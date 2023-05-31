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Увеличит мобилизационный ресурс. В Раде объяснили снижение предельного возраста призывников
Снижение предельного возраста для пребывания на военном учете позволяет увеличить мобилизационный ресурс. Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире телемарафона.
Он напомнил, что в настоящее время призыв на срочную службу не проводится в связи с военным положением.
По его словам, предельный возраст в 27 лет мешал мобилизовывать тех лиц, которые не прошли срочную службу. Изменение этого возраста позволяет увеличить мобилизационный ресурс украинской армии, а также уменьшить расходы центров комплектации на то, чтобы проводить медосмотр и учет людей, которые неотслужили.
Депутат добавил, что законопроект, предусматривающий уменьшение предельного возраста, рекомендовал начальник Генерального штаба Украины Сергей Шаптала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"То есть он предложен военными и усиливает нашу обороноспособность именно в этих условиях. Поэтому он был принят сразу в целом", – сказал Фролов.
В свою очередь депутат от фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко отметил, что предельный возраст в 27 лет был введен в 2016 году.
"Ведь тогда на срочную службу брали с 20 лет, потом вернули на 18. Сейчас военные говорят о том, чтобы сильные молодые мужчины могли быть привлечены и помогли тем, кто сейчас на фронте, они нуждаются в таком изменении. И это изменение поддержал парламент", – высказался он.
Напомним, 30 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №9281, предусматривающий уменьшение предельного возраста пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет. Документ, разработанный правительством по инициативе Главнокомандующего ВСУ, набрал 304 голоса "за".
В Министерстве обороны необходимость уменьшения предельного возраста объясняли тем, что:
- Прибытие призывников до 27 лет в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военнокоматов) приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебных комиссий.
- Длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.