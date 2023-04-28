Почули бізнес: Кабмін визначив конкретні терміни етапів бронювання працівників від мобілізації

Кабінет міністрів удосконалив процедуру бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, визначивши чіткі терміни етапів процедури. Як повідомляє Міністерство економіки, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 квітня. Ним внесено відповідні зміни до нового порядку бронювання від мобілізації, затвердженого постановою №76 від 27 січня.

Зокрема, визначено, що подання органами державної влади та іншими державними органами списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, до Генерального штабу Збройних сил (Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки) має здійснюватися у строк не більше п'яти робочих днів.

На погодження списків та подання Генштабом ЗСУ (СБУ, СЗР) до Мінекономіки дається не більше десяти робочих днів; на ухвалення Мінекономіки рішення про бронювання військовозобов'язаних - не більше п'яти робочих днів, на зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік територіальним центром комплектування та соціальної підтримки - теж не більше п'яти робочих днів.

Таким чином, процедура від отримання держорганами від підприємств, установ, організацій списків на бронювання працівників до зарахування заброньованих на спеціальний військовий облік має здійснюватися максимум за 25 робочих днів.

"Одне з питань, яке порушує перед нами український бізнес під час зустрічей – тривалий час проходження процедури бронювання працівників. Такий стан речей обмежує можливості підприємців розробляти та реалізовувати виробничі плани та в цілому не сприяє підвищенню ділової активності", - вказала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у відомстві розуміють, що певну роль в цьому грає людський фактор та організація процесу, тому ініціювали рішення, яке оптимізує процедуру бронювання, яке відтепер відбуватиметься в визначені стислі терміни.

Нагадаємо, що заданою постановою від 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних та критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Працівники таких підприємств підлягатимуть бронюванню.

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