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Збільшить мобілізаційний ресурс. У Раді пояснили зниження граничного віку призовників
Зниження граничного віку для перебування на військовому обліку дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що наразі призов на строкову службу не проводиться у зв’язку з воєнним станом.
За його словами, граничний вік у 27 років заважав мобілізовувати тих осіб, які не пройшли строкову службу. Зміна цього віку дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс українського війська, а також зменшити витрати центрів комплектації на те, щоб проводити медогляд й облік людей, які не відслужили.
Депутат додав, що законопроєкт, який передбачає зменшення граничного віку, рекомендував начальник Генерального штабу України Сергій Шаптала.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тобто він запропонований військовими і посилює нашу обороноздатність саме в цих умовах. Тому він був ухвалений одразу в цілому", – сказав Фролов.
Своєю чергою депутат від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко зауважив, що граничний вік у 27 років запровадили в 2016 році.
"Бо тоді на строкову службу брали з 20 років, потім повернули на 18. Зараз військові говорять про те, для того, щоб сильні молоді чоловіки могли бути залучені і допомогли тим, хто є зараз на фронті, вони потребують такої зміни. І цю зміну підтримав парламент", – висловився він.
Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ, розроблений урядом за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ, набрав 304 голосів "за".
У Міністерстві оборони необхідність зменшення граничного віку пояснювали тим, що:
- Прибуття призовників до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарських комісій.
- Тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.