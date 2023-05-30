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Рада зменшила вік перебування на військовому обліку до 25 років
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9281, який передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку з 27 до 25 років. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Документ у цілому набрав 304 голосів "за".
Законопроєкт №9281 розробив Кабінет міністрів України за ініціативою Головнокомандувача ЗСУ.
У Міністерстві оборони необхідність зменшення граничного віку пояснювали тим, що:Підписуйтеся на наш YouTube канал
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Прибуття призовників до 27 років до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів) призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження військово-лікарських комісій. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.
- Тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.