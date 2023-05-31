Збільшить мобілізаційний ресурс. У Раді пояснили зниження граничного віку призовників

Зниження граничного віку для перебування на військовому обліку дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що наразі призов на строкову службу не проводиться у зв’язку з воєнним станом.

За його словами, граничний вік у 27 років заважав мобілізовувати тих осіб, які не пройшли строкову службу. Зміна цього віку дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс українського війська, а також зменшити витрати центрів комплектації на те, щоб проводити медогляд й облік людей, які не відслужили.

Депутат додав, що законопроєкт, який передбачає зменшення граничного віку, рекомендував начальник Генерального штабу України Сергій Шаптала.

"Тобто він запропонований військовими і посилює нашу обороноздатність саме в цих умовах. Тому він був ухвалений одразу в цілому", – сказав Фролов.

Своєю чергою депутат від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко зауважив, що граничний вік у 27 років запровадили в 2016 році.

"Бо тоді на строкову службу брали з 20 років, потім повернули на 18. Зараз військові говорять про те, для того, щоб сильні молоді чоловіки могли бути залучені і допомогли тим, хто є зараз на фронті, вони потребують такої зміни. І цю зміну підтримав парламент", – висловився він.

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ, розроблений урядом за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ, набрав 304 голосів "за".

У Міністерстві оборони необхідність зменшення граничного віку пояснювали тим, що: