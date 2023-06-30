Работа в Украине: каких специалистов ищут работодатели

Еженедельная подборка вакансий по всей Украине, созданная Delo.ua совместно с Work.ua и GRC.UA.

Менеджер по продажам, г. Киев

Компания LOOKFORT (поставщик одноразовой посуды и упаковки) в связи с расширением сети приглашает в команду менеджера по продажам (HoReCa).

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923984

Business Consultant, г. Киев

Waveup – международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынке венчурного капитала, приглашает на работу бизнес-консультанта.

Зарплата: от 50 000 до 75 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920972

HR менеджер/HR Generalist

TBT-страховой брокер приглашает на работу HR менеджера.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922987

Агроном, г. Винница

Компания Агрохимические Технологии приглашает на работу агронома.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923210

Оператор на производство, г. Гоща

Производственно-торговая компания "4 вкуса" приглашает на работу оператора производства.

Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922576

Руководитель проекта (FinTech), г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу руководителя проекта.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923167

Head of Collection, г. Днепр

Tamga - это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу Head of Collection.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923169

Product owner Job-агрегатора, г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу Product ownerJob-агрегатора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923171

PHP программист, г. Днепр

Tamga – это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу PHP программиста.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923170

Продавец-кассир, г. Киев

Сеть магазинов "Мой стиль" приглашает на работу продавца-кассира.

Зарплата: от 12 000 до 25 000 грн.

График работы: 2/2; 4/2;7/7.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923211

Юрист, г. Киев

Компания Inter Energy Group открывает вакансию на должность юриста.

Зарплата: не указано.

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920800

Менеджер проекта, г. Киев

Компания Inter Energy Group открывает вакансию на должность менеджера по проекту.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920807

Менеджер по продажам, г. Ужгород

СТВ Украина приглашает на работу менеджера по продажам.

Зарплата: от 30 000 до 45 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923214

Водитель мусоровоза, мультилифта (кубо) кат. С

Компания "Киевская Муниципальная Служба, ООО" ищет водителя мусоровоза, мультилифта (кубо) категории С для работы в Киеве.

Зарплата: от 25 000 до 30 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920764

Электрослесарь дежурный и ремонт оборудования , г. Горишние Плавни

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922930

Медицинская сестра, г. Горишние Плавни

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу медицинскую сестру.

Зарплата: не указано.

График работы: 8-часовой пятидневный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922931

Рентгенлаборант, г. Горишние Плавни

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу рентгенлаборанта.

Зарплата: не указано.

График работы: 6-часовой пятидневный.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922932

Заместитель финансового директора, г. Киев

Укрзализныця открывает конкурс на должность заместителя финансового директора.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69921827

Тайные проверяющие по всей Украине

4Service набирает тайных проверяющих (подработка в свободное время). Компания приглашает принять участие в программах по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других отраслях.

Зарплата: от 2000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/employer/70195-4Service

Бухгалтер по налоговому учету и первичной документации, г. Киев

Алма-Веко (производитель ингредиентов для пищевой промышленности) приглашает на работу бухгалтера по учету и первичной документации.

Зарплата: 20 000 – 27 000 грн.

График работы: Пн-Чт с 9:00 до 18:00, а в пятницу - до 17:00; Возможен вариант 3 дня работы в офисе, 2 дня удалено.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4309151/

SMM-менеджер, г. Киев

Vitagro (растениеводство, садоводство, семенное производство, животноводство, строительство, кирпичное производство, изготовление и дистрибуция средств защиты растений, микроудобрений, семян, а также новейших инокулянтов, солнечная энергетика и другие направления бизнесов) приглашает в команду SMM-менеджера.

Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн - Пт 09:00 - 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5113619/

Продавец-консультант, г. Одесса

Miraton приглашает на работу продавца-консультанта в магазин обуви.

Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.

График работы: с 9:00 до 18:00, 12:00 до 21:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5148645/

Бариста, г. Одесса

Rozetka приглашает на работу баристу.

Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.

График работы: сменный 3/2 с 08:30 до 20:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5207408/

HR-менеджер, г. Днепр

Гранит-эстетикс приглашает на работу HR-менеджера.

Зарплата: 25 000 – 35 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5211533/

Инженер-конструктор, г. Днепр

Элеваторные системы ищут инженера-конструктора.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5088626/

Врач-офтальмолог, г. Запорожье

ВИТАЦЕНТР приглашает на работу врача-офтальмолога.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4843062/

Продавец продовольственных товаров, г. Запорожье

Казацкая Ферма ищет продавца продовольственных товаров.

Зарплата: 12 000 – 16 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5018713/

Бухгалтер, г. Львов

LA ПЬЕЦ ищет бухгалтера.

Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4898217/

Врач-лаборант, биолог (клинический отдел), г. Львов

Дила приглашает на работу врача-лаборанта, биолога.

Зарплата: 23 500 грн.

График работы: 8-часовой посменный, 5 дней в неделю.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4885994/

Фармацевт, г. Харьков

Аптека АНЦ открывает вакансию на должность фармацевта.

Зарплата: 20 000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086825/

Комплектовщик на склад, г. Харьков

Компания Диром приглашает на работу комплектующего на склад.

Зарплата: 18 000 грн.

График работы: Пн – Сб с 8:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5112806/