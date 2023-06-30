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Работа в Украине: каких специалистов ищут работодатели
Менеджер по продажам, г. Киев
Компания LOOKFORT (поставщик одноразовой посуды и упаковки) в связи с расширением сети приглашает в команду менеджера по продажам (HoReCa).
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923984
Business Consultant, г. Киев
Waveup – международная консалтинговая компания, специализирующаяся на рынке венчурного капитала, приглашает на работу бизнес-консультанта.
Зарплата: от 50 000 до 75 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920972
HR менеджер/HR Generalist
TBT-страховой брокер приглашает на работу HR менеджера.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922987
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[email protected]
Агроном, г. Винница
Компания Агрохимические Технологии приглашает на работу агронома.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923210
Оператор на производство, г. Гоща
Производственно-торговая компания "4 вкуса" приглашает на работу оператора производства.
Зарплата: от 15 000 до 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922576
Руководитель проекта (FinTech), г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу руководителя проекта.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923167
Head of Collection, г. Днепр
Tamga - это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу Head of Collection.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923169
Product owner Job-агрегатора, г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу Product ownerJob-агрегатора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923171
PHP программист, г. Днепр
Tamga – это международная fintech компания, которая представляет технологические и маркетинговые решения для финансового сектора, приглашает на работу PHP программиста.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923170
Продавец-кассир, г. Киев
Сеть магазинов "Мой стиль" приглашает на работу продавца-кассира.
Зарплата: от 12 000 до 25 000 грн.
График работы: 2/2; 4/2;7/7.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923211
Юрист, г. Киев
Компания Inter Energy Group открывает вакансию на должность юриста.
Зарплата: не указано.
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920800
Менеджер проекта, г. Киев
Компания Inter Energy Group открывает вакансию на должность менеджера по проекту.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920807
Менеджер по продажам, г. Ужгород
СТВ Украина приглашает на работу менеджера по продажам.
Зарплата: от 30 000 до 45 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69923214
Водитель мусоровоза, мультилифта (кубо) кат. С
Компания "Киевская Муниципальная Служба, ООО" ищет водителя мусоровоза, мультилифта (кубо) категории С для работы в Киеве.
Зарплата: от 25 000 до 30 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69920764
Электрослесарь дежурный и ремонт оборудования , г. Горишние Плавни
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922930
Медицинская сестра, г. Горишние Плавни
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу медицинскую сестру.
Зарплата: не указано.
График работы: 8-часовой пятидневный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922931
Рентгенлаборант, г. Горишние Плавни
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине, приглашает на работу рентгенлаборанта.
Зарплата: не указано.
График работы: 6-часовой пятидневный.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69922932
Заместитель финансового директора, г. Киев
Укрзализныця открывает конкурс на должность заместителя финансового директора.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69921827
Тайные проверяющие по всей Украине
4Service набирает тайных проверяющих (подработка в свободное время). Компания приглашает принять участие в программах по улучшению качества обслуживания в супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и других отраслях.
Зарплата: от 2000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/employer/70195-4Service
Бухгалтер по налоговому учету и первичной документации, г. Киев
Алма-Веко (производитель ингредиентов для пищевой промышленности) приглашает на работу бухгалтера по учету и первичной документации.
Зарплата: 20 000 – 27 000 грн.
График работы: Пн-Чт с 9:00 до 18:00, а в пятницу - до 17:00; Возможен вариант 3 дня работы в офисе, 2 дня удалено.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4309151/
SMM-менеджер, г. Киев
Vitagro (растениеводство, садоводство, семенное производство, животноводство, строительство, кирпичное производство, изготовление и дистрибуция средств защиты растений, микроудобрений, семян, а также новейших инокулянтов, солнечная энергетика и другие направления бизнесов) приглашает в команду SMM-менеджера.
Зарплата: 18 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн - Пт 09:00 - 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5113619/
Продавец-консультант, г. Одесса
Miraton приглашает на работу продавца-консультанта в магазин обуви.
Зарплата: 17 000 – 22 000 грн.
График работы: с 9:00 до 18:00, 12:00 до 21:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5148645/
Бариста, г. Одесса
Rozetka приглашает на работу баристу.
Зарплата: 14 000 – 15 000 грн.
График работы: сменный 3/2 с 08:30 до 20:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5207408/
HR-менеджер, г. Днепр
Гранит-эстетикс приглашает на работу HR-менеджера.
Зарплата: 25 000 – 35 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 09:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5211533/
Инженер-конструктор, г. Днепр
Элеваторные системы ищут инженера-конструктора.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5088626/
Врач-офтальмолог, г. Запорожье
ВИТАЦЕНТР приглашает на работу врача-офтальмолога.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4843062/
Продавец продовольственных товаров, г. Запорожье
Казацкая Ферма ищет продавца продовольственных товаров.
Зарплата: 12 000 – 16 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5018713/
Бухгалтер, г. Львов
LA ПЬЕЦ ищет бухгалтера.
Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: Пн – Пт с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4898217/
Врач-лаборант, биолог (клинический отдел), г. Львов
Дила приглашает на работу врача-лаборанта, биолога.
Зарплата: 23 500 грн.
График работы: 8-часовой посменный, 5 дней в неделю.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/4885994/
Фармацевт, г. Харьков
Аптека АНЦ открывает вакансию на должность фармацевта.
Зарплата: 20 000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5086825/
Комплектовщик на склад, г. Харьков
Компания Диром приглашает на работу комплектующего на склад.
Зарплата: 18 000 грн.
График работы: Пн – Сб с 8:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.work.ua/jobs/5112806/
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+380 67 223 0178
[email protected]