Рада зменшила вік перебування на військовому обліку до 25 років

Прибуття призовників до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарських комісій. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.