/jobs/5228948/
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+380 67 223 0178
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