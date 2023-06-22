Только после военкомата. Правительство ограничило мужчинам возможность устроиться на работу охранником

Правительство постановлением №341 внесло изменения в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности. Два новых пункта предполагают, что подлежащие мобилизации граждане Украины смогут устроиться на работу охранником только, имея соответствующие документы из территориального центра комплектования (военкомата).

Документ опубликовала пресс-служба правительства.

Изменения в 2 и 17 пунктов Лицензионных условий осуществления охранной деятельности, внесенные правительством, вступили в силу 21 июня.

Теперь при приеме на работу охранником украинцы, подлежащие мобилизации, должны предоставить:

Информация о прохождении службы в военном резерве или пребывании в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (военной части). Копия военного билета, контракта или справки, подтверждающая право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Также можно предоставляться справка о непригодности лица к военной службе по состоянию здоровья.

Заметим, что информация с первого пункта должна быть указана в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Напомним, ранее представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК/военнослужащие) получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

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