НБУ дозволив претендувати на бронювання військовозобов’язаних ще одній категорії установ

Національний банк України включив бюро кредитних історій до переліку видів юридичних осіб, що мають важливе значення для фінансової галузі. Як повідомляє регулятор, відповідну постанову №57 його правління прийняло 26 квітня. Вона набирає чинності з 28 квітня.

Зазначимо, що згідно закону про організацію формування та обігу кредитних історій, бюро кредитних історій визначено як юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів ухвалив новий порядок бронювання військовозобов’язаних, який стосується, зокрема, підприємств і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Для визначення установи критично важливою вона має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для певної галузі національної економіки. Визначати, які саме структури є важливими в конкретній галузі, мають профільні міністерства й відомства.

НБУ встановив такі критерії 24 березня. До них віднесено системно важливі банки, лізингодавці що входять до відповідних банківських груп та юрособи, що обслуговують банкомати, термінали та міжбанківські платежі таких банків; системно важливі та важливі платіжні системи, важливі учасники платіжних систем і важливі технологічні оператори.

Також це інкасаторські компанії з квартальним обробленням понад 5 мільярдів гривень, понад 1 тисячу торгових точок і понад 1 тисячу банкоматів; компанії зі страхування життя та ОСЦПВ 1-ї та 2-ї групи суспільної важливості, об’єднання страховиків, що здійснюють ОСЦПВ.

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